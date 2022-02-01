每日星座運勢／天蠍理性思考現商機 降風險獲回報

2022-02-1

牡羊座

適合學習的一天。

整體運：★★★☆☆

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★☆☆

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

財運：★★★☆☆

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

金牛座

總運較好。

整體運：★★★★☆

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

愛情運：★★★★☆

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱方可化解誤會。

事業運：★★★★☆

責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。

財運：★★★☆☆

在金錢的花費上較大意，錢財留不住。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00夕陽橙

開運方位：西北方向

雙子座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

揚長避短，拓展人脈。

整體運：★★☆☆☆

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★☆☆☆☆

少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

財運：★★★☆☆

斤斤計較、交涉應酬中得財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

獅子座

思想活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能迅速進入工作狀態，周圍的喧鬧也難讓你分心，工作成效頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心之意，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

自我意識強，聽不進人勸，很難定下心來好好談情說愛，易錯過不錯的桃花好運。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強。有閒錢時，就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00白鋼銀

開運方位：正北方向

處女座

今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

整體運：★★☆☆☆

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

財運：★★☆☆☆

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00雪花銀

開運方位：正南方向

天秤座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

事業運：★★★★☆

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，也要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好囉！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00芥末黃

開運方位：正北方向

天蠍座

頭腦清醒，分析事情相當有理性。

整體運：★★★★★

今天愛情平淡而和睦，雙方都以一種平和的心境來相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一飛衝天。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多的商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

愛情運：★★★★☆

感情生活豐富多彩，有利與伴侶一起探索新餐廳、新玩法，製造小驚喜。

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了！既有掌握主導權的機會，也能同時進行許多事務，但要記得耐著性子來處理喔！

財運：★★★★☆

有利交易、簽約等，成功的機率頗高，也易獲得一筆不小的額外收入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正西方向

射手座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，易看對方不順眼，保持距離為妙。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的慾望，最好還是請一個槍手！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00鈦晶金

開運方位：正北方向

摩羯座

未經證實勿輕信。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

事業運：★★☆☆☆

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，小心透支。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★☆

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

愛情運：★★★★★

對於有情人或配偶者來說，穩定的感情對你的事業是最大助力；至於單身者，今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。

事業運：★★★★☆

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是一種自我提升。

財運：★★★★☆

與資歷豐富者合作，可為你的投資增添助力。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00秋葵綠

開運方位：正東方向

雙魚座

很普通的一天，適合放鬆的神經。

整體運：★★★☆☆

今天工作不是很忙，正好可以乘機好好休息，要注意照顧好身體，積勞成疾可不值得。投資上沒有什麼好的機會，多留意市場動態，千萬不要過於衝動。與戀人的相處十分平和，在平淡中享受著愛情的甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

會覺得另一半的處事態度難以理解，不瞭解對方的想法讓你覺得很困惑。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，注意把握大方向，多聽聽他人的意見，工作會有新的契機。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00碧空藍

開運方位：西南方向





