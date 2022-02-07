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唐綺陽星座運勢週報：處女面臨命運交叉 魔羯正財運佳

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報2/7-2/13】

重要星象：諸星順行，木星8-10度，水冥合相，火金趨近。

諸星順行，邁步前進的好時機。木星8-10度，出生星盤有8-11度者，多加把握幸運。水冥合相，興起重新開始的念頭，當心負能量的影響。火金趨近，牡羊座、天蠍座對美與金錢的行動力高，金牛座、天秤座感到被逼迫。

工作注意：金牛、獅子、處女、天蠍

金牛：別為一味抗拒，傾聽別人的意見

獅子：走自己的路，靠實力說服他人

處女：面臨命運的交叉點

天蠍：避免過度執著，鑽牛角尖

桃花注意：牡羊、雙子、巨蟹、天秤

牡羊：委曲求全不能解決問題

雙子：要自我檢討並做出改變

巨蟹：注重自我保護，顯得稍微冷漠

天秤：喜歡老夫老妻的感覺

財運注意：射手、魔羯

射手：有必須的花費，賺多花更多

魔羯：正財運佳，靠實力賺錢

健康注意：水瓶、雙魚

水瓶：注意消化系統與生活規律

雙魚：應重視環境安全，當心老毛病復發

星座運勢 獅子 木星 財運 每週星座運勢 唐綺陽

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