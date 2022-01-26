2月生命靈數運勢分析：5號人感情有閃電機運 8號人財務忍耐值到極限

引用八數作為二月的開端：

別斟酌點滴，小心翼翼，危險的從不在那些微小的算計裡，

危險的向來都只有你，你的不退，不進，那自以為的精心。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：面對生活的挑戰，一號人本週期的戰力偏弱，十分厭世的你，對什麼好機會都提不起勁；

因為你看得懂，本週期的好運，都帶著一點刁難，比起聰明，更需要的是埋頭苦行、像牛一樣的堅韌，才能轉阻力為推力，一號人本來的聰明靈巧、擅於發現捷徑的做法，完全不適用，也難怪你要覺得很累了，因為如果要接住這些好機會，是真的比平常更費力的。

端看一號人是否能拿出愚公移山的勇氣，如果有，其實得到資源、認可、都是沒問題的，怕就怕你一直站在門前，不進也不退，一個月很快就會過去了。

工作／學習狀況：上述那些被刁難的狀況，最好發的就是在職場、學習環境，這些有明顯上下位階之分的地方，主管、業主、給資源的人或老師，可能出了不少艱澀的題目、預算很少的項目、各種困難跟限制，等著你去解決，而且還很難逃得開，你一個偷懶，很可能就被抓到了；比起真的要為難你，這些困難更像是一種期中測驗，因為覺得你可以，所以要看看你的能耐，因為是特地丟來「考」你的，當然對你來說就不會簡單，甚至還讓你覺得很故意、充滿惡意，如果是這樣，那就對了，你就認命的接著吧！

跨過去之後就會有小餅乾，請加油並務必振奮一點，反正也逃不了，不逃還比較省力，努力挑戰過後，也會帶來好的後續。

愛情：單身者可以在火花中找到新對象，能夠有發展機會的，在本週期跟你的互動，都不算和平，甚至針鋒相對，讓你覺得被戳到某些痛點，但對方似乎又說得對，這個就是你的新桃花啦！帶有較勁的意味，其實是不太懂得表達情感，但確定關係的話，都會是很認真，可以長久經營的角色，如果你期待一段穩定的戀情，那麼不妨從這些小爭辯、小火花中找到樂趣，多點應對，你就會喜歡這種帶有益智氣氛的互動。

已在關係中的人就得小心一點了，因為這些被挑剔，可能是真的被挑剔，只是對方不打算很直接，就用了一種輕鬆、戲謔的態度表達，但其中的抱怨卻是很真切的，如果一號人只打算用敷衍帶過，那就會帶來爭吵，忽略了對方想溝通，卻沒有被好好正視的心意，可能會讓關係發展面臨困境，如果可以，還是正面接球，好好回應、認真看待對方每個提問跟挑剔，才能讓對方態度轉好，相處氣氛回到和諧、不緊繃的狀態。

訊息指引：錢幣六

命題方向早已確定，你早在這場專屬於你的試煉裡，

無需多想，想得太多都只是在原地，

離終點，總還差了一點無畏的前進。

生命靈數2

整體運勢：人際往來的距離拿捏良好，沒有太多深度互動，讓二號人們充份感受到界線明確帶來的快樂，這段時間不易被人情綁架、有適度把「不要」說出口的你，的確可以避免被某些人侵犯，但是這些都只是週期性的運勢跟好轉，所以即便口頭拒絕了過度的付出跟回應，心裡卻還是免不了有隱隱的罪惡感、感到擔心，所以無法放鬆，困在「不知道這樣做真的好嗎？」的情緒裡面。

其實你應對的方式是很正確的，即便你看到一些很可憐、需要幫助，但你沒能、也不想即時伸出援手的人，也無須急著檢討自己，比起檢討，你可能更需要跟上這些讓你舒服的改變，讓它們成為你理所當然的一部份，就能安住在生活的安穩中。

工作／學習狀況：在專業上能夠把火力集中在自己的目標，想要執行的方向上，能得到外援的本週期，二號人因為時間安排得宜，所以在工作、學習成效良好之餘，也能同時擁有足夠的空閒，來安排娛樂、或是做適度休息。

