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12星座女隱藏才能大揭密！獅子女自娛娛人、疑難雜症都找這星座
天生我才必有用，只是有時沉睡在內心的才能，連自己可能都未必察覺到。日本網站「愛カツ」最近就公布十二大星座的女性，其實擁有什麼樣特殊的才華。
牡羊座
牡羊女有著勇往直前的決心，而也不只是單獨突進，更會靠著領導力帶著大家向前，是不折不扣的「領頭羊」。
金牛座
金牛女不到最後一刻絕不放棄，擁有能夠刻苦忍耐的職人精神，在不斷的努力下，等待最後的開花結果。
雙子座
雙子女幽默風趣，擁有很強的溝通技巧，一開口就能吸引住大家的目光，成為炒熱氣氛的不二人選。
巨蟹座
巨蟹女是12星座中最能體諒他人心情的，看電影看劇時就容易帶入自己，因此很適合談心，深具親朋好友們的信賴。
獅子座
獅子女充滿著熱情且喜歡出風頭，總是會用盛大的行動製造驚喜，自己滿足的同時也娛樂到大家。
處女座
處女座的女性深思熟慮，觀察、分析跟實務的能力都非常強大，往往碰到什麼疑難雜症，交給她們處理都能夠迎刃而解。
天秤座
天秤女八面玲瓏，並且堅守和平主義，不會輕易偏袒任何一方，因此容易博得大家的信任。
天蠍座
天蠍女熱情、集中力高。好比像在戀愛的時候，會為了另一半死心塌地。不過反面來說，屬於就算到地獄也緊追不放的性格。
射手座
射手女喜歡自由奔放，碰到什麼事情都能樂在其中，和她們相處在一起，永遠都能夠笑聲不斷。
魔羯座
魔羯女充滿志氣，總是想要獲得成功。且因為有獨具慧眼的輔佐，讓她們幾乎無往不利。且也善於儲蓄，是未來的富婆潛力股。
水瓶座
水瓶女不受常識拘束，經常有著令人意想不到的點子，靠著這份才能，能夠在工作上貢獻所長。
雙魚座
雙魚女屬於治癒型的人物，無論是誰的煩惱，只要跟雙魚女聊過之後，都會感到豁然開朗，是能救贖大家的存在。
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