每日星座運勢／天秤勿拒友人牽紅線 投資進帳不少

2022-02-9

牡羊座

善於發現生活中的亮點。

整體運：★★★☆☆

憑著敏銳的頭腦，能夠發掘到不少商機，充分加以利用能招財進寶。對愛情充滿期待，只要鼓起勇氣向心愛的人坦白，就有希望得到對方的認可。好心情要與大家一起分享，讓快樂感染周圍的人。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻整天黏在一起，感情衝突較多；採取若即若離的相處方式，可化解不合。

事業運：★★☆☆☆

遇事三思而後行，不能被表面現象所迷惑！多向年長人士請教，他們的經驗能助你突破職場混沌不明的狀況，更易於打開新局面。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可以買兩注彩券試試手氣！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00遠洋藍

開運方位：正西方向

金牛座

工作情緒起伏不斷。

整體運：★★★☆☆

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

愛情運：★★★★☆

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

事業運：★★★☆☆

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00大理石灰

開運方位：正南方向

雙子座

心懷感恩，易得人助。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一份小禮品，就能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易惹來同事反感。在購物時沒有貨比三家，很快便進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時，不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，於是乎做事情會出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

有錢財耗損的跡象，勿碰觸貴重物品。不利金錢遊戲，安分守己可遠離破財之災。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00可可棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

財運：★★☆☆☆

破財之日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

獅子座

千萬別聽信謠言。

整體運：★☆☆☆☆

可千萬不能聽信無風險、高收益、「一夜暴富」的神話，一旦落入非法金融機構陷阱會讓你血本無歸；如有聽到關於另一半的風言風語，別急著對他興師問罪，弄清事實真相才是理智之舉；與朋友交往時，別太深入人家的隱私。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不錯，另一半很能理解你，你工作中的煩惱對方也能給予一定的幫助，讓你感動。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，要注意自己的言行舉止是否得宜，尤其是在說話方面，以免惹來口舌是非。

財運：★☆☆☆☆

勿將所有資產投入高風險的金錢遊戲，否則倘若失利，必定損失慘重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00葡萄紫

開運方位：西北方向

處女座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。

事業運：★★☆☆☆

壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。

財運：★★☆☆☆

購物前做好預算，以免透支。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00珍珠白

開運方位：東北方向

天秤座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子。今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運順遂的一天。缺錢時，不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

天蠍座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★☆☆

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00鉑金灰

開運方位：東南方向

射手座

有一種幸運從天而降的感覺。

整體運：★★★★☆

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

愛情運：★★★★★

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

財運：★★★★☆

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

摩羯座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回想相處上的是是非非，好好自我檢討一番吧！

事業運：★★★★☆

傾向於獨立作業，能在發揮天賦、創意的工作領域有所突破。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難克制不買，如果想省錢，今日就別逛街囉！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

水瓶座

心情煩亂，可用工作來充實自己。

整體運：★★☆☆☆

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

愛情運：★★☆☆☆

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

事業運：★★★☆☆

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

財運：★★☆☆☆

有錢別隨意外露，小心破財！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★★★☆☆

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00琥珀橙

開運方位：正南方向





