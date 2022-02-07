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大樂透上億得主會是誰？本週「血型+生肖」財運最旺TOP5徹底分析

聯合新聞網 / 綜合報導
春節大樂透開獎連2摃，總獎金預估上看1.6億元。報系資料照／記者季相儒攝影
春節大樂透開獎連2摃，總獎金預估上看1.6億元。報系資料照／記者季相儒攝影

春節大樂透開獎連2摃，總獎金預估上看1.6億元。威力彩頭獎連摃30期，獎金累積上看9.1億元。日本網站「ananweb」最近就以「血型」與「生肖」分析，統整出五個本週財運最旺的組合，或許下一個億萬樂透得主，就會是這些幸運兒。

第五名 AB型+屬牛

這組合本週最重要的是「節約」，即使碰上缺了什麼東西，也可以先別急，緩一緩等待時機後，或許能找到更划算的目標。如果想要開源，建議先從檢視自身資源開始下手，在重整的過程中，有機會找到遺忘已久，但其實派得上用場的人脈或技能也說不定。

第四名 A型+屬虎

這組合在本週容易得到有形或無形的驚喜，例如划算的購物機會，又或者突然被人請吃高級料理等等，犒賞這一週開工的辛勞。理財上適合以「分散風險」的原則進行，避免豪賭式的投資，以長遠規劃較為恰當。

第三名 O型+屬雞

本週是這組合可以改變自己的時刻。過往始終沒有改進的壞習慣，以及沒必要的消費行為，都能考慮在這週開始一點一滴的改進。買賣東西上比起追求流行，更適合精挑細選，以能夠長久使用又價格公道作為優先考量。

第二名 B型+屬鼠

這組合在本週，將會碰到一直猶豫要不要下手的東西，卻意外被他人免費贈送，又或者在排隊搶購時，成為買到最後一個的幸運兒。趁著手氣，花點零頭買些彩券試試，或許將有意想不到的報酬。

第一名 A型+屬羊

若在本週看到什麼中意的東西，買下去很可能會影響到你的一生，因此如果在財力許可的狀況下，別猶豫下手就對了。特別是星期一和星期五對錢財的直覺最靈敏，想購物可利用這兩天來行動。

此外，2月10日是「初午」。「初午」意思是2月第一個干支上的「午日」，同時也是稻荷神社的祭典之日。由於稻荷神社是和財運息息相關的神社，因此在這天品嚐稻荷神喜歡的豆皮壽司或豆皮烏龍麵，就能夠替財運加分。

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