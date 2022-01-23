殺破狼周運勢／白羊感情發生奇蹟 這星座偏財運好「中獎率高」

白羊座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚心靈宮位，相位良好。想念已經成為一種習慣，突然發生不可思議的奇蹟，見到很久不見、卻不能表達出思念之情的人，讓你無法回神。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回志業宮位，火星進入志業宮位，與退行的金星以及冥王星齊聚。突發事件太多，很多事情完全難以控制，職場亂成一團，要重整也不知從何開始。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與土星皆受到天王星影響，涉及金錢的事情都要低調些，有些人不惜動用龐大的資源對付你，不是因為金錢多寡，而是自己過度輕率的態度惹惱了對方。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星收到土星與太陽的影響，會在交際應酬、人際關係上破財，有些錢你是出得很不甘願的，但因為種種因素，不得不花錢了事，否則日後的問題更麻煩。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，木星與海王星齊聚人際關係宮位，這段時間會分辨出哪些人對你的好是純粹沒心機的，而哪些人接近自己的目的並不單純。看盡人情冷暖，更知道誰才是真正的好朋友。

感情運方面，在命宮的天王星與遠行宮位退行的金星有良好連結，遠距戀愛的金牛座，今年與喜歡的人可以一起渡過農曆新年，會希望用特別的方式慶祝屬於兩人的春節。

本週須注意的部分

學業運方面，水星退行回學業宮位，火星也在此時進入學業宮位，學習上需用的電腦發生不明原因的當機，許多檔案打不開，造成期末報告延宕，甚至作業毀損必須重做。

工作運方面，在志業宮位的太陽與土星受到命宮天王星的影響，會想改革職場上的一些陋習，雖然有初步的成果，卻也成為箭靶，很多人會覺得你多管閒事，在工作領域中被討厭。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，木星與海王星齊聚志業宮位，工作開始上軌道，感覺很有成就感，甚至在難得的春節假期中也投入其中。某些雙子座則是會在年假期間推出副業，試賣自己的手作商品。

本週須注意的部分

感情運方面，水星退行回慾望宮位，火星進入慾望宮位，與前情人在肉體關係上藕斷絲連，彼此已經很熟悉對方的需求，但在個性上就是合不來。某些雙子座空虛寂寞覺得冷，會想找前任以獲得慰藉，但總在激情過後，倍感空虛。

金錢運方面，水星退行回財務宮位，火星在本週進入財務宮位，金星也持續在財務宮位退行，當心信用卡資料被盜用，必須重辦，年節期間只能使用現金消費，十分不方便。

學業運方面，在學業宮位的土星與太陽受到天王星影響，期末成績不理想，寒假還要補交報告與作業，無法放心過春節。某些在異地念書的雙子座，則因為種種的因素，無法回鄉過年。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回感情宮位，金星也正在感情宮位退行中。同時火星進入感情宮位，與前任會以肢體上的接觸拉近距離，雙方舊情復燃。剛陷入熱戀、感情穩定的巨蟹座，則是突破了身體界線，與對方確認關係。

學業運方面，木星與海王星齊聚在學業宮位，相位良好，期末拿到很好的成績，甚至可因此領到獎學金。正要升學的巨蟹座，已經確認未來要念的學校，或是已經準備好要到海外留學。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的太陽與土星，受到人際關係宮位的天王星影響，接到不明來歷的電話，要當心被詐騙。某些巨蠍座則是因為一些因素，造成戶頭被凍結，或是支付系統、銀行ＡＴＭ領不到錢，過年沒有現金可用。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位不良，過度在意過去對朋友的付出，無法獲得對等的回饋，感到心寒。某些巨蟹座過年時想躲起來，不想跟任何人接觸，連手機都關機，放假期間只想耍廢睡覺。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，木星與海王星齊聚財務宮位，偏財運佳，年節期間可買張彩券試試手氣，同時不要忘了對統一發票，中獎率頗高。有投資習慣的獅子座，交易市場封關前反向操作，逢低進場，過完年後，標的會穩定成長。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回到工作宮位，火星也在此時進入工作宮位，許多文件往來不斷修正，放假都可能不得閒，過年還要把工作帶回家完成。某些獅子座則是在年節時期開發新副業或有新的兼職，十分忙碌。

感情運方面，在感情宮位的土星與太陽受到天王星影響，過年不是很想跟另一半回鄉下，見對方的父母或親朋好友，或是因為工作的關係，不能與喜歡的人一起共度節慶。

健康運方面，水星退行回健康宮位，同時火星進入健康宮位，身體老毛病舊疾復發，還嚴重發炎。工作過勞，很需要休息。注意血光之災，容易發生意外傷害或是罹患急性疾病。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星逆行回戀愛宮位，火星進入到戀愛宮位，這段時間正在準備婚事，同時發現自己懷孕了，雙喜臨門。單身與感情穩定的處女座，年節期間會瘋狂追劇，迷上新偶像，每天都飄飄然的，很快樂。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星與太陽受到天王星影響，過年前會有一波裁員潮，可能會失業。工作穩定的處女座，過年後需要外派，但那個區域十分荒涼，對於到異地工作感到排斥。

健康運方面，土星與太陽齊聚在健康宮位，慢性疾病的病徵浮現出來，需要長時間的對抗與面對。身體較為健康的處女座，則會感覺筋骨痠痛，或是需要拔智齒、做根管治療，或是皮膚過敏發炎，必須在放假前趕快治療。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到土星與太陽影響，雖然學業成績或報告勉強過關，但因有些重要的課程點名未到，最後還是被指導教授給當了。某些處女座則是對目前所選擇的科目或學校不滿意，萌生轉學或重考的想法。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，齊聚在工作宮位的木星與海王星相位皆良好，年後即將要跳槽到有規模的公司或組織，對未來較有信心。工作已經十分穩定的天秤座，則會因為一些特殊因素，不需要到辦公室打卡上班。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星逆行回到家宅宮位，同時火星亦進入了家宅宮位，家中大型的家電容易故障，在接近過年前很難找人維修。某些天秤座今年過年團圓，家中會多出不速之客來訪，必須全副武裝應對。

