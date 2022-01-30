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保護自身權益！4星座女絕不當婚姻裡的輸家

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保護自身權益！4星座女絕不當婚姻裡的輸家(圖片來源：Shutterstock)
保護自身權益！4星座女絕不當婚姻裡的輸家(圖片來源：Shutterstock)

2021年年底最有話題的一場大戲，就是某位男性知名歌手爆出的離婚風波了。說起來，婚姻裡要共同面對的關卡，從來就不只是兩個人之間的事情，而是兩個家庭的各種瑣事、原則、與習性的磨合。哪些星座女在面對婚姻裡的大小問題時，會堅持不吃虧，捍衛自己權益到底呢？科技紫微網馬上來為大家來揭曉！

牡羊座
牡羊座的自我意識很強，一向清楚明白自己要什麼，不畏懼惡勢力，永遠勇於表達想法。在面對婚姻中的不公、或是損害到她自身權益的地方，不管對方是另一半或長輩，她絕對會據以力爭，在婚姻裡站穩陣腳，贏得屬於自己的權利。

天蠍座
天蠍座不只聰明、邏輯強，控制慾也很強，習慣主導一切。她們又擅長不著痕跡的默默影響另一半，讓對方臣服於她們的控制之下。如果雙方爭執起來，需要拼個輸贏，天蠍女的火眼金睛能夠抓到對方說詞中的每一個漏洞，然後反駁到對方啞口無言。因此，她們在婚姻裡是只贏不輸的！

獅子
無論是在職場或是情場上都喜歡爭第一的獅子座，在婚姻裡當然也只當贏家，怎可成為輸家？愛的時候，獅子女會用盡力氣努力去愛，然而一旦婚姻中產生爭執，她們也會用盡力氣去贏取屬於自己的部分，絕不會讓自己在婚姻裡成為犧牲者。

金牛座
金牛女在決定投入一段婚姻之前，會小心翼翼做好各種評估，所以基本上她們的婚姻多半幸福和樂，很難成為輸家。但是萬一她們錯付了真心，或是婚後遇到不公不義的事情，她們也不是省油的燈。表面上她們會視若無睹、假裝不知道，暗中卻各種調查蒐證樣樣來，出手時一次就撂倒對方，讓他輸得慘兮兮。

其實在婚姻裡，小吵小鬧無可厚非，畢竟想要牽手一輩子，不只是個性和觀念一致就夠，還要有風雨與共的信念，才能在婚姻上永結為好。

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