犯太歲諸事不利？2022年「虎猴蛇豬」把握好運照樣翻身

太歲，掌管著人們一年的禍福，主宰一整年的運程。古語有云：「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。大環境不景氣，又逢犯太歲，真的會雪上加霜、諸事不利嗎？先別太緊張，只要把握得當，照樣能翻身唷！快跟隨科技紫微網來看一看，2022犯太歲的「虎猴蛇豬」四大生肖，將有哪方面的好運？

生肖虎

身體康健，一順百順

2022正值太歲，雖有諸多不順，但是健康能量頗為旺盛。身體是打拼的本錢，有了健康的體魄、愉悅的身心，其他的事終將迎刃而解。所以只要把重心放在調養身心上，人生的各個面向都將逐漸好轉。你看，人生最大的財富——健康你都擁有了，還有什麼關卡是過不去的呢？

生肖猴

宏圖大展，升職加薪

生肖猴遇虎年，刑太歲又逢申寅相沖，整體運不樂觀。好在事業運彰顯，職場打拼多能順風順水，可望升職加薪。正是施展才能的好時機，有機會在激烈的競爭中脫穎而出，一躍成為眾人矚目的對象。若能加強人和，有人脈助力，當更能把握機會。

生肖蛇

事業平穩，小有偏財

生肖蛇逢刑、害太歲，整體運勢相對較低迷。幸好事業較平順，投資理財也易小有入帳。事業面有利守成，只要把重心放在鑽研、深耕上，提升專業度，可望翻身。投資理財頗有眼光，有機會因為低買高賣而得利。此外亦有利兼差或副業，易有額外收入。

生肖豬

桃花頗多，進財可觀

此年生肖豬雖然逢破太歲，易面臨挑戰，但是愛情桃花盛開，逢此運對單身者頗有利，易有新奇的愛情體驗，多能享受其中。今年在錢財方面也易有好消息，有機會獲得貴人相助，求財管道不少，求財過程也較順利。只要做好理財規劃，後期發力易進財。

犯太歲並不可怕，關鍵是把握好運勢吉凶。新年總有新氣象，願你在起起伏伏的運程中，順利走出自己的一片天。

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