我得說一切都很好，壞就壞在你可能也發現了，自己好像奴性很強，閒不下來，有點勞碌命呢！一邊做得不錯，一邊卻擔心自己是不是休息太多了，旁邊的人好像很忙耶，需不需要你主動幫他呢？

工作跟學習的進度，每個人都有自己該做的事，建議二號人別熱心過頭了，這些熱心如果真的付諸實行，你知道後面會帶來多少麻煩的，此例不可開，忍不住從位置上站起來的時候，別忘了快告訴自己坐回原位就好。

愛情：單身者在尋覓新對象上，可以從原本就有些話能聊的對象開始，比起全新的人際關係，這樣從朋友、熟人發展的關係，更能讓你安心，能講的話較多，就可以比較有機會累積一點可能性，若要全新對象，那麼也建議有個中間人，透過介紹，可以讓雙方省去很多摸索的時間。

這段時間只要設定對方向，就比較容易出現對的人，從原有人際圈往外拓，別撈太遠，就能提高找到合適對象的機率。

有伴侶者在關係中，不易表達自己真正的想法，雖然該相處的都有相處，在心理跟情感的距離卻不如表面上看來的近，好像就是少了點什麼的關係，即便看似沒有大問題，但雙方都對於現況的停滯感到失望、無力；

嘿！不如想想看，雙方是不是因為太過在意彼此，所以真的客氣過頭了，反倒變得相敬如賓，不想關係流於形式，那就別介意太多形象的問題了，多展示一點你沒信心的部份，反而是讓關係、你本人，在對方面前都變得真實的要領，當你願意展現更多的自己，對方就有機會被你帶動、跟進，活化目前略嫌僵硬的互動。

訊息指引：隱者逆

包容、同理、無止無盡，那從不是你生命中的必須，盡量刪去，

那批評，

別聽別理，那不是誰，也不該是你。

生命靈數3

整體運勢：延續了上個月的重新整頓、看清現況、認清事實的本週期，在心態上更顯踏實，對於新前往的方向，若能完全採用新的態度去面對，不再用過去的方式，就會將事件跟生活氣氛帶往較好的那邊；

但整體大環境對三號人而言，仍在盤整當中，所以那些具體的成果暫不會出現在眼前，尚在稍有點距離的遠方，這也代表，在之前一個月直到現在，你可能覺得自己已經做了很多改變，但那些改變是「比較級」的改變，跟之前比有比較好，但還不到最好，還有許多可修正的地方，值得三號人更多的內省。

工作／學習狀況：在專業上得壯士斷腕，做些果斷的決定，把一些不能得到實益的狀況終結，現況有些無法再繼續配合、無法再進行下去的專案或做法，或是新配合但明顯不適合的對象，都需要再重新整理過一次；

這也代表前階段所做的選擇可能有誤，當中隱涵了當下你沒看到的謊言或是危機，這都再度考驗三號人的智慧，你得用更客觀一點的觀點來看待，回到初心，找回做這件事的熱情跟初衷，才能幫你挑出錯誤的，留下正確的，無論是現行的做法或是人際，都還有很多待討論、待修正的地方。

愛情：單身者在尋找新伴侶方面，別對自己太過有自信，也別太迷信一見鍾情「一眼就能看出就是他」這種事，這段週期發生的機率都很低，如果有，多是誤會或是對方刻意隱瞞了什麼，這樣的機會得多觀察、勿輕信，如果一時衝動誤入，那很可能會蒙受感情的挫敗之外，也會帶來一些實質的財務損失。

緩比急好，多看多聽，機會還待尋覓，暫不在此刻、眼前。

有伴侶者，在關係中，另一半對你的不滿正在蘊釀，可能對你說了很多次，但都沒有得到正面的回應，關係很可能在本階段變得冷淡、疏離，或許不會有爭吵直接爆發，但不代表沒事，建議三號人還是不宜太過主觀跟樂觀，多多觀察對方的心情，或許你就會發現微妙的不同。

