當心「過年十大禁忌」！再揭虎年好運秘訣

想在新的一年求得好兆頭，過得虎虎生風嗎？那麼過年期間十大禁忌絕對要遵守，另外還有兩項好運秘訣常常被大家忽視，究竟是什麼呢？跟著科技紫微網一起來看看。

＃過年期間對運勢最有影響的十大禁忌

1、避免打破碗盤或鏡子

以免新的一年不順。如果真的不小心打碎了，就趕快說「歲歲平安」來討化解。

2、避免掃地、倒垃圾

以免掃走運氣，倒了福氣。但到了初五「送窮」日時，垃圾一定要倒出去，杜絕窮神糾纏。

3、不討債不借錢

過年向人討債、借錢，不僅觸對方霉頭，自己一年的財運也會變得糟糕。

4、不打罵小孩

主要避免小孩哭鬧，以免對祖先、神靈不敬，大過年的還是和和氣氣最重要。

5、米缸不能空

以免財運不濟，福氣有損，一年之中有斷炊的時候。

6、避免睡到下午才起床

上午起床不宜太晚，不能睡過中午，也盡量別午睡，以免整年懶惰無作為，影響事業運。

7、避免殺生

尤其初一不能殺生，以免招致災禍。盡量在年夜飯之前，就將要處理的雞鴨魚肉先處理好。

8、避免說帶有負面情緒或意涵的話，或者唉聲嘆氣

說話一定要吉利，保持心情正向愉悅，以免將財神、福氣拒之門外。

9、避免動針線刀剪

忌動針線，以免對孩子，尤其是胎兒不利；忌刀剪（菜刀除外），以免財去不回。

10、避免給睡覺的人拜年

別人還在睡覺時去拜年不禮貌也不吉利，影響對方的健康運。

＃大掃除和貼春聯也會影響新年運勢？

年底大掃除是為了提醒人們除舊迎新，將家居收拾乾淨，無論在外觀或心理上，這都是好事。再者，每年一次的大掃除有助改善宅氣，趕走厄運，在新一年的開始將旺氣引入室內。



至於大掃除的時間，只要日子不跟家中成員的生肖相沖即可，在此列出虎年過年前一週的日期與相沖生肖，若家人剛好上榜，盡量避開當日進行大掃除就可以囉！



西元2021年1月25日：屬猴相沖

西元2021年1月26日：屬雞相沖

西元2021年1月27日：屬狗相沖

西元2021年1月28日：屬豬相沖

西元2021年1月29日：屬鼠相沖

西元2021年1月30日：屬牛相沖

西元2021年1月31日：屬虎相沖

大掃除後自然要貼上新的春聯，增加喜慶氣氛，也迎接新的開始。因為春聯往往會張貼一整年，注意不可貼在流年的五黃、二黑等大凶方位，以免加強凶位的力量。虎年的五黃位在中央方位，二黑病符位在西南方，要注意喔！至於虎年的財位在東北方，家中若有招財的風水小物記得移到這個位置。

另外，春聯中的字不宜與流年生肖相沖，否則也會有犯太歲的危險。以六沖的情況來看，今年是「虎猴相沖」，所以虎年便不應貼上有 「猴」字或相同諧音的春聯，如「候」、「厚」、「逅」、「後」等等。

以上過年禁忌與增好運秘訣都記下來了嗎？雖然是求心安的習俗，不過寧可信其有的人還真是不少，提供給大家參考，祝福各位有個美好的新年假期！

【延伸閱讀】

批流年！2022年是翻身關鍵年？

戀愛命占，預知他的未來有你？

【科技紫微網 】