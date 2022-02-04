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測字：上班族最想知道！過完年該跳槽嗎？
農曆年之後，往往是人心浮動、跳槽轉職的時節。你是否也在思考要不要辭職換工作？然而，這個時期適合跳槽嗎？如果跳了，是會越跳越好，還是會後悔莫及？科技紫微網今天就透過測字來為你提供具體分析！
選項：
圖片來源：科技紫微網
測字結果：
一、選擇「展」字
力求表現，暫緩跳槽
展，有舒展之意，也有放寬期限，展緩之意。一個「展」字就是告訴你，年後跳槽不是好時機。應暫緩求變，把重心放在原職上，保持良好心態，主動爭取表現機會，才是明智之舉。顧好當下，在工作中發揮優勢、彌補不足，力求把每一件事都做到最好。有了好的表現與能量儲備，方可展望未來，待時機成熟再起跳。
二、選擇「翅」字
羽翼豐滿，則宜跳槽
翅，翅膀，羽翼也。你選擇了「翅」這個字，說明年後要不要跳槽應視自身能力而定。羽翼豐滿，目標明確，有利跳槽，多能一跳成名；羽翼未豐，則不宜急於求變，應蟄伏蓄力，伺機而動。雖有跳槽機運，但想要跳得好、跳得高，還需要做足準備。勿受周遭人事異動的影響，理性評估，從「心」出發，務實為上。
三、選擇「高」字
心氣雖高，時機尚淺
你選擇了意指上下距離、高處的「高」字，反映出你在年後的跳槽機運不顯，切不可好高騖遠，急於跳槽，小心越跳越糟。心氣高、積極向上是好事，只是如果太過自信，高估了自我能力，率性跳槽就很容易陷入「高不成低不就」的窘境。所以，這個時期切忌輕易裸辭，應隱藏異動之心，提升專業能力為上策。
四、選擇「飛」字
一飛沖天，越跳越發
飛，代表飛翔、遠遊，或是上升，升騰。這個「飛」字是在告訴你，過完年正是展開雙翼，自由飛翔的好時機，有越跳越發的好氣運。逢此運對中、高階管理者特別有利，有尋求更高平台，謀求新發展的機會。易跳到理想環境，所得超出預期，可望一飛沖天。而一般員工如果跳到新環境，則易快速受到重用，定要好好把握。
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