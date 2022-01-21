快訊

羅霈穎4億遺產換人繼承！百件名牌包、鑽戒腕表俗俗賣

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12生肖2022開運色曝光！抽獎穿「這色」中獎機率立刻提高？

科技紫微網 / 科技紫微網
今年抽獎穿「這顏色」，中獎機率立刻提高？(圖片來源：Shutterstock)
今年抽獎穿「這顏色」，中獎機率立刻提高？(圖片來源：Shutterstock)

疫情肆虐令人煩惱不已，過年期間，如果有偏財之類的小確幸降臨，是最具有心靈慰藉效果的事了！現在正是尾牙旺季，你想提升中獎機率嗎？就讓有著開運效果的五顏六色來為你增旺偏財運吧！如果你還不知道自己今年適合使用哪一種開運顏色，趕快看看科技紫微網建議你該準備哪一種幸運色的衣服和飾品！

生肖鼠：雪銀灰██
今年你的財運很旺，眼光獨到、運氣加身，常有偏財好運。不過，向來機靈的你，有時會因為太過浮躁而與財星擦身而過。雪銀灰能夠讓你多一分沉穩與優雅，強化你的偏財磁場，有效提升中大獎機率。

生肖牛：檸檬黃██
偏財運不太明顯的一年，多能中規中矩穩定賺錢，很符合你踏實的個性。這時想招財，就需要活力四射的檸檬黃，讓你整個人看起來神采飛揚，待人處事更加靈活，靈感也跟著增強。或許沒有大筆的橫財降臨，但小額收入還是蠻有機會的喔！

生肖虎：火焰紅██
生肖虎值太歲，諸事不順，偏財受阻。運用火焰紅能化解兇煞，吸納好運氣。這個色調不但代表喜慶、吉利，也是你今年的偏財好運色。穿戴紅色系的服飾或飾品，可鎮住財氣，並讓你周圍的正能量越來越強。

生肖兔：寶石藍██
財運平平的一年，想要增旺財運，集得更多抽獎好運，應多多運用藍色系，特別是寶石藍這種代表智慧與信心的色調。它可提高你的判斷力，讓你在面對機會時更為冷靜理性。磁場增旺，偏財自然為你停留。

生肖龍：青草綠██
今年你的財運頗旺，也有不錯的偏財運。想讓周圍的財富能量更為活躍，充滿活力與生機的青草綠就是你的幸運色。多穿戴綠色系的服飾或飾品，能維持你天生的貴氣，同時又消弭你和其他人的距離感，自然柔和的磁場，有助於蘊積財氣。

生肖蛇：葡萄紫██
今年刑、害太歲的生肖蛇，偶有小偏財，若要獲得更多偏財好運加持，就得請紫色光芒磁場來助陣。帶貴族氣息的葡萄紫是你的幸運色，不僅顯現獨特品味，也幫助你招財、招貴氣，有可能得到突如其來的大獎喔。

生肖馬：水波藍██
此年偏財運普通，即使有機會，也會藏得較深而不易發現。本性活潑好動的你，今年請相信「水能帶財」這句話，尤其是水波藍，能為你追尋財路的旅途帶來一絲潤澤，有效調和財富能量，增加偏財運。

生肖羊：亮橙橘██
今年你的偏財運不太強，但是先別急。你需要吉祥安定的亮橙橘，讓你周圍的浮躁之氣先得到舒緩，再用此色的暖意為你吸納財氣，讓財路熱起來，偏財自然有機會落入你手中！

生肖猴：櫻花粉██
此年生肖猴沖、刑太歲，偏財運不顯。要讓財神降臨，就需要一點粉色的助力。具有夢幻味道的櫻花粉有助吸引貴人，使你整個人親和力佳、賞心悅目，再由貴人為你招引財氣，中獎機率將能大增。

生肖雞：咖啡棕██
今年你的財運頗佳，也有不少偏財好運。但是你時常因心直口快傷人，有損財氣。這一年若能選擇咖啡棕的穩重氣息，最適合幫你開拓財源、穩定財路，讓你的好運伴隨左右，甚至有機會中大獎喔！

