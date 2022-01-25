快訊

藍綠施壓華視換高層 政治力介入公廣集團？

iPhone13又傳災情！ 螢幕慘變「整片粉紅色」 蘋果認軟體問題

一個人最自在！最不喜歡吵鬧「討厭過年的三大星座」

聯合新聞網 / 安妞‧星座
春節將至，很多人期待團圓，不過也有少數人喜歡獨處，覺得自己一人比較自在。 本報系資料照
春節將至，很多人期待團圓，不過也有少數人喜歡獨處，覺得自己一人比較自在。 本報系資料照

過年就是和家人相聚的時刻，有時還會冒出好像聽過，卻又不知道是誰的親戚來拜年，雖然熱鬧，但這還真的不自在。而相聚在一起，話題不知道為什麼，總是跟去年或前年一樣，哎呀～該說自己反應不好，還是他們的交際能力有待加強。就因為這樣，三大討厭過年的星座就此而生。

TOP3：處女座

社交場合上，處女座雖然很會溝通，但天生比較冷漠、害羞且內向，也喜歡按照規律來做事，因此對很多事都有高標準，對事情也很堅持自己的看法，所以在某些時刻是有社交恐懼的情況，尤其是在過年期間，特別是長輩面前，感覺就像是被霸凌一樣，硬被強迫接受某個訊息。

而且處女座個性直來直往，有話就說，不懂得應該如何偽裝自己的情緒，很多時候會直接反駁別人的意見，反而會讓別人覺得處女座不好相處，也因此經常被貼上了難搞標籤。加上過年時面對最熟悉的陌生人，很難表現出自己的真心所以與其虛偽的跟別人相處，倒不如一個人活在自己的世界，加上他們其實並不害怕孤單，所以寧願自己一個人快樂的過年！

TOP2：天蠍座

天蠍給人孤僻，喜歡獨來獨往，自我保護意識非常強，讓人難以靠近的印象，因為重視安全感，需要自己的領域，所以對於接近自己的人，不論是對家人、親人或朋友，都十分謹慎對待。而實際情況，只有能把心事掏出來真誠相待的，才能破解天蠍座的不安，但天蠍座的天性，卻是很少願意對他人敞開心扉。

同時天蠍相當重視隱私，不喜歡被他人了解自己的內在，即使是對家人，尤其是親戚那種探索式的好奇心，挖掘別人的私密事，很讓天蠍反感。而在與人溝通時，多半言詞尖銳，但畢盡忠言逆耳，很讓他人不是滋味，以至會有被排擠或排斥的現象，而天蠍本人也多半能感受到這冷淡，因此過年與那些不常見面的人聚在一起，不如自己一人還比較自在。

TOP1：水瓶座

水瓶座的內心是很矛盾的，喜歡與人相處，卻也十分滿足獨處的狀態；喜歡戶外活動，卻也喜歡輕鬆一人在家；為人親切外向，但又表現很含蓄；很重視友誼與人際關係的互動，但卻習慣與人保持一定的距離。外在表現，往往可見水瓶座標新立異穿著打扮及行為，也常顯得與別人格格不入。

水瓶座無法忍受自己和別人相同，所以總是努力的表現出與眾不同的感覺，也因此常常是獨行俠的外貌，總是表現奇特而且特立獨行。而在獨處時，在心靈上可以得到解放，不用去在乎別人的看法，只要做好自己就行；也因為對人性的洞察極為敏銳，容易看淡人情世故，所以不會積極參與他人的活動，但若要人際關係的互動，卻又很熟捻。也因此過年時，獨自一人的自在，勝過與他人過於頻繁的交流，包括家人。

拜年 星座 春節

延伸閱讀

分手超瀟灑星座排行Top5！射手座放飛自我，「這個星座」早有準備直接展開新生活

火藥味最濃的情侶星座TOP5 魔羯男和她「不是好搭檔就是天敵」

《華燈初上》12星座對照表公開 誰才是終極大boss

超好命代表！越懶反而命越好的3大星座　雙子頭腦清楚、射手很享受

相關新聞

一個人最自在！最不喜歡吵鬧「討厭過年的三大星座」

過年就是和家人相聚的時刻，有時還會冒出好像聽過，卻又不知道是誰的親戚來拜年，雖然熱鬧，但這還真的不自在。而相聚在一起，話題不知道為什麼，總是跟去年或前年一樣，哎呀～該說自己反應不好，還是他們的交際能力有待加強。就因為這樣，三大討厭過年的星座就此而生。

3星座不愛甜言蜜語 只用實際行動守護你

「良言一句三冬暖」，一句溫暖的話能讓感情增溫，不過，有些人不擅長言語示愛，卻會用愛意滿滿的行動來表達自己。以下科技紫微網點名的三大星座，就是不愛說甜言蜜語、卻會用實際行動來證明的最好示範喔！

每日星座運勢／金牛待人處事需寬和 忌耍孩子脾氣

2022-01-25 牡羊座 有機會發揮優勢與專長。 整體運：★★★★☆ 今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日

唐綺陽星座運勢週報：仍在水逆！雙魚工作出色 水瓶注意錢財損失

火星進魔羯，謹慎務實能提高效率，凡事照規矩來做，重拾有秩序的狀態。水星逆回魔羯，意識到謹慎發言的重要性，應敬老尊賢，關注長輩的需求，大年初四水星恢復順行。金星順行魔羯，形象的包裝是一大課題。木星5-8度，出生星盤有行星5-10度者，運氣受到加持。

殺破狼周運勢／白羊感情發生奇蹟 這星座偏財運好「中獎率高」

獅子座金錢運佳，木星與海王星齊聚財務宮位，偏財運佳，年節期間可買張彩券試試手氣，同時不要忘了對統一發票，中獎率頗高。有投資習慣的獅子座，交易市場封關前反向操作，逢低進場，過完年後，標的會穩定成長。

不必苦等年終！2022年這些星座自有財神眷顧

因為疫情，2021年有太多的不易，求財難，生活苦。進入2022年後，能否雨過天青，迎來財神庇佑？求財之路能不能更順利？在這歲末年終之際，科技紫微網就來為大家分析，哪些星座不必等年終，自有財神眷顧？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。