每日星座運勢／處女新企劃難以理清 腦力勞動繁重

2022-01-31

牡羊座

突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。

整體運：★★☆☆☆

有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。

愛情運：★★☆☆☆

有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。

事業運：★★☆☆☆

埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。

財運：★★★☆☆

財運一般，賺錢時務必耐著性子。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅

開運方位：正東方向

金牛座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

雙子座

追求浪漫時很容易讓錢財流走。

整體運：★★★☆☆

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

事業運：★★★★☆

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

財運：★★☆☆☆

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

整體運：★★★★☆

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

愛情運：★★★☆☆

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

小有財運，要多注意把握。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00寶石藍

開運方位：正東方向

獅子座

愛情出現新情況。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

愛情運：★★★★☆

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

事業運：★★★☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅

開運方位：正東方向

處女座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★☆☆☆

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00珠貝白

開運方位：東北方向

天秤座

有委屈直接說出來就好。

整體運：★★☆☆☆

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

愛情運：★★★☆☆

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

事業運：★★☆☆☆

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

財運：★★★☆☆

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀

開運方位：正西方向

天蠍座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間易感受到來自對方的濃濃愛意，為對方著想、付出，有機會獲得更多的愛。

事業運：★★★★☆

忙忙碌碌，累歸累，卻覺得充實。同時，一直想要超越你的勁敵也在蠢蠢欲動，不可掉以輕心，快用工作效率去打敗對方。

財運：★★★★☆

財運不錯，談判、交易都易成功。業務工作者把握機會，可有豐厚進帳。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：正西方向

射手座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍

開運方位：正南方向

摩羯座

能量的累積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

愛情運：★★★★☆

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

財運：★★★★☆

有機會從異性手中獲得周轉金。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00可可棕

開運方位：正西方向

水瓶座

與家人在一起的時間較多，其樂融融。

整體運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

事業運：★★★☆☆

今天別做職場的乖孩子，應敢於提出不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。

財運：★★★☆☆

財運平順，有利於動口生財、反應靈活的族群。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：西南方向

雙魚座

愛情是兩個人的功課。

整體運：★☆☆☆☆

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

事業運：★★☆☆☆

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

財運：★★☆☆☆

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00古銅青

開運方位：正西方向