生肖狗：經典白██
此年你的財運頗旺盛，偏財機會不少。這一年，經典白是你的偏財幸運色，能把你誠實、善良的特質烘托得更明顯，財氣大開。除了白色衣服，佩戴白水晶、銀飾、珍珠、鑽石飾品等也是不錯的選擇，都有助於活絡財氣喔！

生肖豬：活力桃██
此年生肖豬逢破太歲，難有偏財好運，甚至常有破財的事情發生。此時你需要青春明快的活力桃，讓你內心的喜悅更加凝聚，看起來氣色就會好很多。心轉運就轉，有望排解破財運，召集幸福氛圍，偏財運也隨之匯集。

【延伸閱讀】

你何時能賺大錢？檢視財富命盤

2022是改變人生的一年？立刻算

科技紫微網

偏財運

延伸閱讀

大獎是你的？尾牙手氣最好5大星座 穿「這色」中獎率立刻提高

2022「第一波水逆」來了！4星座逃離重災戶　好運逆勢上揚根本幸運兒

為何日冕比太陽表面還熱？實驗首證實太陽日冕加熱機制

虎年贏在起跑點！111/1/11「天赦日」磁場最強 專家曝8大吉時開運招

相關新聞

小孟塔羅：容易被弄還是超級勇猛？測你職場戰鬥力指數

你是否聽過職場如戰場，職場架構就是小型的社會。在初出茅廬什麼都不懂的階段，可能會嚐到許多挫敗的經驗，加上人與人之間複雜的利益關係，更會讓你感受到何謂人情冷暖。儘管勇猛如森林之王，也是從幼崽一步步長成。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你職場戰鬥力指數？

12生肖2022開運色曝光！抽獎穿「這色」中獎機率立刻提高？

疫情肆虐令人煩惱不已，過年期間，如果有偏財之類的小確幸降臨，是最具有心靈慰藉效果的事了！現在正是尾牙旺季，你想提升中獎機率嗎？就讓有著開運效果的五顏六色來為你增旺偏財運吧！如果你還不知道自己今年適合使用哪一種開運顏色，趕快看看科技紫微網建議你該準備哪一種幸運色的衣服和飾品！

每日星座運勢／天蠍心靈的交流能讓 彼此更加充實

2022-01-21 牡羊座 自己解決不了時要善於尋求幫助。 整體運：★★★☆☆ 對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自

猶豫該不該換工作？看看誰是你的跳槽貴人

進入2022年，疫情依然不見樂觀。當環境動盪時，也最是職場人心浮動不安的時候。留下來呢，擔心發展停滯不前，甚至接到裁員之類的壞消息；想出去闖闖，又怕評估錯誤，適應不良，最後落得一場空。遇到這種進退兩難的局面，如果有貴人相助，一切都會好辦得多。今年十二生肖的跳槽貴人會是誰呢？科技紫微網馬上就來為大家揭曉。

情人節前擺脫單身！從夫妻宮看你如何提升魅力

有句話說：「花若盛開，蝴蝶自來」。與其只能抱怨其他人放閃秀恩愛，不如把精神放在提升自我的魅力，讓喜歡的人關注你，說不定就能在情人節前擺脫單身喔！趕快看看科技紫微網如何從夫妻宮的角度解析你所適合的魅力方向？

明大寒逢三合金局眾人財運旺 命理師：3生肖把握年終好運

本周四(1/20日)即將進入大寒，農曆年的腳步又更近了。國際天星風水命理專家邱彥龍表示，今年大寒之日剛好巧遇八字地支屬於「巳酉丑」三合金局的組合，代表這段期間大家的財運都會不錯，但邱彥龍老師也提醒，大寒到過年這段時間屬易經中的兌卦，象云：『麗澤，兌。君子以朋友講習。』意思就是要謹言慎行，注重雙向溝通，彼此互相尊重，財運才會跟著來，尤其是生肖屬龍、兔、虎的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。