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虎年財神相助！3生肖過完年財運如虎添翼

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虎年財神相助！3生肖過完年財運如虎添翼(圖片來源：Shutterstock)
虎年財神相助！3生肖過完年財運如虎添翼(圖片來源：Shutterstock)

農曆年發紅包，讓你錢包大失血？正式踏入虎年的時運，此時有三大生肖財運如虎添翼，太令人羨慕啦！究竟虎年的財神會特別照顧誰？又有誰財運偏弱？科技紫微網立刻來點名。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖羊

過完年各種投資消息滿天飛，有真也有假，在很多人盲目跟從時，你依然堅持主見，不需要的產品即使再划算也不出手，對於投資亦有自己的考量，獲利的機率很高。

第二名：生肖雞

新年時期有不少花錢的機會，但你發揮克制力，量入為出，讓每一筆錢都花在刀口上。再加上投資眼光精準，如果還能同時得到貴人相助，拉高投資報酬率不是問題。

第三名：生肖虎

進入你的本命年，財運如猛虎出柙，大家都知道老虎捕食獵物的猛勁，此時長期投資不適合你，不妨嘗試一些短線投資的機會，見好就收。

財富運偏弱的生肖

生肖龍

此時你的自信反而使你落入盲點，因為投資策略的失誤造成破財，最好放低身段，與投資前輩們往來交流一番，會使你得到新的體悟。

生肖豬

你對人脈的經營十分用心，但最近送禮、包紅包都少不了金錢支出，加上購物慾望強烈，要存錢真是難上加難，若遇上破財還是放寬心吧！

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