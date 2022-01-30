2022紫微年度總運：今年這命格有強運來襲！

2022年的流年代表字是「慎」，這一年最忌急功近利，需要保持平常心。但是每個人會遇到的時運大不同，那麼年運的大方向該怎麼看？又有哪些需要注意的事情？以下就讓科技紫微網透過本命命盤來為你解讀。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮，請參考對宮遷移宮主星。命宮為雙星，請參考兩顆星的內容，若內容有好有壞，並不能因此抵消，而是好與壞在不同時候都有發生的可能。

命宮有七殺

新秩序成形的年份，冒出很多機會，適合行動力特別強的你，看似一拍即合，但其實很多機會都需要一個長期堅持的過程，一時看不出成效。這對你來說就是很大的考驗，越是想抓住機會、多方嘗試，越容易虎頭蛇尾，嘗到挫敗的滋味。2022年你需要維持平常心，凡事看淡且堅持，朝你最弱的耐力下手，改變就會很明顯。

命宮有破軍

來到環境相對安穩的年份，秩序與規則也會相伴而來，難免會感受到處處掣肘的困頓感，強烈的挑戰性與行動力會感覺到無用武之地，魯莽行動的後果就是越掙扎就被困得越緊。遇事理性，三思而行，在規範的框架之下展現你的才華，會是你2022年要特別注意的地方。

命宮有廉貞

2022年你最大的體驗恐怕是束縛感的加劇，以前能放手去做的事，現在卻感覺舉步維艱;以前斬獲頗豐的領域，現在反倒是險象環生。但好在你總能隨機應變，相比其他人的處境，你算是很容易找到生存之道，只是發展的步伐不如以往迅速，要放寬心接受命運給你的課題。

命宮有貪狼

在這個不宜迅速擴展的年份，難免會因為一些貪念遭受現實的重擊，不是看好的門路大力投入之後突然被封，就是不懂見好就收而血本無歸，要麼就是鋪張太過、伸手太長而經營不善。切記：大起之後必有大落，2022年萬不可貪多務得，得意忘形，無論形勢有多看好！

命宮有紫微

2022年紫微化權，這對你是實現理想的有利年份，有耕耘就會有收穫，才華能得到賞識，抱負得以施展，臣遇明君，君遇良相，互相幫助，如魚得水。但也特別要注意別讓優越感作祟，若是「一朝權在手，便把令來行」太常擺架子就會失去人心。

命宮有天府

2022年對你來說，很多時候都能感受到人脈的重要，對於人際關係圓融的人而言，能借力使力；而人脈不廣、或者不太用心經營的來說，自然辛苦得多。同時，此年在動用人脈時，一定要避免太過招搖，若是自認有靠山就顯得驕傲跋扈，會讓自己災禍臨頭，也波及到幫助你的人。

命宮有武曲

2022武曲化忌，提醒你注意「驕兵必敗」的道理，此年最怕急功近利，狂妄固執。若聽不進逆耳忠言，常得意忘形，一意孤行，可能蒙受巨大損失。凡事必須多方聽取意見，察納雅言，靈活變通才能避禍。否則輕則破財消災，重則官非纏身，甚至傷害到你長久耕耘的一切。

命宮有天相

這一年你很容易感受到「道不同不相為謀」的辛苦，總覺得身邊有不少爭權奪利的戰場，想要加入戰局賭一把，用盡各種手段，機關算盡，似乎也得不到你想要的結果。不如把心思放在人際關係的維護與對人的關懷上，以退為進。或是另辟蹊蹺，繞開紛爭之地，再謀他途。

命宮有太陽

今年的你似乎是顆小福星！不管有錢沒錢，頗懂得享受生活。秉持待人處事的熱情與熱心，會讓你格外受到親友的寵愛，還常有意外的喜事降臨。但你處理事情還需要再多點耐性，三分鐘熱度只會讓進度像陀螺一樣在原地打轉。多一份堅持與毅力，就多一份突破的可能。

命宮有巨門

這一年的你思緒凌亂，以往犀利的思路變得混沌不明。看得開、想得開、不計較的開闊胸襟以及真誠溫暖的態度，才具有神奇的轉運魔力。這一年的運程起伏較大，考驗重重，拿出你最好的一面來應戰，才能有所蛻變與突破。

命宮有天機

在2022年你還是感覺到責任壓力頗為沉重，但相對於去年的快節奏，今年會讓你有比較多的時間做準備，也是你沉澱自我、訓練定性與耐性的時刻。有利發揮一技之長，多多運用貴人助力。合理分配時間與資源，更能站穩腳步。

命宮有太陰

屬於你表現與發展的時間點已來臨，在追求成功的路上，打好基礎就是一大關鍵，過往的默默耕耘會換來相應的回報，曾經累積的力量與學識才華能得以爆發，時機已然成熟，成功當然水到渠成。

命宮有天梁

謀定而後動的年份，加上2022天梁化祿，這對你發揮所長極為有利，只要保持平常心，做好該做的，越不為結果患得患失，越會有意想不到的收穫。同時，此年能深刻體會到「助人者人恆助之」的意義，總有人伸出援手為你錦上添花，甚至雪中送炭。

命宮有天同

2022年正是讓你大放異彩的一年，出頭時機已經到來，有利於包裝行銷自己，勇敢爭取表現的舞台，有實力就別太低調。發揮你平易近人、樂於助人的特質，便能常得貴人扶持，經營人脈毫不費力，甚至因為貴人眾多，讓你事半功倍、好運連連。

【延伸閱讀】

輸入生辰，掌握你專屬的流年運

本月人氣第一！金玉良緣加持占

【科技紫微網 】