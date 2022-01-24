唐綺陽星座運勢週報：仍在水逆！雙魚工作出色 水瓶注意錢財損失

你是否聽過職場如戰場，職場架構就是小型的社會。在初出茅廬什麼都不懂的階段，可能會嚐到許多挫敗的經驗，加上人與人之間複雜的利益關係，更會讓你感受到何謂人情冷暖。儘管勇猛如森林之王，也是從幼崽一步步長成。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你職場戰鬥力指數？

2022-01-21 09:08