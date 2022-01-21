小孟塔羅：容易被弄還是超級勇猛？測你職場戰鬥力指數

你是否聽過職場如戰場，職場架構就是小型的社會。在初出茅廬什麼都不懂的階段，可能會嚐到許多挫敗的經驗，加上人與人之間複雜的利益關係，更會讓你感受到何謂人情冷暖。儘管勇猛如森林之王，也是從幼崽一步步長成。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你職場戰鬥力指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Liz Huston(The Dreamkeepers Tarot)

A：戰鬥力指數20%。(聖杯八正位)

牌面的女子手上拿著沙漏，身旁出現另一女子的殘影。

這張牌表示你在職場中，遇到很不如意的情況時，會寧願離開長痛不如短痛。就算偶爾看一下後宮劇，也不想自己在職場搞宮鬥。工作上你願意吃苦耐勞，但人與人之間的勾心鬥角，確實不是你能消化的了。小孟老師在此提醒你，儘管受到欺凌感到難受，也要相信會在新的地方，找到適合你久待的工作。

B：戰鬥力指數60%。(聖杯侍者正位)

牌面的女子下半身是魚尾，她後腦勺擁有另一張臉。

B：戰鬥力指數60%。(聖杯侍者正位)

這張牌表示你在職場中，你會默默付出直到達成目標。譬如說你想受到上司的肯定，平時你就會把該做的事做好。當要跟主管報告的時候，你會仔細聆聽對方說的話，成為日後調整的方向，並期許這些成長會被看到。小孟老師在此提醒你，平常要懂得肯定自己，看到自己不錯的地方。

C：戰鬥力指數40%。(聖杯七正位)

牌面的女子臉就像拼圖一樣，五官一個個被分散開來。

C：戰鬥力指數40%。(聖杯七正位)

這張牌表示你在職場中，面對太過崇高的目標時，會因自覺做不到而退卻。公司訂的目標難度太高時，此時你的心早已涼了一半。在給自己一段時間嘗試後，理性推敲未來難以達標時，便會陷入進退維谷的僵局。小孟老師在此提醒你，換個角度把重心拉回自己，今日有比昨日進步就好。

D：戰鬥力指數80%。(寶劍侍者正位)

牌面的女子站在水池石頭上，用左耳仔細聆聽著聲音。

D：戰鬥力指數80%。(寶劍侍者正位)

這張牌表示你在職場中，會讓自己處於平等狀態，盡力做好該完成的事。儘管有些人會倚老賣老，但你一視同仁不吃這套。職場對你來說就像舞台，大家都是各憑本事表現。只要潛心栽培好自己，就不怕沒有大放異彩之日。小孟老師在此提醒你，防人之心不可無，小心表裡不一的人。

E：戰鬥力99%。(權杖九正位)

牌面有九根木頭做成的圍籬，女子是在缺口處當的守門人。

E：戰鬥力99%。(權杖九正位)

這張牌表示你在職場中，遇到讓你感到挫敗的事情時，你會欣然接受並好好反思，將它化作進步的砥礪石。你清楚自己還有許多進步空間，因此每一次失敗的經歷，都能讓你看清自己的缺陷，以及思考如何調整不重蹈覆轍。小孟老師在此提醒你，在低潮情緒無法思考時，不妨請教他人指點迷津。