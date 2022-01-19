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明大寒逢三合金局眾人財運旺 命理師：3生肖把握年終好運

聯合新聞網 / 國際天星風水命理專家／邱彥龍
圖／ingimage
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本周四(1/20日)即將進入大寒，農曆年的腳步又更近了。國際天星風水命理專家邱彥龍表示，今年大寒之日剛好巧遇八字地支屬於「巳酉丑」三合金局的組合，代表這段期間大家的財運都會不錯，但邱彥龍老師也提醒，大寒到過年這段時間屬易經中的兌卦，象云：『麗澤，兌。君子以朋友講習。』意思就是要謹言慎行，注重雙向溝通，彼此互相尊重，財運才會跟著來，尤其是生肖屬龍、兔、虎的人。

巧合的是，大寒這段期間也剛好遇到水星逆行，邱彥龍老師指出，水星同樣也是主溝通的一顆行星，水逆期間容易因說話太快，突然冒出一句話傷害到別人而影響到彼此感情或讓對方心情受到影響，近而影響到自己的財富增長，尤其是生肖屬鼠、牛、兔、羊、猴、豬或星座是處女座、雙子座、水瓶座的朋友要特別注意。

既然八字跟卦象皆顯現大寒到農曆年這段期間(1月10日到2月4日)，大家皆有升官發財之勢，一年的努力也都將被看見，且容易有貴人出現，是否有些行業會更旺？邱彥龍老師表示，任何遠距離像是往海外發展、異地拓展、跨國貿易、網路、航運、空運、物流或者大範圍的玄學、藝術、宗教、創意、環保、醫療都可以進行積極規劃，先把通路打通，讓新的一年順風順水，好運綿延。

另外健康方面，邱彥龍老師也提醒所有男性在1月10日至2月4日這段期間，不論是政府官員或一般民眾，都要注意身體健康或情緒問題，嚴重者會有生命危險。所以對於家中男性長輩或老公及男友，尾牙或過年期間要勸他們少喝酒，不要暴飲暴食，小心心血管疾病、癌症或血光意外，提早預防調整，就可逢凶化吉。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡，運氣最旺的3個生肖，分別是：

Top3： 龍

屬龍的朋友，這段期間多與朋友家人聚在一起，會擁有開心與好運，眾人的目光都會停留在你身上，讓你很有面子，但也不樣忘記初心繼續努力，可得名氣與權力，尤其冬末初春之際將有大財將至，只是這段時間心裡若有過不去的坎，也不要太在意，時間會解決一切，轉念就好。

Top2 ：兔

屬兔的朋友，這段期間雖然心裡還是有壓力，但現在最重要的問題是把話說好，邱彥龍老師指出，生肖兔的人能把話說得好就容易財富爆棚，任何事情都能迎刃而解，但一旦輕忽說話的技巧，小心處處碰壁。

Top1 ：虎

屬虎的朋友，貴人運超強，這段時間自己是別人的貴人，別人也是你的貴人，只要肯行動都會成功，就怕空想而沒有作為，但切記不可以有壞念頭，一旦想害人就會被反噬，最後傷的還是自己，把好運放在工作上，會得到非凡的收穫。

財運

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