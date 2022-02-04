心理測驗／床頭面向東西南北哪一邊？ 測出你的2022運勢走向

俗話說「天助自助」，人們一些不經意的生活習慣，往往也和運勢相互掛勾。日本網站「ananBeauty」就分享一則心理測驗，從睡覺時的方向，就能瞭解2022的運勢走向。

請問：現在睡覺的床頭，是對向哪一個方位？

A 東邊 B 西邊 C 南邊 D 北邊

選擇A東邊的你，2022將迎來工作上的變化。你是個充滿活力，興致勃勃面對工作的人。在這一年，你也會在職場迎來新的挑戰。最初可能會感到有些不順手，並犯下一些失誤，但在不斷嘗試之下，你的潛能也會慢慢被引導出來。在同樣是東邊床頭放個鬧鐘，更能讓自己幹勁十足。

選擇B西邊的你，2022將迎來意外的邂逅。你是個很少出錯，追求平穩度日的人。在這一年，你將會碰到讓你眼睛為之一亮的邂逅，且對象並不限於人，更可能是一個東西、一件事情等等，這也會徹底改變你的人生。由於可能會因此增加花費，因此可以靠著藍色的枕頭套，來稍微減少關於支出的運勢。

選擇C南邊的你，2022將迎來戀愛上的麻煩。你本身就充滿魅力，容易吸引到眾人目光。但正因為太受歡迎，所以容易產生許多糾葛，沒好好處理就可能一觸即發。不過危機就是轉機，只要能夠度過難關，一切就會迎來快樂結局。為了挺過暴風，可以將會擾亂氣場的手機，擺放在木製的容器內。

選擇D北邊的你，2022將迎來金錢的問題。自古以來，就有著向北面就寢，運勢會不太好的說法。不過向著北面睡覺，其實對養精蓄銳也有相當的幫助。在這一年，你或許會碰到金錢上的麻煩，不過這只是一時的，只要能夠撐過去，就有否極泰來的可能。好好的與人討論應對方式，並且用一些橘色或粉紅色的東西裝飾在枕邊，就能夠提升財運。