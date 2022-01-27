每日星座運勢／獅子大膽表白獲愛情 廣告獲得商機

2022-01-27

牡羊座

思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索一下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。

愛情運：★★☆☆☆

職場的不如意，壓力可從另一半那獲得紓解，對方的理解與體貼能讓你覺得舒暢許多。

事業運：★☆☆☆☆

遇事惶恐，面臨抉擇時容易優柔寡斷，難以承受壓力與挫折，需要外力推動。

財運：★☆☆☆☆

錢財上宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，莽撞之下易做出錯誤決斷。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00薔薇粉

開運方位：正南方向

金牛座

待人處事應圓融。

整體運：★★★★☆

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

愛情運：★★★☆☆

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

雙子座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會收到禮物。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00朝霞紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

貴人相助，事業可望有新的發展。

整體運：★★★☆☆

創業者今天會遇上有背景且財力雄厚之人，對你將來的事業很有助益。有專長者會得到意外機遇，不僅提升了專業技能，也豐富了自己的生活。戀愛中的人有機會遇上極具魅力的異性，戀情出現小波折。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性吃喝玩樂的時間增多，但是想戀愛還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

工作上，中規中矩地完成上司交付的工作就能獲得嘉獎，給人踏實勤勉的印象。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，喜歡在朋友面前擺闊，小心透支。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00琥珀橙

開運方位：東北方向

獅子座

異性吸引力強，桃花紛飛。

整體運：★★★★☆

感性的一面突顯，人際關係良好，異性緣佳，大膽表白可獲得美好的愛情。財運佳，與人合作愉快，而且可以獲得更多賺錢機會。工作運一般，不利單獨作業，多與同事溝通協調，可讓工作更順利。

愛情運：★★★★★

今日你與戀人相處和諧，在你的主導下，感情發展順暢，感情生活豐富多彩。你們對未來充滿信心，會生起共築愛巢的念頭。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

留意報紙中的廣告，會獲得商機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

處女座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好信息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。

事業運：★★★☆☆

工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。

財運：★★☆☆☆

花錢較隨興，難以守住錢財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：西南方向

天秤座

感情上適度的距離可以產生「美」。

整體運：★★★☆☆

小心你的糾纏不休會讓他產生厭惡的心理，適度與對方保持一段距離，適度地給彼此一些空間，才能讓感情產生神秘感；工作上爭分奪秒，緊湊的工作速度讓你無暇顧及同事的求助，即使是拒絕也要注意自己的態度；今天的財運波動不大，收支維持平衡。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活較穩定，偶爾有一些誤會讓伴侶之間鬧得不愉快，但只要把話說開多能化解矛盾。

事業運：★★★★☆

在人際處理上要多費點心思，看到別人有需要幫忙之處應伸出援手，將有利於加強人際關係。

財運：★★★☆☆

運勢較平順，有時間多外出，主動挖掘商機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：東南方向

天蠍座

略顯拘謹反而會失去機會。

整體運：★★☆☆☆

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能任由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加速增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

財運：★☆☆☆☆

不利與人在錢財上競爭，更不宜遊走法律邊緣賺取不義之財，否則恐招來官非。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00香檳金

開運方位：正東方向

射手座

微笑、大方會帶給你好運。

整體運：★★★★☆

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

事業運：★★★☆☆

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

財運：★★★★★

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00玉髓紅

開運方位：西南方向

摩羯座

理性判斷，別過分相信直覺。

整體運：★★★☆☆

今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。

愛情運：★★☆☆☆

與伴侶溝通交流，多談及感情層面，別聊其他話題，易爭執不下。

事業運：★★★☆☆

面對工作會心不在焉，幸好需要處理的事情不急迫，步調慢一點也無大礙，關鍵時刻別出錯就行。

財運：★★★☆☆

要小心保護公物，失手恐會掏腰包賠償哦！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00白鋼銀

開運方位：東北方向

水瓶座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

追求愛情難如意，不如把心思花在提高自身修養上，或是出門走走，對你大有裨益。

事業運：★★☆☆☆

有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。

財運：★★★☆☆

投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

雙魚座

順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

整體運：★★★★★

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者獨守空房會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，只要把你的幽默感和活力展現出來，就不難吸引到心儀的對象注意。

事業運：★★★★☆

事業運佳，有利文書往來，或是技術型的工作。思路受阻時，翻翻書、聊聊天可增加靈感。

財運：★★★★★

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾望；順利的財運，對於增資有正面幫助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00臘梅白

開運方位：正北方向