比起自己想像、自己感覺到「相處不錯」建議你多跟對方口頭確認，加上生活中小事件的觀察，再下定論吧！答案很可能跟你一直認定的不太一樣噢！

訊息指引：世界

還少了一點，就在不是黑色也不是白色的中間值裡，

理智與聰明讓你繞過太多資訊，

帶你走了非捷徑的捷徑，看似很近，實則遠離初心。

生命靈數4

整體運勢：如果有困難，不要懷疑，都是自己創造的困境。

有些長久以來明知不可為而為之的事，若沒有在更早的時候做出改變，在本週期，除了帶來未可預期的結束之外，還可能衍生更多的麻煩，

所謂「未可預期的結束」代表的是這些早已到盡頭的事件，很可能不會在檯面上、正面對你宣告，但早已名存實亡，如果四號人仍堅持原有的看法，把力氣持續投注在錯誤的地方，那就會錯過很多原本可以去做、能得到正面發展的事；

如果你的生命有提前轉向，那新開展的事物，在本週期會持續成長，帶來益處，並且得到支持、成就感，是完全不同的光景。

工作／學習狀況：在專業上也分為兩塊，若你是提早跟上改變進度的人，依著外在局勢已經調整工作方向、主動終結一些再也不能帶來實益的合作伙伴、做法，那麼則可免去在工作上麻煩、不斷投入卻無所得的空虛感，把資源跟力氣花在有用的地方；如果沒有，那麼也無法直接就跳到另一個情境之中，中間勢必不能略過、得先面對這些待收拾的殘局，才能有全新的開始。

現況的順利與否，將誠實反應你前面做的決定，主動改變的四號人，財務上的正面成長，就是命運本週期給你的獎勵。

愛情：單身者若能選擇以主動取代被動，便能順利拒絕一些表錯情、你根本沒有興趣的對象，省去麻煩之外，更能抓住主動權，只要你願意對自己真的有興趣的對象行動，或是積極的參加活動、主動攀談、經營、培養，則都能得到不錯的回應，也會有機會因為這些積極，脫離單身。

當然前提是你得先突破自己給自己各種的限制才行，什麼都不做，運勢只會從眼前路過，一切的所得都需要先有付出才行。

有伴侶者在關係中，能得到對方的支持、善意與耐性，但可別把這些好的回應當作理所當然，如果在關係中，你長期都是受益者，卻缺少相應的付出，或是一律對自己說「對方都懂、沒有關係」

那麼這些持續、無條件的付出，可能就會被喊暫停，取而代之的是猜不透、對方的情緒反反覆覆。

無論在哪個階段的四號人，對於伴侶的付出，最好給予有感、看得到、摸得到的回應，這是讓關係穩定的必要工程。

訊息指引：寶劍六

消極的平靜非生活的寧靜，那波濤洶湧向來不遠，很近，

無須夜裡，

連在日常日光所及，都吵鬧到、紛擾到，無須側耳就能聽。

生命靈數5

整體運勢：外在的財務、日常工作都安穩的二月份，五號人的情緒卻起伏不定，這些不安定很可能讓你誤判眼前的局勢，眼看著較好的機會在眼前，卻選擇了另一個充滿危機的決定；

這些情緒起伏並非都是你自己製造的，更像是由外而內的，生活中有很多希望你能回應、接住他們情緒的人，為他們不幸負責的人，都會用各種方式把負面的標籤貼到你身上，因為得先讓你誤會自己有錯、自己如他們所說般無情，你才會乖乖的給出他們所索求的關心。

五號人在這段時間若想安穩過日，得拒絕這些很好分辨、卻不易拒絕的情緒勒索，能果斷畫出界線，這些混亂就與你無關。

工作／學習狀況：在專業上也有很多這種「需要界線」的事要應對，本週期你的原有計畫，都進行得順風順水、在進度中，可以說是相當順利，但也是因為這個順利、成果好，是大家都看得見的，所以來攀附你的人也就跟著變多；

想要你幫忙給點意見的，你要是真的給一點，他就會希望你幫他做到完，想要你賣點人情人脈的，後面則很可能在你背後就給你來點小破壞，總之此例不可開，一開就會爆滿，生活會變得很熱(混)鬧(亂)。

