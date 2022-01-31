虎年本命年的人該注意哪些？這一色穿搭錯了恐消減運勢

今年是屬老虎的本命年，由於犯太歲，在生活上要小心會有小意外發生，特別在交通和健康方面都應留心。今年容易會有瑣事纏身，安排好的計畫會被打亂，特別要注意人際關係，需防小人及避免口舌之爭。

求學或職場表現上，因為福星文昌星的降臨，對於正在學習、出國深造，或面臨職場競爭的老虎來說，都會有順遂的發展。屬虎的今年戀愛運桃花稀少，若是單身脫單的機會小，已婚者則不要太過強勢，多表現出柔和的一面協調關係。

來看看如何藉由穿搭、幸運小物來避免犯太歲會帶來的壞運上身。

虎年本命年穿搭建議

在穿搭上可多搭配有馬、狗、花形圖案造型的配件，可以為屬虎的你帶來滿滿活力。

屬虎的今年幸運色為：黑、藍、紫、灰、金、咖啡黃、綠。透過這7種色彩提升能量、磁場，營造好心情。

一、黑色

屬虎人的五行屬陽木，水能生木，代表水的黑色很適合屬虎的人穿戴。屬虎的人本就氣場強大，在工作和事業上多有過人的才能，若參加正式場合時穿著黑色給人感覺也比較正式，能給人留下好印象。

二、藍色

也有人建議屬老虎的本命較為強勢，可穿搭像藍色這樣柔和的顏色做平衡，藍色也是百搭的顏色，很適合屬老虎的你。藍色是五行中代表水的顏色，好好搭配還有減齡效果。

三、紫色

屬虎的人穿搭紫色系的衣物裝飾，則有助於事業和財運。

紫色的對應五行是火，屬虎的人在本命年也可以多穿紫色，並作爲日常穿搭。屬老虎的人有時性格急躁，在本命年情緒浮動也較大，很容易給身旁的人壓力。多穿紫色能夠增加親和力，也能帶給屬虎的人好心情。

四、灰色

灰色的所屬五行是水，這顏色能讓人變得更理性，同時減少老虎本身的攻擊性，有助於融入社交關係。同時也能稍微克制住屬虎的人在職場規劃上容易有些衝動的決定，同時也能避免口舌之爭。穿著灰色能讓人看起來更內斂沉靜又不至於過於呆板。

其他還有金色、咖啡黃及綠色可供穿搭參考。

但凡逢本命年的人多數會選擇紅色作爲經常穿搭的顏色，但並不是每個人都適合穿紅色，若在本命年穿錯了，不僅無法轉運，還有可能消弱運勢。最旺屬虎的顏色不是紅色，而是與水相對應的黑色、藍色或灰色。因爲在五行當中，水生木，水代表財運，兩者相合對於旺財有很大幫助。

除了顏色的穿搭能避免犯太歲帶來的壞運，佩戴幸運小物也能提升運勢。屬虎的幸運小物有：虎眼石、綠晶、黃水晶、紅寶石。佩戴這些幸運小物能增加事業成功的機會。