殺破狼周運勢／過年期間天秤逢賭必輸要注意 3星座少出遠門

白羊座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚在心靈宮位，相位良好，年假期間終於能見到暗戀的對象，心中百感交集。某些白羊座回鄉的時候巧遇初戀情人，會回憶起某段無邪的時光。

人際關係方面，新月發生在在人際關係宮位，與土星呈現合相，家人會把外國朋友帶到家中過年，你也因此認識新朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，可遇到貴人，做許多事都很順利。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚在志業宮位，但水星在志業宮位退行，許多工作做不完，放年假還得繼續把文件帶回家處理，甚至需要留守在工作崗位，無法跟平常人一樣好好休息。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到人際關係宮位的太陽、土星影響，今年財務狀況特別困窘，除了年節的必要支出外，還要發紅包給晚輩，有的白羊座會乾脆到公司值班，逃避必須花錢的交際活動。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，木星與海王星齊聚人際關係宮位，年節期間必須拜會一些長輩與師長，可因此遇到貴人。某些金牛座則在年假期間會與許多朋友的見面、應酬，可因此結識新的人脈。

工作運方面，新月發生在志業宮位，這段時間會有人挖角你跳槽，條件十分誘人，正慎重考慮中。新月期間，可許下與工作、成就、職場……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚在遠行宮位，但水星在遠行宮位退行，在異地工作的金牛座會因為某些因素，滯留在外地，無法回家過年。某些金牛座為了過節購買的海外商品，遲遲無法到貨，感到十分掃興。

健康運方面，在命宮的天王星受到太陽與土星的影響，年假期間不要熬夜追劇或打麻將，容易造成內分泌失調，長出不明原因的疹子，或是週期性的生理調節被打亂。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會在這段時間決定新的論文題目，或開始準備轉換科系、以及轉學考試，新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星、火星、水星、冥王星齊聚財務宮位，新春期間，會收到朋友送的各種禮品，甚至年紀不小了還會收到長輩的紅包，偏財運頗佳，可買張彩券試試手氣。但水星在財務宮位退行，外出要當心掉錢包，或遇到扒手。

本週須注意的部分

感情運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚在慾望宮位，但水星在慾望宮位退行，原以為能與前任情人復合，但在幾次磨合之後，發現心中的悸動越來越少，關係淪為砲友，兩人除了肉慾，完全沒有心靈上的交流。

健康運方面，金星、火星、水星、冥王星齊聚疾厄宮位，同時水星在疾厄宮位退行，年假期間，身體有些小毛病不斷復發，春節前最好把常備的藥物先準備充足，避免過年時斷藥。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，理財需要重新規劃，投資量力而為，才不至於負債。新月期間，可許下與金錢、債務、投資……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚在感情宮位，同時水星在感情宮位退行，與舊情人復合，但會發現彼此之間還有一些老問題需要跨越，雙方的情感比過去成熟許多，若能理性溝通，就不會再重蹈覆徹。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星與太陽的影響，週遭的人或是整體社會氛圍充斥著你不能接受的價值觀，容易因此懷疑是不是自己不正常。某些巨蟹座則是會成為邊緣人，同儕有任何活動都不想參與。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與土星合相。過年期間不要暴飲暴食，容易腸胃不適。某些巨蟹座新春假期間突然牙痛，又找不到醫生，要忍耐到假期結束才能治療。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與土星合相，與喜歡的對象關係更進一步，雙方會想一起生活看看。新月期間，可許下與情感、夥伴關係、婚姻……相關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，木星與海王星齊聚財務宮位，偏財運佳，可買彩券試試手氣，與家人親戚打麻將牌運佳，常常自摸，還一直連莊。不愛賭博的獅子座，也會意外收到長輩給的壓歲錢或紅包。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚工作宮位，同時水星在工作宮位退行，年假期間會有許多額外的雜務要修正，不能好好休息，某些獅子座還要留守在工作崗位，無法放假。

健康運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚健康宮位，同時水星在健康宮位退行，這段時間各種身體上的毛病一直難以痊癒，舊疾不斷復發。注意血光之災，容易發生意外傷害，並且不要涉入危險的地區與行為。

處女座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚感情宮位，與另一半論及婚嫁，新春期間，兩家人會一起見面，商討婚禮相關事宜。火星、金星、水星、冥王星齊聚子女宮位，意外懷孕機率高，有些處女座則是會收養寵物，或突然迷上某個偶像。

工作運方面，新月發生在工作宮位，年後會到新的單位工作，或是跳槽。某些處女座則計畫轉換跑道。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的天王星受到土星與太陽影響，寒假作業特別多，還要上輔導課程，課業壓力大，根本沒有心情過年。某些處女座正在準備轉學考，整個假期都在唸書準備考試。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與土星合相，過年飲食較為不正常，當心因發腸胃道與消化系統的毛病。筋骨、牙齒、皮膚相關問題在此時發作，卻只能暫時忍耐，直到放完假才能拿藥看病。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與曖昧中的對象會互訴衷曲，兩人決定交往。某些天秤座則是會去拜會對方的家人，確認自己的地位。新月期間，可許下與戀愛、感情有關的願望，會獲得新月的祝福，有情人成眷屬。

