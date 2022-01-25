" 優秀的設計就是有一種特別的樣貌，給人一種感覺 - 這是一件打動你心坎的美麗物品! ~ Bill Burnett & Dave Evans ， 做自己生命的設計師 "

「做自己生命的設計師」是一個聽起來很振奮，但是做起來很無力的事。

對於「設計」，我們會有不同的想像: 全新的、巧奪天工的、不同凡響的、超越現有的。一旦這些想像成為期待，面對自己不甚滿意的人生現狀，就會充滿了無力感。

怎麼設計? 從哪裡開始?

甚至，我只知道自己不想要什麼，但是不知道自己到底想要什麼?

這些都是疑問，也是迷惘!

但是「有問題」是源頭，「想要解決問題」才會產生動力，「確認問題是應該被解決的問題」，才不會白費力氣、徒勞無功。

有個日本電視節目「超級全能住宅改造王」(全能住宅改造王)的內容，和我們人生所面臨的情境頗為類似。

設計的本質是解決問題?

許多人對於現有居住的空間、環境不甚滿意，但是受限於各種條件(通常是經濟條件)，只能日復一日地忍受著不便或不滿意。

於是電視台提供了一個機會，讓這些人可以報名申請改造他們的住家；經過遴選之後，委託一流的設計師，用比較經濟的方式改造現有的居住環境，成為適合居住的空間。

這個節目就是將上述改造的過程忠實地記錄與呈現: 從居住者的不滿意或困擾開始談起，接著是他們的期望或是夢想。

然後你就會看見有如魔法師的設計師，如何將舊有的居住空間改造，並將居住者的期望或夢想放入改造計畫中，有時還要解決改造過程中不在預期內的問題，最後交給居住者的是一個令人驚喜、感動的嶄新居住空間。

雖然每一集的住宅座落地點、所面臨的問題與居住者的需求都大不相同，但是「嘆為觀止」、「化腐朽為神奇」，大概就是看完每一集後單純但是強烈的感受。

我們對自己的人生，不也正像這些申請改造的居住者，有許多的不滿意，同時也有許多的夢想與期望?

如果舊宅可以透過設計、改造，令人嘆為觀止、驚喜落淚，我們的人生也可以經過設計、改造，而有不一樣的風景嗎?

既然設計的源頭是為了解決問題，那麼「確認問題」便是重要且必要的第一步。

有些問題雖然看起來像是問題，但實際上並不是「應該被解決的問題」；如果只是圍繞在這些問題打轉，終究會得到一個浪費時間、徒勞無功的結果。

「重力問題」和「船錨問題」就是這些看似問題，但並不是應該被解決的問題。

重力問題 (Gravity Problem)

「重力問題」通常是無法以行動來解決的問題；例如，我沒有辦法輕鬆地騎腳踏車上山坡，重力就是不肯離開，一直拖著我。

「超級全能住宅改造王」中的居住者或設計師也會遇到一些「重力問題」。例如，舊房舍的座落地點冬天很冷、風很大、很潮濕、土質鬆軟；或是座落地點離馬路很近、位於道路的交叉處，容易有車禍、擦撞。

這些問題的確令人困擾、不舒服，但卻無法找到一個有效的方法從根源解決，讓這些困擾不存在。

或許，有些人會說: 搬離那個地方，找一個不會冷、不潮溼、土質堅實、遠離馬路的地點，所有的困擾與問題不就迎刃而解了嗎?

問題是: 如果當事者有能力、有意願搬離現居地，他又何須報名申請改造?

對比我們的人生問題，「失業五年或是年紀越來越大，工作越來越難找」就是屬於「重力問題」。你大可抱怨歧視、不公平，但是它就是一個無法靠著個人力量來解決的問題。

親人之間的問題，往往也是「重力問題」；你只能改變自己，無法要求對方改變，就像爬山時，你無法要求重力減輕一些。

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因此，面對「重力問題」的第一步，就是接受它，接受現實、接受現狀，並從這個現狀作為立足點出發。

但是，所謂的「接受它」，並不是全然地毫無作為，任由「重力問題」擺布，最後用「宿命而無法擺脫」來當作逃避或自我安慰的理由。

設計師會用更堅固耐用的地基來對抗土質鬆軟所造成的結構風險，用防潮布、火山灰化石所製成的碎石(沸石)、軟木墊來降低、調節濕氣，用氣密窗及隔熱建材來阻絕冷空氣。

同樣地，設計師會將巨大堅實的石塊放置在屋旁，降低車輛撞擊時對房屋結構所造成的傷害；並利用玻璃碎片混入壁面塗料，讓房屋外牆可以在夜晚反射車燈的亮光，提高駕駛人的注意力。

面對「重力問題」，設計師聚焦在「降低衝擊」，而非「解決問題」。

船錨問題(Anchor Problem)

