一個人最自在！最不喜歡吵鬧「討厭過年的三大星座」

過年就是和家人相聚的時刻，有時還會冒出好像聽過，卻又不知道是誰的親戚來拜年，雖然熱鬧，但這還真的不自在。而相聚在一起，話題不知道為什麼，總是跟去年或前年一樣，哎呀～該說自己反應不好，還是他們的交際能力有待加強。就因為這樣，三大討厭過年的星座就此而生。

TOP3：處女座

社交場合上，處女座雖然很會溝通，但天生比較冷漠、害羞且內向，也喜歡按照規律來做事，因此對很多事都有高標準，對事情也很堅持自己的看法，所以在某些時刻是有社交恐懼的情況，尤其是在過年期間，特別是長輩面前，感覺就像是被霸凌一樣，硬被強迫接受某個訊息。

而且處女座個性直來直往，有話就說，不懂得應該如何偽裝自己的情緒，很多時候會直接反駁別人的意見，反而會讓別人覺得處女座不好相處，也因此經常被貼上了難搞標籤。加上過年時面對最熟悉的陌生人，很難表現出自己的真心所以與其虛偽的跟別人相處，倒不如一個人活在自己的世界，加上他們其實並不害怕孤單，所以寧願自己一個人快樂的過年！

TOP2：天蠍座

天蠍給人孤僻，喜歡獨來獨往，自我保護意識非常強，讓人難以靠近的印象，因為重視安全感，需要自己的領域，所以對於接近自己的人，不論是對家人、親人或朋友，都十分謹慎對待。而實際情況，只有能把心事掏出來真誠相待的，才能破解天蠍座的不安，但天蠍座的天性，卻是很少願意對他人敞開心扉。

同時天蠍相當重視隱私，不喜歡被他人了解自己的內在，即使是對家人，尤其是親戚那種探索式的好奇心，挖掘別人的私密事，很讓天蠍反感。而在與人溝通時，多半言詞尖銳，但畢盡忠言逆耳，很讓他人不是滋味，以至會有被排擠或排斥的現象，而天蠍本人也多半能感受到這冷淡，因此過年與那些不常見面的人聚在一起，不如自己一人還比較自在。

TOP1：水瓶座

水瓶座的內心是很矛盾的，喜歡與人相處，卻也十分滿足獨處的狀態；喜歡戶外活動，卻也喜歡輕鬆一人在家；為人親切外向，但又表現很含蓄；很重視友誼與人際關係的互動，但卻習慣與人保持一定的距離。外在表現，往往可見水瓶座標新立異穿著打扮及行為，也常顯得與別人格格不入。

水瓶座無法忍受自己和別人相同，所以總是努力的表現出與眾不同的感覺，也因此常常是獨行俠的外貌，總是表現奇特而且特立獨行。而在獨處時，在心靈上可以得到解放，不用去在乎別人的看法，只要做好自己就行；也因為對人性的洞察極為敏銳，容易看淡人情世故，所以不會積極參與他人的活動，但若要人際關係的互動，卻又很熟捻。也因此過年時，獨自一人的自在，勝過與他人過於頻繁的交流，包括家人。