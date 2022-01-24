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唐綺陽星座運勢週報：仍在水逆！雙魚工作出色 水瓶注意錢財損失

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報1/24-1/30】

重要星象：火星進魔羯，水星逆回魔羯，金星順行魔羯，木星5-8度

火星進魔羯，謹慎務實能提高效率，凡事照規矩來做，重拾有秩序的狀態。水星逆回魔羯，意識到謹慎發言的重要性，應敬老尊賢，關注長輩的需求，大年初四水星恢復順行。金星順行魔羯，形象的包裝是一大課題。木星5-8度，出生星盤有行星5-10度者，運氣受到加持。

工作注意：巨蟹、獅子、射手、雙魚

巨蟹：注意與長官的溝通協調

獅子：學著與年輕人互動

射手：聆聽高層的想法，避免硬碰硬

雙魚：表現出色，能力被看好

桃花注意：牡羊、雙子、處女、天秤

牡羊：展現柔弱可愛，能受到青睞

雙子：照顧身邊的人，散發溫暖魅力

處女：暖心的陪伴，有機會融化對方

天秤：有機會恢復感情溫度

財運注意：魔羯、水瓶

魔羯：考慮是否為五斗米折腰

水瓶：注意心軟造成的小損失

健康注意：金牛、天蠍

金牛：當心刀火燙傷，以及交通安全

天蠍：老毛病出現，別再恣意任性

星座運勢 火星 獅子 木星 唐綺陽 每週星座運勢

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