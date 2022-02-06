每日星座運勢／雙魚秀自我獲得青睞 考慮短線投資
2022-02-6
牡羊座
善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。
整體運：★★★☆☆
幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。
愛情運：★★★☆☆
喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。
事業運：★★★★☆
在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！
財運：★★★☆☆
有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-07:00古銅青
開運方位：東南方向
金牛座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！
事業運：★★★★☆
收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。
財運：★★★☆☆
自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00可可棕
開運方位：正南方向
雙子座
誠懇是好的生活態度。
整體運：★★★☆☆
選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。
事業運：★★★☆☆
對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！
財運：★★★☆☆
有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-20:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
巨蟹座
EQ頗高，有利交友。
整體運：★★★★★
利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。
愛情運：★★★★☆
單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！
事業運：★★★★☆
處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。
財運：★★★★☆
金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00金桔綠
開運方位：東北方向
獅子座
有機會等著你主動把握。
整體運：★★★☆☆
今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。
愛情運：★★☆☆☆
單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。
事業運：★★★☆☆
需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！
財運：★★★☆☆
偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕
開運方位：正南方向
處女座
把壓力分散給他人更有利於事情的解決。
整體運：★★★★☆
感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！
事業運：★★★★★
與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。
財運：★★★☆☆
經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00大理石灰
開運方位：東北方向
天秤座
今天宜行動，可別待在家裡浪費時間。
整體運：★★★★★
感情上一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，看準時機，果斷出擊。處於失業中的人今天不妨出去走走，會有不錯的求職機會。
愛情運：★★★★☆
桃花紛飛，已婚者在外容易受到異性誘惑，應加強自控能力；單身者戀愛機會多。
事業運：★★★★★
運勢旺盛，嘴甜心善，易得長輩照顧，有什麼要求都可以提出來，易獲得滿足。
財運：★★★★☆
財運頗優，但花錢海派，錢財進出快速，得來的錢財大多都花在吃喝玩樂上。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-21:00翡翠綠
開運方位：西北方向
天蠍座
有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。
整體運：★★★★★
今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。
愛情運：★★★★★
情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。
事業運：★★★★☆
直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。
財運：★★★★☆
奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00珍珠白
開運方位：正東方向
射手座
什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。
整體運：★★★☆☆
坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。
愛情運：★★★☆☆
桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。
事業運：★★★☆☆
運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！
財運：★★★☆☆
股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金
開運方位：正東方向
摩羯座
好好休息的日子，不必要的應酬可以推掉。
整體運：★★★☆☆
平時忙於工作和應酬，今天是休息共享天倫之樂的好時機。可以幫助父母做做家事，或是聊聊天，都會感覺愉快。找出以前的相片，與另一半一起共憶曾經走過的日子，也別有一番感慨。對家庭的支出做一個計劃也很不錯。
愛情運：★★★☆☆
四處奔波，但別冷落了另一半，有時間打個電話或發條簡訊關心對方！
事業運：★★★☆☆
適合樂於助人，看到身邊的人有困難就幫一把，在聲望提高的同時，也拓展了人際關係。
財運：★★☆☆☆
小心因盲目追隨潮流而失去賺錢機會。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00水鑽藍
開運方位：正南方向
水瓶座
口才極佳。
整體運：★★★★☆
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。
愛情運：★★★☆☆
與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！
事業運：★★★☆☆
有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！
財運：★★★★☆
正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅
開運方位：東南方向
雙魚座
氣勢如虹，才藝發揮得暢快淋漓。
整體運：★★★★★
閒暇之餘有機會參加團體娛樂活動。秀出自我，是一種推銷自己的方法。吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝采。如此出色的全方位展現自我，能得到不少異性的青睞，約心動的對象單獨出來走走，讓雙方的交流進一步加深。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論終身大事，會有不錯的結果。
事業運：★★★★☆
遇到突發事件能夠冷靜理性的去處理，使所有問題都能以最有效的方式順利解決。
財運：★★★★★
投資運較好，可考慮短線型投資項目，比如股票或外匯，快速買進賣出，賺取差價。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：04:00-06:00脆梅青
開運方位：正西方向
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