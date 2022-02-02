每日星座運勢／水瓶今天不宜談婚嫁 不宜投資理財

2022-02-2

牡羊座

身邊資源豐富，適合借力施力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

有利獨善其身，勿論人是非。

事業運：★★★★☆

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多自我充電。

財運：★★★☆☆

若想翹著二郎腿等著回收，恐有「肉包子打狗，一去不回」的跡象。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00夕陽橙

開運方位：西南方向

金牛座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

總運很好。

整體運：★★★★☆

今天很懂得與異性溝通，幾個笑話就能把對方逗得開懷大笑，彼此的好感不斷增進；滿腔的熱情在今天的工作上有充分施展的餘地；在朋友的聚會中會獲得不錯的投資機會，要好好把握。

愛情運：★★★☆☆

感性的一面易突顯，單身者有機會在人群中遇到心儀的對象；有伴侶者激情滿滿，感情升溫。

事業運：★★★★☆

很有上進心，明白只有努力工作才能獲得滿足，非常重視專業技能的提高與完善。

財運：★★★★☆

適合備妥投資計劃，再根據現實情況因應調整，可提高效率。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

相對平靜安好的日子。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00竹葉青

開運方位：正北方向

獅子座

有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

整體運：★★★★★

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點，才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

當你拿出足夠的信心去面對問題時，貴人將會出現，機會也會隨之而來。

財運：★★★★★

偏財運頗旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00金桔綠

開運方位：正東方向

處女座

金錢敏銳度高，頗能把握商機。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一點，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天。少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，要注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★★★★☆

財運不錯，鮮少會有財物損失，若有損失，大多來自於自己的漫不經心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：正東方向

天秤座

在曖昧的氣氛中，感情升溫。

整體運：★★★★☆

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00青金石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

財運：★★★☆☆

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00脆梅青

開運方位：正西方向

射手座

運勢不錯，應主動付出。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自在的應對各種事務，拿出令人滿意的成績單。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好，有許多機會跟異性互動，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌；不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻。先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00芥末黃

開運方位：東南方向

摩羯座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立、不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作，可激發你的熱情與行動力。

財運：★★★☆☆

對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00鉑金灰

開運方位：西南方向

水瓶座

精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。

愛情運：★☆☆☆☆

想談戀愛就要樂觀，消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦等等。

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00鈦晶金

開運方位：正南方向

雙魚座

情緒很易受人影響。

整體運：★★☆☆☆

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情在平穩中發展，易感到甜蜜，若能用心經營會有很不錯的結果喔！

事業運：★★★☆☆

今太過順從他人，很容易妥協，會把自己弄的很累。

財運：★★★☆☆

出門在外，身上少帶現金。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00咖啡棕

開運方位：東南方向





