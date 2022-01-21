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火藥味最濃的情侶星座TOP5 魔羯男和她「不是好搭檔就是天敵」

聯合新聞網 / 綜合報導
透過星座的分析，就能找出什麼樣的情侶容易吵架。圖片來源／ingimage
透過星座的分析，就能找出什麼樣的情侶容易吵架。圖片來源／ingimage

每個人的個性不同，在交往時，如何找到契合的另一半，對感情的影響非常巨大。日本網站「愛カツ」最近就以星座分析，選出五大最容易針鋒相對，充滿火藥味的情侶組合。

第五名：金牛座女性+水瓶座男性

這兩個都是出了名的頑固。金牛女不善於應對變化，水瓶座男性則容易堅持己見。因此如果碰到觀念衝突的時候，就會一發不可收拾，彼此互不相讓，最後導致決裂。

第四名：天蠍座女性+獅子座男性

天蠍女在感情上相當專情，且同時也希望伴侶能夠有著一樣的態度。然而獅子男即使有了女朋友，面對異性仍是來者不拒，讓天蠍女友經常醋性大發。而且雙方都是自尊心很高的人，就算是為了小事，只要一吵起來就難以收拾。

第三名：巨蟹座女性+牡羊座男性

巨蟹女性格纖細，容易感受到他人的想法，牡羊男卻非常鈍感，兩者可說是在光譜的兩側。牡羊男很可能做了什麼傷害了巨蟹女，但自己卻渾然不知，這樣的衝突感，就可能讓雙方的感情越來越冷淡。

第二名：天蠍座女性+水瓶座男性

天蠍女希望和戀人能夠有著「融為一體」的感覺，偏偏水瓶男喜歡和人保持距離，即使是情侶也一樣。在彼此的大戀愛觀就不同的情況下，往往會導致許多紛爭，且頑固的天蠍座與自尊心強的水瓶座，更會讓爭吵僵持不下。

第一名：牡羊座女性+魔羯座男性

牡羊座女性有著自己的主張，總是希望能夠掌握主導權，然而這麼做，就容易讓魔羯男覺得自己被看輕了，從而產生爭執。如果想法一致，雙方雖然有可能成為相互扶持的好搭檔，然而一旦無法磨合，就會徹底成為對方的天敵。

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