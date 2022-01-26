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大掃除12生肖哪裡沒打掃乾淨 小心衰一整年？

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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農曆新年即將到來，家家戶戶也逐漸開始大掃除的工程，象徵把不好的氣送走，迎接新的氣，除了民眾會煩惱什麼東西該丟之外，清水孟國際塔羅小孟老師也整理了12生肖「要特別注意打掃的地方」，如果沒有掃除乾淨，恐怕會衰一整年。

1.龍：龍在天，因此家中天花板與燈具冷氣是屬龍的朋友一定要打掃乾淨的地方。

2.蛇：蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如：廁所，洗手台，除濕機

3.虎：老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園露台一定要打掃乾淨。

4.兔：兔子愛地堀，因此家中桌角下，衣櫥裡，抽屜都是要特別清理的。

5.羊：羊有角，潔白有卷毛，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃有毛髮都要清理好，白色物品器皿要清理整潔。

6.牛：牛踩地，因此家中地板，腳踏墊大門口一定要打掃乾淨。

7.馬：馬奔馳萬里，因此需要眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶，鏡子窗台還有鞋子，鞋櫃打掃乾淨。

8.猴：猴子攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家中櫃子，與牆壁脫落處再粉刷。

9.雞：雞較矮，能低飛，披彩衣。因此家中電風扇，暖氣，矮櫃，衣服都要處理乾淨。

10.狗：狗會吠，因此家中電視，喇叭音響，電話，手機能發出聲音的家電都要保持整潔。

11.鼠：老鼠躲管道與地洞，因此家中水管，水槽，水溝一定要保持暢通。

12.豬：豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱，爐灶，米甕，碗槽整理清潔乾淨。

此為民俗說法，切勿過度迷信，聯合新聞網也祝大家新年快樂，虎年行大運。

冰箱 除濕機 猴子

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