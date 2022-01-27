虎年風水吉位大公開！12生肖一次看

進入2022年，又是一個全新的開始。如何在這一年裡過得順遂平安？科技紫微網將為大家從生肖風水的角度來提點今年運勢，告訴你專屬的吉運方位和增旺磁場秘訣。如果你感到自己的運勢受阻，就趕快在風水方面下點功夫！

備註：本文提到的方位以住宅的客廳中心點為定位。

生肖鼠

這一年你若想嘗試新的事物，很可能會覺得力不從心。此時除了時時提醒自己放寬心以外，也可在東北方、西北方兩處吉位增旺磁場，化解不順遂。另一個方法就是徹底轉念，朝向你較熟稔的領域多加耕耘，就能有柳暗花明的體悟喔。

生肖牛

2022年將會略有波折，容易消耗你的精力，或是使你感覺人情冷漠、求救無門。不妨在正北方、西北方兩處吉位增旺磁場，能讓你的精神更集中，做事效率提升，人際關係好轉，運勢自然苦盡甘來。

生肖虎

太歲年好運受阻，是非不斷，這時就要在西北方、西南方兩處吉位增旺磁場，並且多費心經營人脈，不要害怕幫別人的忙會耗掉自己的時間精力，因為這些事往後都會成為你的助力，將在荊棘中為你留下一條穩妥的小徑。

生肖兔

這一年你想達成的目標是什麼？別忘了「人生有夢，築夢踏實」的道理，你現下實際付出的行動將會是改變未來的重大關鍵。感到疲憊的時候，建議在東北方、西南方兩處吉位增旺磁場，幫你集中精神，做出正確決定。

生肖龍

運勢險中有吉，若遇上波折也不會維持太久；如果感到自己的努力一直沒有顯著的成果，可以在正西方、正北方兩處吉位增旺磁場，能讓你的心態更加穩定，擺脫患得患失的負能量，有助於突破自我，掌握機會。

生肖蛇

運勢低氣壓，使你感到寸步難行。且今年又有害太歲與刑太歲帶來的影響，因此最好在正北方、西北方兩處吉位增旺磁場，有助化解煞氣。更重要的是要沉住氣，勿因為一時情緒上來就口不擇言，這樣自然能轉危為安。

生肖馬

行動力強、意志堅定的你，這一年最需要的就是發揮你原有的特質，遇上難關不輕易放棄，堅持下去，必有收穫。想要更加順風順水，不妨在西南方、正西方兩處吉位增旺磁場，讓好運順利降臨。

生肖羊

這一年雖然免不了辛苦，但是付出的努力會有代價。越是勇敢面對難題，越有機會迎來大幅轉機。若對難題心生畏懼，就會自亂陣腳。建議在正北方、西北方兩處吉位增旺磁場，緩和你內心的不安，更利於匯聚好運。

生肖猴

麻煩的事情一件接著一件，在刑太歲的這一年將使你感到特別辛苦，常有諸事不順的感覺。若在正東方、東北方兩處吉位增旺磁場，有助於活絡正面思考，了解並接受自己的不足，主動尋求改變契機。如此一來，終有「守得雲開見月明」的效果。

生肖雞

好運降臨，使你喜上眉梢。此時越努力越有好事發生，也有可能得到貴人助力而事半功倍，這時就要乘勢而起，大膽嘗試。可在正北方、西北方兩處吉位增旺磁場，避免因為行事順利就目中無人，讓好運維持長久。

生肖狗

驚喜連連、心想事成的一年，在如此好運照拂之下，即使有波折也多半能迎刃而解，不會造成太大的心理負擔。如果想要讓自身的福氣更加暢通，可在正北方、正東方兩處吉位增旺磁場，有助於找到適合你發揮的舞台。

生肖豬

2022年適逢破太歲，這一年命運就像是對你下了挑戰書，常使你覺得精神緊繃，壓力不小。這時在正南方、東南方兩處吉位增旺磁場，有望舒緩內心壓力，感受好運的照拂，在行動上也有助你借力使力，能讓你的負擔減輕不少。

瞭解今年的風水吉位之後，接下來告訴你布局秘訣！

1、擺放吉祥物

在吉運方位擺放改善氣場的吉祥物，像是風水畫、存錢筒、貔貅、葫蘆、水晶等物品，有錦上添花之效。

2、養旺宅植物

在吉運方位擺放旺宅植物。一般會選用生命力強的闊葉綠植物，如萬年青、黃金葛等，為家中增添生氣，也有增旺家運的效果。

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