家宅運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚家宅宮位，同時水星在家宅宮位退行，在海外工作的家人，終於在這段時間可以回家團聚，家中好不熱鬧。某些天秤座會購買喜氣的新傢俱，妝點居家環境。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到太陽與土星影響，過年期間逢賭必輸，跟家人打麻將怡情即可，不要老想翻本，容易把壓歲錢或年終獎金輸個精光。某些天秤座則是砸大錢包牌買彩券，最後血本無歸。

健康運方面，木星與海王星齊聚健康宮位，過年時還是要注意飲食均衡，不要吃太多零食，容易迅速發福。某些天秤座會在年假時熬夜追劇或打麻將，精神狀況過度亢奮或是疲勞，作息還是盡量維持正常為佳。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，全家會在新居過年，萬象更新，感覺喜氣洋洋。新月期間，可許下與家人、居住環境、購屋、搬家……相關的願望，會獲得新月的能量保佑，家和萬事興。

感情運方面，木星與海王星齊聚在戀愛宮位，會在過年時拜訪情感對象的家人，或是雙方親友一起吃飯見面。某些天蠍座有懷孕的跡象，需趁著年假好好計劃婚禮相關事宜。

本週須注意的部分

交通運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚交通宮位，但水星在交通宮位退行，年假期間，盡量少出遠門，交通工具容易拋錨在半途，即便是搭乘大眾運輸工具也會遇到嚴重延誤的事故，這段時間請特別注意交通安全。

溝通運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚溝通宮位，但水星在溝通宮位退行，與長輩、家人有許多需要商討的問題，卻會發現彼此有嚴重的代溝，難以跨越，讓你十分苦惱。

射手座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會趁著年假期間上網自學一些自己有興趣的東西，對於某些事物的理解突然開竅。新月期間，可許下與學習、學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，木星與海王星齊聚在家宅宮位，在外地一直無法回來的家人終於能回家過年，即便哪兒都不去，和家人在一起共度會十分幸福的。想購買新房的射手座則是趁著年假到處看看建案與新房，會相中自己喜歡的房子。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚金錢宮位，同時水星在金錢宮位退行，為了過新年，會購買一些奢侈品，預期外的支出變多。年假期間會有不速之客帶著晚輩來拜年、討紅包，荷包大失血。

交通運方面，在交通宮位的土星與太陽受到天王星影響，過年盡量不要出遠門，容易受困在某個區域。駕駛車輛當心與人發生行車糾紛，或被開罰單，年假期間須特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會略有調整，或是找到一份新的兼職，增加收益。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚命宮，同時水星在命宮退行，與喜歡過的對象再度重逢，人事已非，內心悸動卻依舊，會和對方聊聊近況，然後把這份回憶藏在心裡。

本週須注意的部分

工作運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚命宮，同時水星在命宮退行，年節期間，年假期間還必須堅守在工作崗位，無法休假，很渴望能睡個好覺，耍廢幾天。某些摩羯座必須隨時開著手機或通訊軟體待命。

健康運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚命宮，但水星在命宮退行，雖然在放年假，卻還有很多雜務要忙，身體有過勞的傾向。同時痼疾不斷復發，一直治療不好，每天都不太舒服。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，與土星呈現合相，目前正在人生的分歧點，會想轉換跑道，或是對職業生涯有新的規劃。新月期間，可許下對工作的期許，或是未來的計畫，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，木星與海王星齊聚金錢宮位，過年期間會有許多外快可接，工資加倍，會趁機多賺一些錢，增加收益。某些水瓶座則是因為工作收入增加，會以較為奢華的方式過年。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到命宮的太陽、土星影響，因為一些因素，無法與家人一起團圓，或是與家人關係不太好，會一個人獨自過年，感覺有些落寞。

感情運方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚心靈宮位，同時水星在心靈宮位退行，會巧遇過去暗戀過的對象，有些過往的回憶上心頭，不過對方或許已經結婚，或有穩定的情感關係了，只能把這段回憶繼續藏在心中。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，會希望身邊的交往的對象更能理解自己一些，成為真正的靈魂伴侶。單身的雙魚座也會希望未來一年能覓得一段良緣。新月期間，可許下有關靈性、與戀情的願望，可獲得新月的祝福。

人際關係方面，金星、水星、火星、冥王星齊聚人際關係宮位，同時水星在人際關係宮位退行，新春期間會有很多朋友想與你見見面，交際活動特別多，或是人際關係特別活躍的時期。

本週須注意的部分

健康運方面，木星與海王星齊聚命宮，過年期間特別懶散，不是吃，就是睡，容易發福。某些雙魚座則是在過年期間作息、飲食不正常，酒喝太多，常常恍神，或是宿醉頭痛，過得較為糜爛。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到太陽與土星影響，年節期間盡量不要出遠門，容易迷路，或是滯留在某個區域動彈不得。容易疲勞駕駛，當心因此出意外，年假期間請特別注意交通安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。