小孟塔羅：停擺關係還轉換工作？虎年你哪些東西該斷捨離

斷捨離（日語：断捨離），為沖道瑜伽（沖ヨガ）創始人沖正弘倡導的瑜伽理念，於1976年提出，在其弟子山下英子的努力普及到世界各地。即「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執著」，被選為2010年度日本的流行語。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，虎年哪些東西要斷捨離？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Leeza Robertson, Michael Joshua Tufts(Cirque du Tarot)

A：囤積未用的東西。(聖杯八正位)

牌面的男子穿著整套海馬裝，背後的紅色大魚在洗香香。

A：囤積未用的東西。(聖杯八正位)

這張牌表示當你進入虎年，檢視一下四周所囤積的東西，是時候該一個個做出取捨了。當你主動凝視某樣東西，與它的回憶瞬間湧上心頭時，便會產生捨不得丟棄的念頭。抑或覺得未來會使用到它，因而決定將它繼續留著存放。小孟老師在此提醒你，無論生活還是內心層面，騰出空間新的東西才能進來。

B：關係在停擺狀態。(聖杯五正位)

牌面的女子雙手一起抓著頭，驚恐看著地上翻倒的杯子。

B：關係在停擺狀態。(聖杯五正位)

這張牌表示當你進入虎年，與人交流聯繫始終沒等到想要的結果，就代表是時候放掉了。無論是已認識的朋友，但彼此的交流狀態不佳，或是剛接觸不久的新朋友，交流的狀況處於停滯，都是在告訴你緣份已盡。小孟老師在此提醒你，別執著要對方親口說清楚，那不過是你在為此事找藉口。

C：網路購物的風險。(聖杯九正位)

牌面的紅色獨眼超極大魷魚，用觸手抓了七個金色杯子。

C：網路購物的風險。(聖杯九正位)

這張牌表示當你進入虎年，在網路看到喜歡的東西，想下手卻感到猶豫不決時，這其實是不該購買的預兆。有些賣家會圖文不符造假，千萬別冒險躁進被騙才好。有時則是一時衝動消費，拿到商品卻沒有那麼喜歡。小孟老師在此提醒你，選擇有信譽可退貨的賣家，有疑慮問的越仔細越好。

D：轉換工作的衝動。(錢幣侍者正位)

牌面的男子在看著鏡子梳化，旁邊掛著稍候要穿的衣服。

D：轉換工作的衝動。(錢幣侍者正位)

這張牌表示當你進入虎年，內心出現想變動的心態時，要儘量避免為了換而換，才不會到頭來兩頭空。倘若你對現有工作不滿，致使你產生出轉職念頭。當然你可以給自己一個機會，投擲履歷爭取有興趣職缺，客觀比較新舊工作的差異。小孟老師在此提醒你，可聽聽信任之人的意見，才不會盲目做了錯誤判斷。

E：學東西虎頭蛇尾。(節制牌正位)

牌面的女子全身散發出光芒，她有一對翅膀與美豔紅唇。

E：學東西虎頭蛇尾。(節制牌正位)

這張牌表示當你進入虎年，出現想學習東西的念頭時，很可能只是花錢學經歷，鮮少能落實在生活中。想要充實自己固然很好，但你有沒有過這種經歷，花心思投入有興趣的事，但過程中出現一些狀況，導致後來對此事不了了之。小孟老師在此提醒你，你對一件事物充滿興趣，並不代表它就適合你。