每日星座運勢／巨蟹必要的謙虛有助 於事業的發展

2022-01-26

牡羊座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

較為被動，不想接觸異性，對於他人的邀約無動於衷，不利於感情的發展。

事業運：★★☆☆☆

工作上的壓力會很大，讓你很難吃得消，會感覺疲憊不堪。

財運：★★☆☆☆

小心破財，只要看得開，喜神會在其他的地方給予補償喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00香吉士黃

開運方位：正東方向

金牛座

工作機會多，但也面臨挑戰。

整體運：★★★☆☆

藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！

事業運：★★★☆☆

面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00湖水綠

開運方位：西北方向

雙子座

忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

整體運：★★☆☆☆

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

事業運：★☆☆☆☆

務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

財運：★★☆☆☆

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00玉米黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

必要的謙虛有助於事業的發展。

整體運：★☆☆☆☆

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

愛情運：★★☆☆☆

桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。

事業運：★☆☆☆☆

不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00檸檬綠

開運方位：西南方向

獅子座

健康狀態欠佳。

整體運：★★★☆☆

玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。

愛情運：★★★☆☆

你對另一半很關心，但你給的愛並不一定是對方想要的，應多瞭解對方的想法才好喔！

事業運：★★☆☆☆

不是表現的良機，別急於發號施令，也別因為想要超越而不經周密分析就行動，小心因此而弄巧成拙。

財運：★★★★☆

隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00碧空藍

開運方位：東北方向

處女座

工作、興趣同樣可以培養。

整體運：★★★★☆

小別離成了感情的催化劑，距離帶來的美好感覺讓分居兩地的情侶更顯甜蜜；將多餘款項存入銀行，不如拿出一部分做點小投資，會有不錯的收益；將工作熱情繼續保持下去，重大的突破就在不遠處了。

愛情運：★★★★☆

有伴侶者與對方有說有笑，彼此都易感受到被愛；單身者易有桃花困擾。

事業運：★★★★☆

工作情緒高漲，專挑苦事、難事來做，扮演前鋒的角色，易取得良好的成效。

財運：★★★☆☆

量入為出，合理用錢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00墨玉綠

開運方位：正東方向

天秤座

不必強人所難。

整體運：★★★☆☆

如需朋友或同事幫忙而對方有原因不方便幫時，切不可勉強人家，不然會弄得自己很尷尬或是弄得人家極不開心；單身者在朋友的Party中會對風趣幽默的異性比較留意；工作中對訂單的處理不確實，容易致使客戶所需貨物不能及時發出。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情平順，彼此照顧；單身者與能說會道的異性特別有緣，容易有新戀情。

事業運：★★★☆☆

說話要稍微注意場合，以免你的無心直言得罪了周圍的同事。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，想要守住荷包就不要為了面子而請客大吃大喝。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00蘭花紫

開運方位：正西方向

射手座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00寶石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

喜歡比較，斤斤計較。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他 你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍微重一點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；投資方面進展不明顯，需耐心等待。

愛情運：★☆☆☆☆

千萬別腳踏兩條船，不僅容易翻船落水，還容易惹來感情麻煩事。

事業運：★★☆☆☆

事業運低迷，工作忙碌但不討好，別什麼事情都獨攬責任。

財運：★★★☆☆

做事不專心又投機取巧，那無疑是使不穩定的財運雪上加霜。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00珍珠白

開運方位：正南方向

水瓶座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

事業運：★★★☆☆

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：正北方向

雙魚座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00象牙白

開運方位：正西方向





