殺破狼周運勢／單身巨蟹邂逅對象 雙魚職場地位提升

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星、水星、冥王星齊聚志業宮位，放完年假後，工作十分有效率，執行任何事務都十分順利，對於回到正常生活感到滿意。某些白羊座則是在開春後，即進入新的職場開始新生活。

感情運方面，木星與海王星齊聚心靈宮位，與暗戀對象能一直在同一個職場工作，每天都顯得精神奕奕。某些白羊座正在談職場戀愛，休假幾天後再度見面，感覺小別勝新婚。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與太陽齊聚人際關係宮位，會有些社恐症候群，待人接物感到小心翼翼，不想與人深入往來，一直拿捏人際關係間該有的距離，還是會不小心被人踩到底線。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到土星影響，事業與工作剛起步，有許多預期外的支出，生活進帳暫時不穩定，對於金錢較沒安全感。某些白羊座則是有一筆債務，從過年前拖到過年後還沒處理完畢。

金牛座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的木星與海王星與海外宮位的金星、火星、水星、冥王星相位良好，執行與國際事務有關的工作，可受到許多來自海外的貴人幫助，許多事情順利很多。

學業運佳，金星、火星、水星、冥王星齊聚在學業宮位，近期許多考試的成績良好，有機會保送進入理想的學校與科系。在學的金牛座，報告與作業獲得高度的評價，可登上重要的期刊。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星持續受到天王星影響，職業面臨轉型，但目前都還處於經常碰壁狀態，沒有方向感。某些金牛座則不斷需要執行自己不擅長的工作內容，挫折感很重。

健康運方面，在命宮的天王星持續受到土星影響，內分泌與腺體因為壓力過大，出現異狀，注意甲狀腺機能的問題，同時也要當心病毒感染扁桃腺，造成發燒症狀。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的水星、金星皆恢復順行，同時與火星、冥王星齊聚，遺失的貴重物品會奇蹟似地被尋回，可獲得一筆資金使財務問題緩解。有投資習慣的雙子座，短線買進賣出，獲利積少成多，成為你經濟收益來源。

工作運佳，在志業宮位的木星、海王星相位良好，開春後立即就任一個新職務，或是開創一個新事業，在工作中可獲得許多成就感，若把握機會好好經營，未來發展潛力無窮。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的土星持續受到天王星影響，雖然很想把這個學期撐完，或是忍耐到畢業，但成績一直不理想，受挫感重，這段時間會想直接休學，準備轉學考。

感情運方面，在心靈宮位的天王星持續受到遠行宮位的土星影響，因為工作、或是到處奔波的關係，與喜歡的人聚少離多，或是呈現遠距戀愛的狀態。某些雙子座則是暗戀自己的指導者，但與對方沒有發展的機會。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在感情宮位，喜歡的人對你有些佔有慾，會有點開心，感覺自己還是被在乎的。單身的巨蟹座會邂逅一見傾心的對象，並有發展空間。

學業運方面，木星與海王星齊聚學業宮位，相位良好，一開學就被選為重要的幹部，在學業上幫助其他同學。某些巨蟹座則是有機會與海外的學生做學術交流，認識新朋友。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星受到天王星影響，會因為財務問題與某些人不太愉快。有投資習慣的巨蟹座，投資標的價值一直下滑，帳面虧損嚴重，套牢在高點。

健康運方面，土星與太陽合相在疾厄宮位，注意心血管方面的疾病，特別是注射疫苗後，容易感到心悸，甚至會造成長期血栓的問題。某些巨蟹座則會感覺慢性疾病症狀加重。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與海王星相位良好，會因禍得福，獲得一大筆賠償金，內心略感安慰。有投資習慣的獅子座，在交易市場開市之後，多觀望一段時間之後再佈局，長線可期。

工作運方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在工作宮位，一開工便會接受一項光鮮亮麗的任務，工作開始忙碌。某些獅子座突圍小人的陷害，改善職場不公不義的陋習，受到許多人讚賞。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，與喜歡的人對於未來的看法有嚴重落差，兩人磨擦越來越嚴重。某些獅子座則是發現對方個性上的缺失，而萌生分手的念頭。

健康運方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在健康宮位，當心感冒或是病毒感染，引發呼吸系統疾病。留意血光之災，容易發生意外傷害。泌尿系統容易發炎，注意水分的攝取。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象已定好婚期，雙方開始辦理婚禮相關事宜。某些處女座，目前正處在深度迷戀偶像的甜蜜狀態，根本不想談戀愛。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與土星合相在工作宮位，同時土星受到天王星影響，工作容易犯下難以彌補的錯誤，遭受懲處，甚至被資遣。某些年前決定離職轉換跑道的處女座，面試新工作時處處碰壁，對於一時的衝動感到後悔。

學業運方面，在學業宮位的天王星持續受到土星影響，辛苦研究的作業與論文無法獲得指導者或老師的肯定，不斷被退件，感到十分沮喪，不知自己不足之處到底在哪。

健康運方面，太陽與土星合相在健康宮位，身體因為各種因素過勞，注意心血管方面的問題。某些慢性疾病是因為過去的過度勞累所造成，最近會感覺越來越嚴重，需要開始調養身體了。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在家宅宮位，會因為某些因素，暫時在家辦公或上課，可以稍微輕鬆過日子。想搬家、購屋的天秤座，這段時間會尋求到滿意的物件，並很有效率地簽約、搬家。

