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今天是送神日！清屯順序、禁忌一次看：清香爐用倒的恐「倒走好運」

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今天是送神日！清屯順序、禁忌一次看：清香爐用倒的恐「倒走好運」

聯合新聞網 / 小孟
千萬要注意清屯不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。 圖／ingimage
千萬要注意清屯不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。 圖／ingimage

民間相傳玉皇大帝是管三界的神，而灶神灶王爺是玉皇大帝的弟弟，灶神主管人間香火，體察民間疾苦，因此每年訂於農曆12月24日(國曆1月26日)由灶王爺領軍帶領眾神回天庭報告民間是是非非與疾苦。

因此凡人都會在農曆12月24日送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃代表讓灶神吃的甜甜的，好讓祂可以幫我們說好話，民間也會在這一天清屯，清屯也就是要把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨。

習俗：

1.準備供品：

三牲.水果5樣.甜粿，甜湯圓.紅龜粿.酒或水三杯.香燭一對，花一對。

紙錢：壽金.刈金.馬甲。

祭拜方法：

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。

註：

更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。

祭拜完燒完紙錢再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。

若住的地不可以燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

清屯順序：

送完灶神完後，我們要開始清屯，清屯順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先說要開始清屯，即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大；第二步清理神明香爐；第三步清理祖先牌位；第四步清理祖先香爐；第五步清理佛桌；第六步清理擲杯。

不可以倒爐：

清屯時神明與祖先香爐，可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。千萬要注意清屯不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

初四記得接神：

俗謂：「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在除四下午4：00後來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

祭拜地點：

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上來拜。

送神日禁忌：

1.不可以說壞話吵架：

送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2.送神不可以太晚：

今年祭拜時間最佳時刻為早上5：00-7：00，拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

3.神像、香爐、祖先牌不要亂搬動：

清屯完神像.香爐.祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。

4.不宜直接用水清洗佛像與牌位：

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5.送神完再開火：

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6.清屯不宜有負面情緒：

清屯時千萬不要有負面情緒，一但有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清屯時保持愉悅的心情。

清屯 送神日

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