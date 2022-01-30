日網瘋傳！4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

農曆新年即將到來，新的一年為虎年，日本網站ananweb.jp推出「老虎心理測驗」，從四張圖片中選出看起來最強壯的老虎，即可測試2022年的運勢如何。

Q：哪隻老虎似乎最強壯？請憑直覺選擇。

A：行走的老虎

B：站立的老虎

C：睡著的老虎

D：回首的老虎

結果如下：

A：選擇了《行走的老虎》……80％好運

你是那種有意願和力量去拓展生活圈的人，2022年將是順風順水的一年，擁有奇蹟和幸運的祝福。你的好運度為80％，只要勇敢接受挑戰、踏出舒適圈，你可以成就顛覆劣勢地位等壯舉，讓不可能成為可能。

B：選擇了《站立的老虎》……50％好運

你在新的一年充滿挑戰，且往往會願意挑戰你感興趣的事物，有了這樣的行動力，你將踏入新的世界。你的好運度為50％，但經常受到意外打擊，即使被命運波濤集中，你仍應認清自己的目標、保持清晰，最終將令人信服。

C：選擇了《睡著的老虎》……99％好運

選擇這個答案的人屬於按照自己節奏行動的類型，今年上半年步伐緩慢，但下半年卻有大波好運來到。你的好運度為99％，現在的你睡著了，如同你選擇的老虎一樣，但你會在早春被一場驚心動魄的事件驚醒，夏天之後就能有所突破。

D：選擇了《回首的老虎》……30％好運

選擇這個答案的人看起來像個開朗的角色，實際上你很謹慎，新的一年過於謹慎的性格可能會成為一把雙刃劍。你的好運度是30％，沒有太多的好運或麻煩，但太謹慎也可能會錯過機會。當遇到新的機會時，不要想太多從容面對，就能帶來驚喜般的好運。