「船錨問題」則像是船錨一樣，把我們定在某個地方，卡住了，動彈不得。

但是它和「重力問題」並不相同。

因為我們在這艘船上，所以放下了船錨之後，我們就和船一起被定住了。但是被定住的是船，不是我們；如果我們願意換一艘船，就可以擺脫被卡住的困境了。

船就是我們的認知與想法。

表面上，我們常以為自己被周遭的人、事、物卡住了；但事實上，我們可能是被自己的想法所卡住了。

從住宅改造的例子來看，居住者想要有一個寬敞的工作空間，用以置放為數頗多的工作設備；也想要一個寬敞的休憩、睡眠空間，好讓自己工作之餘可以放鬆休息。

但是受限於現有並不大的居住空間，這兩個願望不容易同時實現與滿足。但是設計師採用了可以收納隱藏的工作檯，以及可以收納隱藏的沙發及床組，讓這兩個願望可以「分別實現」。

如果居住者可以跳脫「同時擁有」的船錨問題，接受工作時只能工作，無法休息(因為休憩設備被隱藏了)；休憩時只能休息，無法工作(因為工作設備被隱藏了)，他就能接受經過設計後的居住空間。

在現實的人生中，「轉念」、「改變認知」就是解決「船錨問題」的方法。

一方面去探究: 「為什麼我們對於某些想法這麼執著、如此堅持?」這些堅持的背後是不是仍有我們說不出口的動機或理由? 另一方面去探尋: 「這些動機或理由，是不是有可能用其他的方法來滿足?」

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從命盤中找答案

在「做自己生命的設計師」這本書中，兩位作者提供了一個快速找出「自己三種人生版本」的捷徑:

「人生一」- 你目前正在做的事，它可能是正職或是兼職。

「人生二」- 萬一事情生變，你能做的事。也就是萬一「人生一」突然過時，或者不再是選項，一定得靠著不同於「目前正在做的事」來謀生，那會是什麼?

「人生三」- 如果錢不是問題，面子不是問題，你會做的事，或是你想過的人生是什麼?

大部分的人對於「人生一」和「人生三」沒有太大的疑問，通常只有喜歡或是不喜歡的問題。例如，不喜歡「人生一」，喜歡「人生三」。

要回答「人生二」，可能就沒有那麼簡單了!

有能力做的事已經出現在「人生一」，喜歡的事已經出現在「人生三」了。「人生二」的選項就會在喜歡、不喜歡、有能力、沒能力當中擺盪與糾結。

「人生二」會不會是「人生三」的前奏曲? 還是「人生二」是「人生一」的變奏曲?

或是，「人生二」是一首前所未有的新曲?

這些問題都沒有固定或制式的答案。

在人生的實際案例中，命盤提供了諸多的線索或蛛絲馬跡。

有的人在天機、天梁大限，投入宗教的領域，並以自身資訊管理的專長，協助完成資訊系統的建立與管理，將「人生一」與「人生三」結合。

命宮太陽、天鉞，身宮巨門化祿的企業講師，希望可以投身更能夠直接幫助他人的行業，中年之後再回校園重新當學生，目標是改行當中醫師。巨門細膩的觀察力以及曾經當過講師的表達訓練，讓他得到了眾多病患的信任，成了單位中最受歡迎的醫師。

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破軍坐命，身宮武曲的應用工程師，第二份工作直接挑戰業務性質的職務。一方面是覺得技術型的工作限制了自己的視野，另一方面也覺得自己應該可以接受業績要求所帶來的壓力、挑戰及報酬。對於數字的敏感度，加上深厚的技術背景，讓客戶對他信賴有加，自己對業務工作如魚得水。

太陰坐命，身宮是太陽天梁的業務助理，在步入中年之後投身公益事業，想辦法讓這個社會更好、更進步。

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「超級全能住宅改造王」中另一個特色就是「舊物利用」；在舊宅中就地取材，讓舊物成為設計中的懷舊元素。

這些舊物可能是居住者長輩們的遺物(例如和服)，或是居住地原本是店鋪、營業場所，舊屋中有大量的營業設備(例如餐廳的鍋碗瓢盆)，甚至是頗有年紀的澡缸、水缸、門窗、玻璃。

這些舊物在設計師的巧思之下變身成為壁飾、有特色的家俱、隔間、櫥櫃，不只是帶有古風，也是讓居住者懷念或引以為傲的家族印記，更讓居住者有著傳承家族的榮耀感與使命感。

而我們命盤中的三方四正、身宮，甚至是行運所走過的宮位，都可能是我們重要的人生資產、經驗與印記。

就如同住宅改造中的設計師，我們可以將生命中的人生資產、經驗與印記，透過拆解、重組、去蕪存菁的處理，打造帶有個人特色與特質的「人生二」與「人生三」。

打動心坎的人生，難道不該由你自己來設計嗎?

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