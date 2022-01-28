2月星座塔羅運勢：天秤收穫滿滿 摩羯存更多錢

仍被冬天壟罩的2月，濕冷的天氣中，歡天喜地的農曆春節揭開序幕，讓人感到溫暖與懷念。此刻的你在啟程返鄉的路上，還是已經與家人齊聚一堂了呢？新年新氣象，你的心中有足夠的能量去面對挑戰嗎？未來將書寫怎樣的新故事？跟著科技紫微網一起來看看2月星座塔羅運勢預測吧！

牡羊座

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塔羅牌：教宗

本月塔羅給牡羊的啟示是「反思」。你們需要面對突然暴露的潛在問題，可能是與戀人、長輩之間觀念不同引發的衝突，也有可能是與工作上合作夥伴的意見難以統一。將心比心，想想自己是不是太過強勢了，別抱著逃避心理或用犧牲他人的利益來粉飾太平，學會換位思考很重要，若只站在自己的角度去思考，很難得到成長。



2月事件預測：

1、在工作中遇到讓你動心的對象。

2、學習狀況不錯，積極度高。

3、工作上有機會表現自己，進而升職。

4、與人發生爭執或利益糾紛。

5、參加某個專業性的課程。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

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塔羅牌：錢幣七

本月塔羅給金牛的啟示是「總結」。這是驗收結果的一個月，愛情事業財富並駕齊驅，每項都有成果。有些人會收到考試或者面試的結果，或是收到一筆款項，抑或愛情開花結果。雖然別人看起來沒什麼，但在你們心裡卻起了很大波瀾。別把時間安排的太滿，多花些時間回顧反省，才能乘勝追擊，讓自己取得更大的突破。



2月事件預測：

1、單身者與年長你幾歲的異性互有好感。

2、被情人帶回家見家長。

3、下半月加班頻率變高。

4、收到事業上的合作邀請。

5、得到一個意料之外的禮物。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

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塔羅牌：月亮

本月塔羅給雙子的啟示是「勇氣」。肯定自己，能否抱持勇氣去追尋更好的事物，這種信念正是影響本月發展的關鍵。近期你們會有一些選擇上的困擾，雖然能敏銳察覺到機遇的存在，但常會因為一些客觀因素陷入進退兩難的糾結裡。相信自己的直覺、好好把握機會，勇敢地行動吧！感情上，需要小心避免第三者介入。



2月事件預測：

1、單身者發展一段曖昧的辦公室戀情。

2、與另一半在兩人未來的規劃上產生分歧。

3、有機會跳槽到更好的公司。

4、工作上拖延症爆發，難以按時完成任務。

5、與同事之間的關係緊張。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

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塔羅牌：聖杯二

本月塔羅給巨蟹的啟示是「合作」。這是一張對愛情很友好的牌，正在面臨感情困擾的巨蟹座們，你們的感情問題將在本月得到解決，單身者將遇到很聊得來的人，戀愛中的人有望感情升級或是訂婚。另外，如果你有某些計畫需要去完成，最好還是為自己挑選一個好幫手，僅靠自己的力量去完成，難度會比想像的更大。



2月事件預測：

1、相親認識各方面條件都符合你要求的人。

2、戀愛中的人因吵架反而感情升溫。

3、公司部門架構調整，團隊被重組。

4、在某個培訓機構認識志同道合的朋友。

5、投資小有收益，但很快又把錢花掉了。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

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塔羅牌：惡魔

本月塔羅給獅子的啟示是「慷慨」。享樂主義盛行，玩心比較大，尤其年後開工後對工作的熱情不高，注意力難以集中，容易因馬虎而頻頻犯錯。但在人際關係和財運上卻能有所收穫，尤其單身者桃花朵朵開，迅速墜入愛河的可能性極大。另外，雖然偏財運不錯，但也容易出現過度期待、難辨局勢的情況，建議做任何決策的時候都要稍微謹慎一點。



2月事件預測：

1、容易在娛樂場所遇見心儀對象。

2、戀愛中的人小心因金錢問題而吵架。

3、摸魚被主管抓包，被念一頓。

4、花錢慾望大，買進超過消費能力的商品。

5、牌運不錯，小額進帳。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

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塔羅牌：隱者

本月塔羅給處女的啟示是「沉澱」。熱鬧的節日氛圍反而讓你們內心變得更為沉悶低落。可能是在回顧自己過去一年的得失，或是對新的一年感到迷茫。有人可能會在本月分手或離職，但反而能夠讓你們進入一種更冷靜、理性的狀態，坦然面對得失。值得一提的是，本月的思維、學習能力大幅提升，非常有利於制定並實施某個計畫。



