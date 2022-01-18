背後盤算你！顏值高、心裡卻超腹黑的4大星座 遇到麻煩閃遠點

知人知面不知心！以為對方有高顏值，內心就會是個極度友善的人，可別踩到對方的地雷還不自知，還傻傻以為沒事，殊不知對方腹黑的心，已經開始盤算如何對付你了！別總是把壞人當好人，看不清的事情，多的是你不知道的事！請好好了解哪4大星座的顏值高，但心裡卻超腹黑？並且好好友善對待彼此，才能有平安且舒適寧靜的日子。

TOP 4：牡羊座

牡羊座給人的感覺就是熱情、衝動又大膽，有著單純且美麗的臉龐，不僅很樂意助人，也善於傾聽，但是當內心不平衡時，黑暗的那一面，卻是極度險惡且不為人知。在還沒真正執行腹黑計畫時，則是最擅長偽裝了，假裝自己是平常那位善良的孩子，但內心卻是滿滿的詭計，有仇必報！若不是要討回公道，那麼就是要取回應得的利益。當然一定會以被害者的身份，讓全部的人都知道，同時這腹黑的力道就像爆衝的羊一樣，一定是非常猛烈且難以平息的。

TOP 3：雙子座

雙子座很有智慧也很有才華，顏值也不在話下，而且說到腹黑，雙子座其實也很有一套。因為雙子座平常就很懂得與大家維持良好關係，畢竟遠親不如近鄰，身邊的朋友一定要友善對待，不過若是惹到情商高的雙子座，怎麼輸的都不知道，因為很難看出雙子座真正的想法。「說一套，做一套」來形容雙子座，是真的剛剛好而已，背地裡利用好口才來抹黑或宣傳八卦，再加上自身聰明的頭腦，計畫能快速擬定且隨機應變，要搞垮對手，真的只是時間早晚的問題。

TOP 2：處女座

處女座很注重外表，無法忍受自己邋遢不整潔，就算不為別人，也會為自己而打扮，但是溫柔的內心，卻習慣性的承受他人的不合理對待，只是忍無可忍則無需再忍，講求完美的處女座，會將壓抑已久的情緒，一股腦的爆發開來。「要跟我做對，我也不怕你」，當初怎麼對我的，我就加倍的回報給你！認真起來，處女座常常都是六親不認且不再心軟，攻擊力道幾乎是刀刀見骨，不給對方反擊機會。天使與魔鬼，同時存在於處女座的完美細節裡。

TOP 1：天蠍座

當你認識天蠍座越久，就會發現天蠍座實在不簡單。標準的表裡不一，冰冷的外表，卻有著溫柔而善良、深情又專一的內心，若沒勇氣及毅力，真的很難得到天蠍座的心。不論有無交情，對天蠍座而言，「你惹到我，那我的興趣就是對付你」，無情、狠辣、邪惡，原本就是天蠍座的代名詞，心裡的腹黑，都是不得已的，一切將沒有底線， 一切將會讓對方措手不及。天蠍的內心深處其實是不安的，所有的行為都只是為了保護自己，傷害別人是不得已的，只怪別人太傻。