眼皮跳有吉兆？竟能看出最近偏財運！

大家應該都有過眼皮跳的經驗吧！不過，你有沒有想過「左眼跳財，右眼跳災」這句俗話是真的還是假的呢？其實，從命理學的角度來看，眼皮跳的時辰還能用來解讀偏財運呢！接下來科技紫微網就來為大家說明。

＃眼皮跳財的由來

古人認為相生的兩種事物必定是一陰一陽、一好一壞，便將眼皮跳定義為跳財、跳災兩種截然不同的含義。而按照對聯的要求，上聯是左眼，下聯是右眼，於是才有了「左眼跳財，右眼跳災」的說法。民俗命理學認為，這句俗話有一定的預測作用，甚至左眼皮跳動的日期時辰還和性別有關！

男性左眼跳財預兆

眼跳日期：星期一

眼跳時辰：辰時

預兆：近期大財神附體，財神亨通。



眼跳日期：星期一

眼跳時辰：酉時

預兆：近期會得到貴人的賞識，幫助得財。



眼跳日期：星期二

眼跳時辰：巳時

預兆：近期賺錢輕鬆，生財不費吹灰之力。



眼跳日期：星期二

眼跳時辰：申時

預兆：近期投資眼光準，枕在錢上數鈔票！



眼跳日期：星期三

眼跳時辰：卯時

預兆：近期好運勢不可擋，中獎贏錢機率非常高！



眼跳日期：星期三

眼跳時辰：午時

預兆：近期財氣很足，打牌贏錢手氣紅！





眼跳日期：星期四

眼跳時辰：辰時

預兆：近期財源廣闊，生財管道多。



眼跳日期：星期四

眼跳時辰：未時

預兆：近期意外收入多，獲贈錢財。



眼跳日期：星期五

眼跳時辰：子時

預兆：近期意外之喜降臨，在想不到的地方有財可收。



眼跳日期：星期五

眼跳時辰：戌時

預兆：近期財運旺盛賺錢多，只是要提防眼紅者亂造謠！



眼跳日期：星期六

眼跳時辰：卯時

預兆：近期進入收穫通道，收益相當豐厚！



眼跳日期：星期六

眼跳時辰：申時

預兆：近期財氣在身邊環繞，求財的事多順暢。



眼跳日期：星期天

眼跳時辰：丑時

預兆：近期抽獎、刮獎的運氣很好。



眼跳日期：星期天

眼跳時辰：亥時

預兆：近期有免費或優惠之福，甚至有人為你付帳。

女性左眼跳財預兆

眼跳日期：星期一

眼跳時辰：子時

預兆：近期饋贈財運旺，有機會獲贈金錢財物。



眼跳日期：星期一

眼跳時辰：辰時

預兆：近期財氣環繞，求財之事很順暢。



眼跳日期：星期二

眼跳時辰：子時

預兆：近期財源廣進，賺錢管道多。



眼跳日期：星期二

眼跳時辰：申時

預兆：近期抽獎、刮獎的運氣大好。



眼跳日期：星期三

眼跳時辰：丑時

預兆：近期有鈔票直奔你的口袋之運，可得到貴人的賞識和幫助招財。



眼跳日期：星期三

眼跳時辰：亥時

預兆：近期手氣旺，打牌多贏錢！





眼跳日期：星期四

眼跳時辰：午時

預兆：進入收穫通道，收益相當豐厚！



眼跳日期：星期四

眼跳時辰：申時

預兆：很有免費的福氣，不是有人替你買單，就是活動獲得免費權益。



眼跳日期：星期五

眼跳時辰：巳時

預兆：近期財神附體，財神亨通，把握財位很重要。



眼跳日期：星期六

眼跳時辰：巳時

預兆：財運旺盛賺錢多，只是要提防眼紅者搗亂！



眼跳日期：星期六

眼跳時辰：亥時

預兆：近期賺錢輕鬆，生財不費吹灰之力。



眼跳日期：星期日

眼跳時辰：卯時

預兆：意外之喜降臨，在想不到的地方賺到錢。



眼跳日期：星期日

眼跳時辰：申時

預兆：近期投資眼光準，躺著數錢的機率大增！

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