2月事件預測：

1、有人替你介紹異性認識，但你興趣缺缺。

2、戀愛中的人有冷戰的可能。

3、溝通交流慾望降低，表達能力有所削弱。

4、才思泉湧，靈感不斷。

5、被安排出差或者來一趟小旅行。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

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塔羅牌：聖杯六

本月塔羅給天秤的啟示是「慷慨」。當你慷慨地對待別人，自然也能被好運慷慨地對待。本月整體運勢偏好，不僅在財富和地位上能夠有所收穫，工作上也有機會被委以重任，甚至感情上也能有不小的進展哦！單身者有望遇見經濟條件不錯的對象，戀愛中的人遇到分歧只要稍微放低姿態，通常很快能迎刃而解。



2月事件預測：

1、和舊情人或是兒時舊友重逢。

2、收到另一半的禮物或轉帳。

3、工作中有同事向你求助。

4、與親人有一次溫暖的交談。

5、收到一筆意外的獎金或者加薪通知。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

天蠍座

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塔羅牌：權杖五

本月塔羅給天蠍的啟示是「包容」。人際關係上的摩擦是你們最需要注意的問題，像是家庭聚會上出現火藥味，每個家人有不同的立場，誰也不肯讓步。這種叛逆心會延續到年後，工作上可能對主管安排的事務感到不滿，或是與同事互相推卸責任。如果能夠和身邊的人打好關係，和諧相待，本月的發展將會順利很多。



2月事件預測：

1、同時接觸好幾位異性，但都不太滿意。

2、忍不住向伴侶傾訴工作裡的負面情緒。

3、醞釀跳槽，也可能試圖分手。

4、沉迷網路遊戲，耽誤了學習或工作。

5、偏財運佳，但消費支出也增多。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

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塔羅牌：愚人

本月塔羅給射手的啟示是「危機」。因為有危機意識才能突破，過於安逸會讓人越來越懶散。還可能因為害怕辛苦，拒絕了工作上的新任務。感情上單身者表現的太佛系，只想等著別人主動來靠近你。某些事情的發生其實帶來了改變的契機，你若選擇視而不見，就只能原地踏步。一旦抓住機會，方能扶搖直上、有所突破。



2月事件預測：

1、在朋友的聚會中遇到一見鍾情的對象。

2、戀愛中的人一同出遊。

3、工作或讀書時思緒混亂，玩心漸重、容易分心。

4、下班前被臨時安排工作。

5、財路有效拓展，賺錢方式變多。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：力量

本月塔羅給摩羯的啟示是「溫柔」。本月有股不卑不亢的溫柔力量相伴在身邊，讓你可以安心的把自己該做的事情做好。不管是愛情、還是事業、或是財富，保持活力，用愉悅的心情去對待，都能讓你獲得更好的結果；一旦失去耐心與熱情，就容易錯失發展的好時機。尤其是本月中下旬會逐漸忙碌起來，保持上半月不慌不忙的態度就能安穩度過。



2月事件預測：

1、單身者吸引了不少異性的目光。

2、會與伴侶有短暫的分離，但卻小別勝新婚。

3、熱心為同事化解了不少工作上的煩惱。

4、辦了健身卡或瑜伽課。

5、花錢慾望降低，能存到一筆錢。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

水瓶座

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塔羅牌：戰車（逆位）

本月塔羅給水瓶的啟示是「行動」。頻頻感覺意志力消退、掌控力不足，是你們這個月比較傷腦筋的事情。或是遇上被質疑，不受肯定的狀況。遇到事情時先冷靜想想，情況真的有你所感覺的那麼差嗎？還是只是因為自己顧慮太多而白白錯失了機會？想要有所改變，就要從心態開始改變，勇於做出決斷與行動。



2月事件預測：

1、偶然遇到舊情人或是老同學。

2、戀愛中的人商量訂婚事宜。

3、被老闆安排到公司的新專案中。

4、報名考試後又心生退意，不想參加。

5、生意人有機會打開新的市場。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙魚座

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塔羅牌：權杖九

本月塔羅給雙魚的啟示是「堅定」。不安的感覺籠罩在你們心頭久久不能散去，面臨職場的變動，擔心工作不保或前景不佳。感情上自信心不足，容易懷疑其他人接近自己是別有居心，不敢交付真心。戀愛中的人則太被動，有點吝於付出。本月的重心是做好心理建設，堅定做到進可攻退可守，別太被外界的意見牽著鼻子走。另外要注意禦寒保暖，當心感冒生病喔！



2月事件預測：

1、單身者被異性示好。

2、訂婚的人在商量結婚事宜時意見不合。

3、上司一方面肯定你的能力，一方面增加你的工作量。

4、工作上不太敢發表自己的想法，有些人云亦云。

5、投資時畏手畏腳，錯過大好機會。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

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