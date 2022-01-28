每日星座運勢／牡羊單身者出門走動 製造戀愛機會

2022-01-28

牡羊座

整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

事業運：★★★★★

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00萊姆黃

開運方位：正南方向

金牛座

感情甜蜜，溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以使出新花招，為這段感情製造新樂趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極地執行計劃，符合預定進度，則可在穩定中發展。

財運：★★★★☆

財運佳，會有意外財主動找上門來；別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00桐花白

開運方位：正西方向

雙子座

用心做事才能有收穫。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

愛情運：★★★☆☆

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

事業運：★★★☆☆

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00朝霞紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★★☆☆

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

財運：★☆☆☆☆

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：正西方向

獅子座

平和交流，切忌言詞太過犀利。

整體運：★☆☆☆☆

對事物做出評價時，用詞不要太過刻薄，說者無意、聽者有心，易讓人產生誤解。發現自己說錯話時，應及時表示道歉，表示你並無惡意。工作上少說多做，才是萬全之策。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，宜轉移注意力不要太偏激囉！

事業運：★★☆☆☆

今天必須積極耕耘才能有收穫，怯懦或是怠惰，小心事務堆積如山。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事易導致虧損，出門在外要保管好貴重物品。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00祖母綠

開運方位：正東方向

處女座

過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

事業運：★★★☆☆

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

財運：★★★☆☆

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：東南方向

天秤座

只要不粗心大意，就能順利完成任務。

整體運：★★★☆☆

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

愛情運：★★★☆☆

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

事業運：★★☆☆☆

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

財運：★★★☆☆

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00香吉士黃

開運方位：正南方向

天蠍座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

事業運：★★★★☆

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不利投機取巧。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00古銅青

開運方位：正東方向

射手座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

事業運：★★★★☆

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

財運：★★★☆☆

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00象牙白

開運方位：東南方向

摩羯座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關懷與柔情。

事業運：★★★☆☆

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得井然有序，額外再花點時間與同事聯繫情感，將有助於往後的合作共事喔！

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻；先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00桐花白

開運方位：正東方向

水瓶座

內心的感覺要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★☆☆☆☆

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

事業運：★★★☆☆

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

財運：★★★☆☆

得財順心、守財難之運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金

開運方位：西北方向

雙魚座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

事業運：★★★☆☆

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00湖水綠

開運方位：西北方向