感情運方面，在戀愛宮位的土星與太陽受到天王星影響，與戀愛對象會為了金錢或肉體關係方面的不協調，雙方有些齬齟。某些天秤座則是會意外懷孕，孩子的到來非妳所預期。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星與太陽影響，過年前有很多東西想換新，卻因為大環境不景氣，手頭很緊，不敢亂花錢。某些天秤座則要當心被詐騙，或是遺失錢包等貴重物品，財務損失嚴重。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，木星與海王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象正在熱戀期，一步都捨不得離開對方。已經結婚，或即將步入婚姻的天蠍座，有懷孕的跡象，這個小生命會在許多人的期盼中到來。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星與太陽受到天王星影響，與伴侶的家人要一起過年，對你而言十分忐忑。某些天蠍座即將跟一堆討厭的親戚、長輩團聚，很想找個地方躲起來。

交通運方面，水星退行回交通宮位，同時火星進入交通宮位，出遠門前請好好檢查交通工具，容易故障，造成行程延遲。搭乘交通運輸工具，在通勤時，也可能遇上不愉快的事情或是突發事件，造成行程延誤。

溝通運方面，水星退行回溝通宮位，同時火星進入溝通宮位，遇到邏輯鬼打牆的人，溝通不良，甚至因此吵了起來。此時在網路上留言或是在社群媒體上說話都要謹慎，容易惹上麻煩的人跟你筆戰。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，木星與海王星齊聚在家宅宮位，好幾年沒能見面的家人，今年會回家一起過年，感覺喜氣洋洋。某些射手座則是有買房、賣房、換屋、搬家的計畫，會找到環境較好的區域居住。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的土星與太陽相位不良，駕駛車輛時，當心發生行車糾紛，或是被開罰單。即便是搭乘大眾運輸工具，也容易碰上預期外的事故，造成行程延誤，出門請特別注意交通安全。

金錢運方面，水星退行回金錢宮位，同時火星進入金錢宮位，有許多預期之外的支出，才到手的年終獎金很快就用完了。某些射手座今年會有一些資金延遲進帳，過年時手頭會較為拮据。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位不良，過年時必須留守在工作崗位，無法與家人好好團聚。某些射手座則是要趕在放年假前辦妥許多事，在外不斷地來回奔波，十分忙碌。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，木星與海王星齊聚學習宮位，學習新事物會遇到非常優秀又有耐心的指導者，可以在某個領域學到一技之長。正在考任何考試與認證的摩羯座，考運極佳，可順利通過門檻，獲取重要的資格。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回命宮，同時火星進入工作宮位，許多案件必須在過年前結束，每天都得加班趕工，沒有時間好好休息，感覺十分疲勞。某些摩羯座在過年期間仍然必須留守在崗位上，不能好好放假。

感情運方面，金星在命宮退行，同時在戀愛宮位的天王星相位不良，再度遇到前任情人，有些事情覆水難收，能和好的機會變得渺茫，也有一些摩羯座完全不想吃回頭草。

健康運方面，水星退行回摩羯座，與火星、太陽、金星、冥王星齊聚，身體過度勞累，造成火氣過大，容易長痘痘、嘴破，以及造成某些器官發炎。有些小毛病一直不能痊癒，感到厭世。此時注意血光之災，容易發生意外傷害。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，木星與海王星齊聚金錢宮位，相位良好，年終獎金比預期還多，是這一年來所給你的最大肯定。某些水瓶座則是經營副業，賺到許多外快，今年過年會過得比較富裕。

本週須注意的部分

工作運方面，在命宮的土星與太陽受到天王星影響，由於在職場上賦有重要的地位，在年節時完全無法放鬆，必須盯著目前的產業變化，並要隨時更新一些資訊，在假期中都不得閒。

感情運方面，水星退行回心靈宮位，與逆行的金星同宮，同時火星又進入心靈宮位，所暗戀的對象有別的追求者，讓你感覺很焦慮。雖然有考慮要不要付諸行動告白，又怕顯得唐突，每天內心的小劇場都在鬼打牆。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星與太陽的影響，會因為一些特殊因素，過年時無法與家人團聚。某些水瓶座目前居住的地方需要修繕，但年關將近，無法找到工人維修。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星退行回人際關係，同時火星進入人際關係宮位，還沒開始放假就接到許多人的邀約，需要見面交際應酬的聚會太多，甚至需要趕場。某些雙魚座則是因著各種商業活動，需要接觸各行各業的人士。

工作運方面，木星與海王星齊聚命宮，相位良好，有新的工作計劃正在進行，遇到許多貴人伸出援手幫忙。如果要創業或轉換工作領域，會獲得許多人脈資源。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與太陽齊聚心靈宮位，受到天王星影響，暗戀一個不能有所發展的對象，卻被人以訕笑的方式傳遍整個生活圈，害你在見到對方時都顯得很尷尬。某些雙魚座的秘密戀情被曝光，受到許多人議論，感到很不自在。

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到太陽與土星影響，在網路上受到不明人士散播謠言攻擊，很想抓出始作俑者，然而難度太高也太麻煩，感到苦惱。某些雙魚座想表達的意思被人誤會，並被謾罵，感到委屈。

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