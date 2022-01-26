大掃除12生肖哪裡沒打掃乾淨 小心衰一整年？

疫情持續延燒，今年春節民眾恐又要過個膽戰心驚的年，這也似乎印證了印度神童阿南德1月2日的預言，未來四到五個月Omicron病毒將非常嚴峻！阿南德還說，Omicron的出現，短期看似危險，但就長遠來看，卻即將是疫情結束的開始。國內同樣研究吠陀占星的李靜唯老師分析，這波疫情主要跟吠陀兩大凶星「計都」跟「羅喉」呈現出「黑蛇格局」有關，等5月17日凶星離開金牛座後，預計人類就會找到跟病毒和平共存的方式，甚或有新的口服疫苗出現。

2022-01-25 14:07