五號人得一開始就守好、堅定自己的方向感，走自己的路，先求明哲保身吧！事涉他人的，在這段期間幾乎都是麻煩，你得小心一點。

愛情：單身者在尋覓新伴侶的路上，易產生誤會，表錯情、選錯人，都很可能在本週期發生，的確會有一些新的可能性，不過還是得多看、多考慮、看得仔細一點，你可能就不會被寂寞沖昏頭了，這些「看似可以」的機會，其實很可能只是因為你急著要在感情生活中有點突破，所以誤會；

本週期的確有閃電確認關係的機運，但閃入也易閃離，按步就班、慢慢培養的進度更適合你。

有伴侶者在關係中需要多點感恩，對於日常的照顧、良好互動，如果長期都覺得是「應該的」而缺少口頭、行動上的嘉獎，則可能引來另一半的不滿，無論如何多說好話總是對的，這段時間伴侶的情緒也較不安定、需要更多肯定、 安撫，身為另一半的你，得多擔待一點；

如果你覺得你才是那個期待被安撫、體諒，努力很久都沒被看見的人，那麼也別急著先要對方檢討跟回應，先回頭看看自己，是不是抱怨跟理所當然多過於獎勵，先收起這些，讓對方有機會看見，並且跟上你，調整一下，讓日常相處更順利吧！

訊息指引：錢幣國王逆

都是逾越與覬覦，那些無法選擇、無法回應跟遲疑的，

不要相信別人說你該，你得，你非要回應，

比起別人，你更得相信的是自己。

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生命靈數6

整體運勢：六號人困在自己的視角裡，會讓你錯過二月份很多美好的事情。

本週期有很多未在計畫中、突發的正面事件，但這些對你而言都太過陌生，大大降低了你反應、能穩穩接住的行動，不過要提醒六號人，這些機會多是對你有益的，如果反倒覺得危機四伏，那就得回頭看看自己的安全感是否充足，若長期你都知道自己有安全感過低的問題，那臨在眼前的新嘗試，就是你跨出第一步的大好機會。

恐懼通常是因為經驗空白，而非眼前的事真的有那麼多風險，迷惘時，跟親友多討論，可以讓你更有勇氣嘗試新事物。

工作／學習狀況：專業上會面臨很多臨時的狀況，但六號人卻經常不在狀況內，或是困於既有的思考框架中，這些原本是可以大展身手、實現理想、或是自我展現的機會，瞬間就成了另一件完全反向的事，讓六號人措手不及、想往外推，原本能正向發展的機會，卻反而帶來許多混亂；

這些新任務本身是好的，你的加入也是必要，所以如果六號人希望在本週期能順利發展，那麼得先做好心態調整了，不能畏於嘗試，顯然是所有事裡面最重要的，因為不抗拒，你才有機會客觀評估及應對眼前的任務，看見這些困難任務找上你，正是因為你就是那個可以處理得好的人，穩穩的接下，見招拆招，會比逃走帶來更順利的發展。

愛情：單身者還困在自己的自我限制中，會錯過身邊的人對你示好的機會，本週期會有人主動溫暖關懷、釋出善意，但我知道，或許你要跟我說：「拜託，那又不可能！」

不過也要提醒你，這也不可能、那也不可以，是真的嗎？還是你習慣、一律都這樣先認定呢？比起快速的確定，進入一段關係，六號人更適合慢慢相處的日常溫馨，先別預設結論，先把機會之門打開，讓別人有機會多靠近你一點吧！

有伴侶在關係中，易忽略對方對你的支持跟善意，或許你不是不要，只是希望不要麻煩對方，但你得重新思考一下，這個貼心，真的是對方期待的嗎？太多的忽略或抗拒、口頭挑剔，可能並不代表你真實的感受，但你卻老把這些掛在嘴邊，動不動就嫌幾句，會讓關係中有不少的爭吵；

