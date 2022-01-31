虎年誰最旺？初一到初五「12星座招財妙招大公開」

2022年虎年誰財運最旺？國際天星命理風水專家邱彥龍表示，財運紅翻天的第一名恭喜摩羯、水瓶，第二名則是巨蟹、射手、獅子跟天蠍座，第三名處女、雙子、天秤座，第四名則是牡羊、金牛跟雙魚座。

邱彥龍老師表示，過年期間，是團圓聚在一起的好日子，難免有打牌買樂透等消遣娛樂，12星座初一到初五有哪些招財小妙方，跟旺運的好方法呢？可以參考以下的建議：

★太陽或上升牡羊座：

牡羊寶寶這段時間財運不穩，內心比較有事、不論事業、錢財與感情都依然掛心，可以利用過年期間好好檢視自己做出改變，並過濾一下員工同事及交友圈，自己帶頭衝，會是增加財運的好方法。

招財方位：東北方、西北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：左手配戴黃金鈴鐺，求好運的時候就轉六圈，財運和桃花就會上升，但是兩者只能求其一，看牡羊寶寶自己的選擇。

★太陽或上升金牛座：

金牛寶寶近期突發狀況較多，破大財才能免災，或常有突然想花大錢的衝動，偏財運稍差，但也不是什麼太壞的情況，不用太擔心。可以和另一半或志同道合的朋友甚或兄弟姊妹多相聚聊天，會有意想不到的收穫與快樂，也能把賺錢的機會聊出來。

招財方位：東北方、西北方、海外、國外、遠地(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：包包或車上可配戴寶劍飾品，或者右手掛上銀色鈴鐺，求好運時轉六圈，財運和桃花會上升，但是兩者只能擇一祈求，端看金牛寶寶自己的選擇。

★★太陽或上升雙子座：

雙子寶寶自己的執著會導致事情中斷，情緒不穩定，影響到短暫的正、偏財運，建議停止繼續用腦思考，好好的給自己放個年假，休養自己保持健康，才是邁向未來好運的不二法門。

招財方位：北方、海外、國外、遠地(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：可佩戴白色猿猴或黃羊飾品、玉器，如果沒有，有照片也可以，或在過年期間去拜齊天大聖，穿黃色、米黃色的衣服或睡黃色、米黃色的床，可以讓雙子寶寶名氣、人氣、整體運勢大大提升。

★★★太陽或上升巨蟹座：

巨蟹寶寶近期比較多疑，容易胡思亂想，建議過年期間不要亂花錢，有賺頭見好就好，或者打牌、買樂透刮刮樂要懂得停損。

招財方位：西南方、西北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：過年期間有神明相助，可多拜觀音、土地公、三太子或到廟裡求發財金、配戴廟裡結緣的飾品，增加無形的磁場，會加持巨蟹寶寶的旺財運。

★★★太陽或上升獅子座：

獅子寶寶過年期間運勢很強、財運相對也很旺，但切忌說話不要太狂，一旦口出狂言惡語，就會讓獅子寶寶的運勢瞬間低迷，應多保持微笑、低調跟多說好話，財運就會緊跟著獅子寶寶，有如金光護體一般。

招財方位：北方、南方、西南方、西北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：打牌時倒杯茶水請土地公或觀世音菩薩或地基主喝，並選擇坐在光亮的地方，就會讓獅子寶寶財運磁場好運來。

★★太陽或上升處女座：

處女寶寶過年期間壓力有點大，操心的事情太多，言語用詞容易傷人，加上用腦過度頭腦不清楚，會導致短暫的正偏財運不佳，唯有放下並真心懺悔，才能消除負面磁場，讓未來更好。

招財方位：西北方、東北東方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：向太歲爺、地藏王菩薩、土地公、地基主、天公、耶穌真心懺悔禱告，苦難即可化解，處女寶寶運勢、財運就可逐漸上升。

★★太陽或上升天秤座：

天秤寶寶這段時間本來想照著自己的規劃或行程走，但可能無法如願，心裡感到不平衡容易思緒混亂，小心語帶恐嚇一意孤行，建議轉念讓自己開心，不要糾結保持隨緣的心態，就會感到運勢快速增長，逢凶化吉，切勿詛咒他人，因為過年這段期間說詛咒的話，小心壞事容易應驗。

單身的天秤寶寶可以好好的去戀愛，會倍感幸福與快樂。

招財方位：東北東方、東北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：用一條紅線和白線編在一起放在皮包或財庫位中，也可在招財方位掛風鈴，為天秤寶寶帶來財運爆棚的好運氣。

★★★太陽或上升天蠍座：

天蠍寶寶多利用過年期間和家人親戚朋友聚在一起，會有快樂的幸福感，偏財運也很旺，好好享受好運的快感吧，但要注意人多嘴雜，也切忌說話說得太過惹人生氣，這樣會破壞好運與財運唷！

招財方位：東北方、北方、西北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：在早餐、中餐、晚餐過後，吃一顆糖或巧克力，或把自己打扮貴氣、帥氣點，都可增加好運，另外，男左女右口袋放一個會香的紅包袋，也可讓天蠍寶寶過年好運旺旺來，財運爆棚。

★★★太陽或上升射手座：

射手寶寶在這段期間好運連連，工作上的壓力就不要管了，好好的放假，好好的玩，正、偏財運都很好，有種心想事成的感覺，把心思放在家庭，開心玩耍就對了，享受假期的好運氣。

招財方位：東北方、西北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：男左女右準備有香氣的紅包袋，裡面裝168、1688、16888…等金額，放在口袋中，做為過年的錢母，不要拿出來花，這樣射手寶寶就等於擁有一個行動聚寶盆，準備享受錢財溢出的快感。

★★★★太陽或上升摩羯座：

魔羯寶寶過年期間桃花運、財運都很旺，多說好聽話，運勢就會倍增，切忌不要故意跟人反著說話或說不動聽的話，嘴吧甜一點，多誇獎人家、多給別人面子，也不要控制或強迫別人，魔羯寶寶就會得到更多，感覺好運上天。

招財方位：東北方、北方、西北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：選擇粉紅色或米白色的衣服或者飾品配戴，可強大運勢。

★★★★太陽或上升水瓶座：

水瓶寶寶嘴巴甜一點，保持正能量，說話過一下腦子，多付出行動，可以得到名氣與好人緣，努力會有收穫的，正財雖來得慢，小偏財倒是有，水瓶寶寶要懂得把握過年期間的好運，千萬不要和家人吵架，否則會傷己傷人壞了好運氣，一旦禍從口出累積業障就不妙了！

招財方位：東北方、北方、西北方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：選擇灰白色、亮色的衣服或者飾品配戴，或者在西北方、東方放一顆發財樹，打上長明燈，過年期間儘量穿金戴銀或珍珠，可以讓水瓶寶寶財運、運勢三級跳。

★太陽或上升雙魚座：

雙魚寶寶好好善用第六感，財運其實是很旺的，不要太固執，腦子不會比你的感覺準確，用心看世界，你是很幸運的，想增肥的雙魚可以趁今年好好長長肉，想瘦的會比較難唷，另外提醒，少開車多坐車比較安全！

單身雙魚寶寶，你心想的人其實也正在想你，主動給另一半電話，感情是會升溫的。

招財方位：東北東方、西北方、西南方(過年打牌、出遊或買樂透的方位建議)

招財小妙法：選擇翠綠色的衣服或者飾品配戴，或者在腳踝上戴銀色的腳鍊，多去寺廟裡走走祈福，觀音菩薩和土地神是雙魚寶寶的貴人，心想會事成！