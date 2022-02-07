每日星座運勢／雙子單身多向外活動 譜戀曲機率高

2022-02-7

牡羊座

用心體會風平浪靜的好時光。

整體運：★★★☆☆

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別玩太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會趕很多場約會，但大多都是逢場作戲，想戀愛還應謹慎選擇。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔，否則會引來許多的是是非非！

財運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別瘋狂購物，會讓你後悔唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00玉髓紅

開運方位：正東方向

金牛座

裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

整體運：★★★★☆

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

愛情運：★★★★☆

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

財運：★★★☆☆

錢財不可露白，小心惹禍上身。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00鈦晶金

開運方位：正北方向

雙子座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

事業運：★★★★☆

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00珍珠白

開運方位：東北方向

巨蟹座

截長補短，虛心請教。

整體運：★☆☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易發生有口難言的困難，也容易礙於面子問題而委屈了自己。

財運：★☆☆☆☆

不利金錢交易，投機更不可取，遊走法律邊緣者要特別小心。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00可可棕

開運方位：正北方向

獅子座

合理利用現有資源，以智取勝。

整體運：★★★☆☆

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

事業運：★★★★☆

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

財運：★★☆☆☆

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅

開運方位：西南方向

處女座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

事業運：★★★★☆

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

財運：★★★☆☆

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00水鑽藍

開運方位：正南方向

天秤座

勿受他人影響。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

財運：★★★☆☆

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00薔薇粉

開運方位：正北方向

天蠍座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

事業運：★★☆☆☆

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

財運：★★★★☆

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00秋葵綠

開運方位：正西方向

射手座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！

財運：★☆☆☆☆

想賺錢不易，如果口袋還有錢花，別把時間和精力都耗在「想發大財」這件事情上，宜踏實求財。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

摩羯座

工作上要多聽取眾人的意見。

整體運：★★☆☆☆

和同事共同商討一項任務，這項任務需要與人多方配合。拍馬屁要分清場合，拍錯了地方不僅浪費表情，還會惹來麻煩。多花些時間仔細檢查修正已完成的工作，盡量減少失誤。

愛情運：★★☆☆☆

容易對另一半產生不信任感，彼此的誤會較多，你應多用理性平和的態度與另一半溝通唷！

事業運：★★☆☆☆

情緒消沉，對未來感到徬徨，內心極其渴望有所改變，卻又容易因各種瑣事而停滯不前，作風還應更加果斷。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅

開運方位：正南方向

水瓶座

善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

事業運：★★★☆☆

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

財運：★★★☆☆

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

雙魚座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

事業運：★★★☆☆

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

財運：★★★☆☆

財運一般，見好就收，別太貪心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00橄欖綠

開運方位：西南方向





