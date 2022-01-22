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不必苦等年終！2022年這些星座自有財神眷顧

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不必苦等年終！2022年這些星座自有財神眷顧(圖片來源：Shutterstock)
不必苦等年終！2022年這些星座自有財神眷顧(圖片來源：Shutterstock)

因為疫情，2021年有太多的不易，求財難，生活苦。進入2022年後，能否雨過天青，迎來財神庇佑？求財之路能不能更順利？在這歲末年終之際，科技紫微網就來為大家分析，哪些星座不必等年終，自有財神眷顧？

雙魚座：判斷精準，多方進財


近期你的嗅覺敏銳，多能精準把握商機，並且迅速作出理性判斷與評估，投資理財頗為得心應手。正是多方投資、積極理財的時期，易在國債、績優股、古董玉器投資中得到豐厚獲利。而且這個時期你的正財運也很旺盛，易因為想法多、創意佳而脫穎而出，順利獲得升職加薪機會。

牡羊座：偏財旺盛，得財輕鬆


這個時期你的財氣很旺，除了正財收入，還易有不錯的偏財進帳。不論是投資新興項目、投注彩券、或參與抽獎活動，都有機會收穫意外驚喜。也有機會因為兼職、人脈廣泛而得財，是多勞多得的時期，要好好把握。當然，投資理財應見好就收，勿盲目大額投入，賭性若太盛，小心財進財出一場空。

天蠍座：財神眷顧，財運開掛


有八方來財的好運氣降臨，最近正是積極追求財富的時期。有機會因為表現佳、業績攀升而受到器重，地位、名聲、身價均能提升，收入也跟著水漲船高。除了正財收入，還有機會遇到可靠的理專，以錢滾錢的方式得到豐厚的利潤。不過此時期也易招來錢財小人，常有眼紅者出現在你周圍，應低調行事，遠離負能量的人，錢財勿露白，方可守住財富。

天秤座：投資得當，進財頗豐


財運明朗，有利積極投資理財。無論是高風險投資、還是保底求穩，都易有不錯收益。利分散投資，既能減少風險，又可以有長期收益。多與生活品質優、積極理財的朋友交流互動，易獲得可靠的財經資訊與投資管道。此外，在生活上遇到困難時，或是在資金周轉不靈時，不用羞於開口，只要你發出求助訊號，多能獲得親友金援。

榜上有名的星座們，要好好把握這旺盛的財運，沒有上榜的星座也別灰心，腳踏實地努力工作賺錢，一分耕耘一分收穫，風水也是會輪流轉的喔！

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