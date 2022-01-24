每日星座運勢／摩羯訊息掌握很重要 拿捏好賺收益

2022-01-24

牡羊座

愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

整體運：★★★☆☆

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

愛情運：★★★☆☆

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

事業運：★★★☆☆

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00和闐玉白

開運方位：正西方向

金牛座

今天是儲備能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

愛情運：★★★☆☆

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

事業運：★★★★☆

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00水鑽藍

開運方位：正北方向

雙子座

小心樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

處於磨合期的情侶，今天相處得很融洽，家人的介入會更讓兩人的感情迅速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則會造成財政赤字。外出洽談生意的人，事業運良好，會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。

事業運：★★★☆☆

頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員，多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。

財運：★★☆☆☆

今日付出恐由多變少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00芥末黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。

事業運：★★★★★

事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。

財運：★★★☆☆

想投資？應多聽聽親友意見。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

獅子座

消費一定要理性，有計劃使用才不會造成拮据現象。

整體運：★★☆☆☆

今天可邀約朋友一起出遊，會發現愛情其實就在自己的身邊。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得自己太過狼狽。工作上一切穩步發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。

愛情運：★★★☆☆

對方會很需要你的關心，千萬別因忙碌而冷落了另一半；戀愛中人可感受到愛情的甜蜜。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，在處理事務上頗為穩重，但有些缺乏積極性以及魄力。

財運：★★☆☆☆

打理小財欠缺耐心，喜歡擺闊請客或熱心助人，所以有點散財的傾向。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00艷棗紅

開運方位：正北方向

處女座

行動前多思考，會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

愛情運：★★★★☆

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

財運：★★★☆☆

避免短線投資，否則很難獲利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00碧空藍

開運方位：東南方向

天秤座

過程很重要，宜細心處理。

整體運：★★★☆☆

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。

事業運：★★★☆☆

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

財運：★★☆☆☆

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00湖水綠

開運方位：正西方向

天蠍座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

事業運：★★★☆☆

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

財運：★☆☆☆☆

財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

射手座

遷就也是一種罪過。

整體運：★☆☆☆☆

如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。

愛情運：★☆☆☆☆

伴侶之間相處時間一多就易起爭執，宜聚少離多；單身者不宜談論感情話題，易感傷、負面思考。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。

財運：★☆☆☆☆

財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00可可棕

開運方位：正南方向

摩羯座

訊息的掌握對今天很重要。

整體運：★★★★★

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。

財運：★★★★☆

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

水瓶座

先做人，後做事。

整體運：★★★☆☆

今天有機會接觸到新的工作，但在新的工作環境下你很難專心，不如把心思放在拓展人際關係上。有機會碰上較好的投資機會，但是不宜操之過急，深思熟慮才會有勝算。有機會在公共場所巧遇桃花，單身者宜把握機會。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天、玩樂，單身者應把握戀愛機會；已婚者小心伴侶吃醋。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，雜事頗多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。

財運：★★★☆☆

投資目標變來變去，有如火燒鈔票般易把錢燒光光囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00深茄紫

開運方位：西北方向

雙魚座

過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

整體運：★★☆☆☆

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

事業運：★★☆☆☆

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00琥珀橙

開運方位：正北方向