建議六號人多注意自己是否有這方面的壞習慣，趁機好好調整回來，讓心口如一，才能讓關係安穩平靜、長久永續。

訊息指引：寶劍十

面對太美好的美好，別再遲疑那是否真該屬於你，

當進則進，一切伸手就可及，正待你的點頭決定。

生命靈數7

整體運勢：二月份的你，有沒有發現自己有點迂迴、有點太過保留呢？這段時間能充份感受到身旁親友善意的你，雖然心中感謝，不過對於回應、直接說出自身感受，感覺卻有許多遲疑，保留的語氣、禮貌的距離，雖然不會讓別人對你的心意因此打折，可是你自己卻會有點不安，帶來心裡很多小劇場。

建議七號的你若想讓這些美好可以更多，就更大方點，把愛掛在嘴邊吧！

這將為你的日常帶來正面的循環，提升生活的滿意度。

工作／學習狀況：在專業上能跟他人配合良好，並且在其中展現創意、得到成就感，是順風順水的週期，這段時間對你來說，重點就不在除錯、避險，反而會鼓勵你可以冒一點險，去做一些平常不敢的嚐試，若只是做「基本能做的事」那就有點太可惜了，新嚐試，無論是新的念書方法、做事方法、提一個充滿實驗性的方案，都會為這段時間的專業帶來很多樂趣，這個是工作或學習額外能提供你的成就感，藉著這些成就感的收集堆疊，就可以讓你在日常中充滿活力。

比較需注意的地方是，即便知道了這些好事，自己也感覺得到，不過七號人實際執行的時間卻不多，力氣都花在思考了，比起一直想，倒不如直接去做吧！

愛情：單身者在尋找伴侶的運勢佳，最基本的與人對談，氣氛就都會是融洽的，所以丟掉那些扭扭捏捏，如果看到喜歡的對象、遇到有興趣的話題，就上前接著搭聊吧！這會幫你打開一道門，跟別人的交流順暢之餘，多拿出一點自己真實、不那麼完美、需要幫助的模樣，反而會幫你加不少分數，讓你真的找到願意在生活中陪你前進的那個人。

有伴侶者在關係中，若關係平日的交流都很真實，在這段時間的相處特別輕鬆，能呼吸到自由的空氣，即便多數時間都不綁在一起，還是能維持一定溫度、不黏膩的關係；

因為這段時間各自的外務較多，對於關係本就穩定者無礙，不過對於平常關係就流於形式者，就會有機會因此生變、關係變得更疏遠，為了避免關係只剩表面，七號人得自己誠實評估，自己是不是在關係中經常隱藏弱點，麻煩都自己消化，這樣的「善意」通常就是讓關係淪為形式的主因，看到後務必要調整，才能讓關係不會出現危機。

訊息指引：寶劍九逆

別斟酌點滴，小心翼翼，危險的從不在那些微小的算計裡，

危險的向來都只有你，你的不退，不進，那自以為的精心。

生命靈數8

整體運勢：必須看清真相，面對現實，離開一個不適當的現況的週期，若待在原地、或採取舊有的慣性，很難應對眼前的局勢；

財務的減損，或是感受上讓你有許多不滿意的事件，忍耐的值都已經到了極限，並須痛下決心割捨，才能迎來新局。幸運的是，在這個過程你並不孤單，無論是前進的方向、或是過程中需要的協助，都找得到人可以給你意見、或提供實質的幫忙，但最後那一步，得要八號人自己願意跨出才行。

二月的你需要更多清醒，來補滿開創新局的勇氣。

工作／學習狀況：在專業上，成果雖不算差，卻很難帶來滿足感，雖然還是做得好，甚至是輕鬆的，不過怎麼繼續，都少了一點動力，顯然是眼前的任務太輕鬆了，你可能長期都低估了自己的能力，太大材小用了；

本週期會出現一些看似困難、挑戰、讓你一看就皺起眉頭覺得太刁難的工作，雖然沒有強制性，但這就是你該選擇的東西了，現況的困頓、沒有想法，其實都是該改變的警訊，若你不想只在原地消磨心智，那就主動去選擇那些有挑戰性的任務吧！