工作運方面，木星與海王星齊聚工作宮位，開春就承接了一份重大的任務，在職場的地位提升，相對而言也會比較忙碌。某些天秤座則是工作型態有些改變，比過去輕鬆許多，薪資待遇也比過去來得好。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星持續受到天王星影響，戀愛對象的態度總是忽冷忽熱、捉摸不定，對於愛情沒有安全感。單身的天秤座，總是遇到只想約砲的對象，無法發展出穩定的關係。

健康運方面，木星與海王星齊聚健康宮位，這段時間是重整身心靈極為關鍵的時期，若是繼續頹廢糜爛下去，身材將嚴重走樣，心理狀態也會變得不太健康。若能趁這段時間養成良好的運動與飲食習慣，可有效減重，身材變好。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在面試、考試宮位，想轉換跑道的天蠍座，面試新工作十分討喜，同時會獲得好幾家公司的青睞。正要考國家考試的天蠍座，成績也可跨越門檻，成為公務人員。

感情運方面，木星與海王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象發展順利，雙方都有結婚的共識，這段時間懷孕機率大，與另一半期待著孩子的降臨。單身的天蠍座則會有許多追求者，或遇到有機會進一步發展的新對象，但要當心爛桃花。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星持續受到天王星影響，某個家人的身體健康不佳，會需要你長時間照顧。某些天蠍座則是因為房貸的利息加碼，負擔變重，生活費十分吃緊。

交通運方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在交通宮位，駕駛車輛請遵守交通規則，這段時間被開罰單的機率較高，同時當心行車糾紛。即便是搭乘大眾運輸工具通勤，也容易遇到不愉快的事件，這段時間請特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，金星、火星、冥王星、水星齊聚在金錢宮位，除了本業之外，會有許多賺外快的機會，業外收益增加。某些射手座則是在新的年度開始加薪，生活過得比較寬裕。

家宅運佳，木星與海王星齊聚家宅宮位，很久沒見面的家人從海外回來，與家人團聚的時間增加，某些射手座會在這段時間買賣房地產，不但會挑到喜歡的物件，還會從房地產中獲利。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星持續受到土星影響，投入挑戰性極高的工作領域，每個案件都必需顛覆過去累積的經驗值，同時需要極高的抗壓性，受到流言蜚語的攻擊時，必須以平常心應對。

溝通運方面，在溝通宮位的土星與太陽呈現合相，土星受到天王星影響，容易無端捲入口舌是非，說話須謹言慎行，尤其在網路上的言論更要小心，有許多人正拿著放大鏡挑剔你。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，木星與海王星齊聚面試、考試宮位，年後想轉職的摩羯座，很快就能找到理想的工作，進入頗具規模的單位或組織。工作穩定的摩羯座，開工後立即接掌一項光鮮亮麗的任務，相對而言，也會變得非常忙碌。

人際關係方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在命宮，受到許多認識與不認識之人的協助，任何事務的進行都會順利很多，很多想完成的事情，其進度都可以提早達標。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，與目前的戀愛對象在身份與經濟地位相差懸殊，會使兩人的關係走向失衡、不平等。某些摩羯座目前的戀愛對象較為特殊，是傳統社會所無法接受的戀情，難以公開介紹給親友。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與太陽呈現合相，固定的開銷越來越龐大，會開始檢視日常花費，需要砍掉許多不必要的支出。某些摩羯座則是會在小孩、寵物、戀愛對象、偶像……身上花太多錢，生活費用吃緊。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在心靈宮位，與目前喜歡的人有許多相似的命運，彼此很有默契，是你重要的靈魂伴侶。某些水瓶座則是默默暗戀一個不能發展關係的對象，但最近與對方有許多交流的機會，感到開心，

金錢運方面，木星與海王星齊聚金錢宮位，薪資有所調整，收入增加，或是多了一項兼差，會有額外的收入進帳。某些水瓶座的副業發展順利，會考慮辭去正職，專心經營。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與太陽合相在命宮，在職場上感到吃力不討喜，必須要扛下許多重擔，卻無法獲得成就感。某些水瓶座受到上司的打壓，但現實卻不容許你立即辭職。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星持續受到土星影響，在這段時間，家中有人頻頻發生狀況，讓你心力交瘁。某些水瓶座則是一直不滿意自己所居住的環境，不斷地搬家，尋求更好的生活品質。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星、火星、冥王星、水星齊聚在人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，或是會參與許多活動，藉由許多過去認識的老朋友，結識到新的人脈，對你想成就的事情很有幫助。

工作運方面，木星與海王星齊聚命宮，職場地位獲得提升，執行許多新的計劃受到許多人矚目。除了原來的職業之外，某些雙魚座會發展出新的兼職或副業，帶來的成就感勝過原來的工作。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的天王星持續受到土星影響，會被學校派去參加重要的比賽，接受持續的嚴格訓練，但也要同時顧及本科的功課，會是學業壓力較吃重的時期。

感情運方面，土星與太陽齊聚心靈宮位，即便追求者眾多，但內心真正喜歡的對象卻讓你常常感到受傷。單身的雙魚座渴望內心被理解、被呵護，卻總是扮演別人心靈的垃圾桶，覺得自己不受人重視。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。