2022紫微財運：如何掌握亂中生財的契機？

據說2022年是「亂中生財年」，雖然疫情攪局讓大環境混沌不安，仍有不少機會隱身其中，你能順利掌握住這些機會嗎？這一年財運又會呈現什麼樣的變化？看看科技紫微網的財運解析就知道囉！

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命宮有七殺

此年極容易因判斷力偏弱，僅憑直覺來做決定而遇上大虧損。所以，充實你的基本常識，讓自己有更多判斷的依據，是你2022年最重要的課題。其次，過於相信身邊的人或是對自己看人的本事太自信，因而吃虧上當。要降低受騙機率，一是謹慎，二是戒貪，保你財務平安！

命宮有破軍

適合採取保守經營策略的一年，最好保持原有的狀態和計劃，因為外在環境雜亂，一堆人為了金錢在廝殺，競爭優勢不明，不宜選擇過度競爭的發展領域，也不要與人發生金錢糾紛。更不要過度借貸，否則容易遇上兇悍、莽撞、冒失之徒，讓你身心俱疲。

命宮有廉貞

缺乏計劃、好大喜功是導致此年散財的元凶，若能秉持勤勞奔波的原則，雖然求財略為辛苦，但還不至於造成太大的傷害！理財或消費都有衝動、善變、放手一搏的傾向，稍有外界引誘就可能一觸即發，當心沉溺於高風險高獲利的金錢遊戲或高奢侈的物質享受之中。

命宮有貪狼

財富走勢平穩，此年不利於冒險投機，想要不認賠離場，反而被套牢或是虧更多。因此投資理財宜選擇穩重型的標的，耐心等待獲利入袋為安。雖然短期內難有暴利降臨，但慢慢累積下來的獲利還不錯，而且讓你心底踏實。

命宮有紫微

此年有名利雙收之運，財神多是慕名而來。除了靠自己展現才華累積名聲之外，還可透過家族聲望或人脈來增加曝光度，或在知名企業旗下服務。經商者宜重視商譽，積極累積良好風評，可確保營收豐厚。若已有良名美譽，不可妄自尊大或心高氣傲，以免引起重大風波而阻斷財路。

命宮有天府

這是平穩發展、享受成果的一年，過往的耕耘逐步回收，與你的付出成正比。財富上不適合開發新財路，因為外在環境可能是一片混亂，造成許多耗損，宜採守成策略。此年切記要賺清貴之財，莫因職務上的便利而遊走灰色地帶、搞小動作，當心招來禍端！

命宮有武曲

雖是穩定收成之年，但過程仍免不了遇上艱苦和曲折，理財方面需要多加留意身邊小人，一不小心就會遭受算計，蒙受損失。若有人來找你借錢，最好考慮清楚再決定，因為此年容易發生有借無還的情形，可不要賠了錢財又傷感情。

命宮有天相

金錢競爭力變弱，宜採取謹慎保守策略，憑著知識、創新點子或專業技能來賺錢，雖然進帳不算快，但是相對安穩，能帶給你安定富足的感覺。倘若疏於經營人際關係，堅持當獨行俠，可能會把機會往外推，財運發展受阻。

命宮有太陽

此年財富運勢平順，主要收益來自事業正財，而在偏財方面失多得少，盡可能減少投機或買彩券的次數，可為你省下一筆不小的支出。同時，此年在經營感情方面的支出也有所提升，花在對的人身上皆大歡喜，所遇非人則人財兩空。

命宮有巨門

這年在財富上會深刻體會人算不如天算的道理，一心求財卻運勢不佳，但保持隨緣心態，財神反而不請自來。宜用平常心工作、默默耕耘、不吝付出，建立好名聲，老天爺就不會虧待你！另外此年要特別小心勿藉由職務之便而公器私用，以免惹來大麻煩。

命宮有天機

往日的埋首苦幹在這一年易獲得肯定與犒賞，不僅待遇報酬會有上漲機會，還有貴人帶來的進財機遇。但是為了追求一時暴利而放棄穩定的局面，或許會打亂你的步伐，亦要慎防誤上賊船而騎虎難下。

命宮有太陰

賺錢需費一番功夫，行動力與競爭力越強，發展越順心，不強者則易遇瓶頸！此年常受人指點，然而被誤導的機會也不少，想要有實質斬獲，必須吃苦耐勞，靠體力或技術生財都是不錯的求財方向。

命宮有天梁

雲霧消散，陽光乍現的一年，隨著知名度、地位頭銜、號召力的逐漸轉強，財氣也會日漸旺盛。財神爺會願意幫你，有撿現成的機會，只要計謀運用得當，就能坐享漁翁之利，讓別人去鷸蚌相爭。此年還有機會得到長輩援助，可謂「大樹底下好乘涼」，家族背景越強大，得到的庇蔭越多。

命宮有天同

財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機，千萬不要畏首畏尾而失之交臂。下半年的賺錢力度稍微變弱，最好把主要精力放在守成上面，以正財為主，偏財為輔，理財時保守謹慎一些，可盡量避免漏財。

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