這些才是接下來、下個階段會帶給你成就的戰場，而你拖得夠久了，該前進一一局了！

愛情：單身者得換個新環境，才可能有新的選項出現，本週期的你，會清楚認知到「現在這裡就是這樣了」或「現在的生活模式根本不可能有新的機會」這類的現實感終於出現在你的腦海裡，接下來，新的機會將會出現在一些共同學習、或是需要團隊合作的場合。

所以可能是藉由參加課程、工作坊，也可能是直接在職場出現，轉換日常的生活型態，就能幫你帶來更多機會，找到適合的人。

有伴侶者，在關係中跟對方的互動滿意度降低，感情由濃轉淡，眼前的關係將有機會重新被檢討、重整，如果你希望感情可以繼續下去，那麼是時候面對雙方情感交流淪為公式、表面的問題，得掏心、坦誠自身立場，做深度的溝通、並能交付弱點、說出需求，才可能讓這段關係回溫。

對於短期的狀況，或許只需做點調整，是階段性的重新整理。但對長期關係一直都是如此的伴侶，則很可能逐漸走向終結，不會在原地，也不會回到過去的感情，得換個新的方式，不然很可能就得換個新的人了。

訊息指引：寶劍五

務必該省略，那些過度耗能與耗損心力的情境，

帶來的都是紛擾與未知的危機，

我們不該跟他們在一起，卻老站在一起，

終結那些虛擬、空虛、非實境，把焦點拉回現實裡。

生命靈數9

整體運勢：外在環境爭吵、不平衡的狀態頻傳，不過這些外來事件，似乎都無法打壞九號人的好心情，在整個二月，情緒平穩、並且能夠專注在喜歡的事物上，是個能夠滋養自己，愉快的週期；

外在不穩的部份，在於旁人的爭執，跟一些不合理的要求，但只要九號人開口為自己主張跟拒絕，你就可以不被這些雜亂捲入，世界並非一片平靜，但你可以有選擇，而且在選了、堅定著之後，通常也就可以超然於混濁之外。

財務看好，我想這也是讓九號人身心安定的主因啦！成就感高、情緒化少的二月，請好好珍惜眼前的美好。

工作／學習狀況：不利團體工作、或是共同學習的團隊模式，在二月份獨自工作的效率會高很多，如果是非得跟他人有往來的，專業上雖不需費力、輕鬆就能賺進該賺的成就感，也能轉換成實質的業績或金錢、聲望等，不過卻得花很多力氣在應付人際上面，會讓九號人感覺有點累，讓這些美好打了點折扣；

所以如果你做得到，就盡可能的減少這些需要應酬、應付的狀況吧！

給自己設個時限，或是只開放某個特定的時間區間，時間到了就暫不回應、也不想這些問題，展現明確的界線，可以讓你無論在工作、學習的成效上的滿意度提升。

愛情：單身者易惹爛桃花，旁人的感情事件也多，請務必看好看清，不要捲入他人風暴或關係中，也要避免去調停他人關係、當和事佬，都會讓你在未可預期的狀態下，招惹不想要、不健康的關係；

尋覓到「正常的」新伴侶的機會很少，對於想跟你在這段時間有進一步關係討論的，務必多評估，因為對方很可能仍有其他關係進行中噢！

有伴侶者即便已在關係中，但這段時間仍是一段獨自的時光，跟伴侶的溝通狀況不良，對方可能不斷的說著他「自己覺得是這樣」的論點，但你卻無法認同，也很難說服，對方似乎掉進了另一個時空，與其費力又生氣，不如把時間拿去做點喜歡的事吧！

伴侶鬼打牆的狀態還要一段時間，但你可以不用跟著一起，選好自己要的，放過自己，對於關係並非常態如此的，一段時間就會恢復正常，但對關係本就有危機的，對方則很可能一去不回頭，若有這樣的走向，也非一天兩天，你自己心裡有數了，若早食之無味，那棄之真的不可惜，更可為的機會正在後續時間裡等著你。

訊息指引：權仗騎士逆

只需待在你的安穩裡，混亂的，看著就可以，

紛擾的，無需參與，你看懂了，就可以。