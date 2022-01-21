12生肖2022開運色曝光！抽獎穿「這色」中獎機率立刻提高？

疫情肆虐令人煩惱不已，過年期間，如果有偏財之類的小確幸降臨，是最具有心靈慰藉效果的事了！現在正是尾牙旺季，你想提升中獎機率嗎？就讓有著開運效果的五顏六色來為你增旺偏財運吧！如果你還不知道自己今年適合使用哪一種開運顏色，趕快看看科技紫微網建議你該準備哪一種幸運色的衣服和飾品！

生肖鼠：雪銀灰██

今年你的財運很旺，眼光獨到、運氣加身，常有偏財好運。不過，向來機靈的你，有時會因為太過浮躁而與財星擦身而過。雪銀灰能夠讓你多一分沉穩與優雅，強化你的偏財磁場，有效提升中大獎機率。

生肖牛：檸檬黃██

偏財運不太明顯的一年，多能中規中矩穩定賺錢，很符合你踏實的個性。這時想招財，就需要活力四射的檸檬黃，讓你整個人看起來神采飛揚，待人處事更加靈活，靈感也跟著增強。或許沒有大筆的橫財降臨，但小額收入還是蠻有機會的喔！

生肖虎：火焰紅██

生肖虎值太歲，諸事不順，偏財受阻。運用火焰紅能化解兇煞，吸納好運氣。這個色調不但代表喜慶、吉利，也是你今年的偏財好運色。穿戴紅色系的服飾或飾品，可鎮住財氣，並讓你周圍的正能量越來越強。

生肖兔：寶石藍██

財運平平的一年，想要增旺財運，集得更多抽獎好運，應多多運用藍色系，特別是寶石藍這種代表智慧與信心的色調。它可提高你的判斷力，讓你在面對機會時更為冷靜理性。磁場增旺，偏財自然為你停留。

生肖龍：青草綠██

今年你的財運頗旺，也有不錯的偏財運。想讓周圍的財富能量更為活躍，充滿活力與生機的青草綠就是你的幸運色。多穿戴綠色系的服飾或飾品，能維持你天生的貴氣，同時又消弭你和其他人的距離感，自然柔和的磁場，有助於蘊積財氣。

生肖蛇：葡萄紫██

今年刑、害太歲的生肖蛇，偶有小偏財，若要獲得更多偏財好運加持，就得請紫色光芒磁場來助陣。帶貴族氣息的葡萄紫是你的幸運色，不僅顯現獨特品味，也幫助你招財、招貴氣，有可能得到突如其來的大獎喔。

生肖馬：水波藍██

此年偏財運普通，即使有機會，也會藏得較深而不易發現。本性活潑好動的你，今年請相信「水能帶財」這句話，尤其是水波藍，能為你追尋財路的旅途帶來一絲潤澤，有效調和財富能量，增加偏財運。

生肖羊：亮橙橘██

今年你的偏財運不太強，但是先別急。你需要吉祥安定的亮橙橘，讓你周圍的浮躁之氣先得到舒緩，再用此色的暖意為你吸納財氣，讓財路熱起來，偏財自然有機會落入你手中！

生肖猴：櫻花粉██

此年生肖猴沖、刑太歲，偏財運不顯。要讓財神降臨，就需要一點粉色的助力。具有夢幻味道的櫻花粉有助吸引貴人，使你整個人親和力佳、賞心悅目，再由貴人為你招引財氣，中獎機率將能大增。

生肖雞：咖啡棕██

今年你的財運頗佳，也有不少偏財好運。但是你時常因心直口快傷人，有損財氣。這一年若能選擇咖啡棕的穩重氣息，最適合幫你開拓財源、穩定財路，讓你的好運伴隨左右，甚至有機會中大獎喔！

生肖狗：經典白██

此年你的財運頗旺盛，偏財機會不少。這一年，經典白是你的偏財幸運色，能把你誠實、善良的特質烘托得更明顯，財氣大開。除了白色衣服，佩戴白水晶、銀飾、珍珠、鑽石飾品等也是不錯的選擇，都有助於活絡財氣喔！

生肖豬：活力桃██

此年生肖豬逢破太歲，難有偏財好運，甚至常有破財的事情發生。此時你需要青春明快的活力桃，讓你內心的喜悅更加凝聚，看起來氣色就會好很多。心轉運就轉，有望排解破財運，召集幸福氛圍，偏財運也隨之匯集。

【延伸閱讀】

你何時能賺大錢？檢視財富命盤

2022是改變人生的一年？立刻算

【科技紫微網 】