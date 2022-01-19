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大寒降臨！3生肖越冷越好運，桃花、財源來報到

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大寒降臨！3生肖越冷越好運，桃花、財源來報到(圖片來源：Shutterstock)
大寒降臨！3生肖越冷越好運，桃花、財源來報到(圖片來源：Shutterstock)

大寒（國曆1月20日）是二十四節氣中的最後一個節氣，為寒氣之極，故稱大寒。冬去春來，大寒一過，接下來就是立春，也就是進入了新一年的節氣。在這個承先啟後的時期，哪些生肖能夠越冷越好運？我們又該如何看待大寒這個節氣呢？今天就跟著科技紫微網一起來了解吧。

#大寒迎春

民間諺語說：「大寒不寒，春分不暖。」意思是，大寒天氣如果不寒冷，後面的節氣就會亂了順序，影響耕作。還有另一句諺語：「大寒不寒，人馬不安。」這是因為大寒時氣溫低，田地間的害蟲較難出來活動，對農民來說反而是好事。從這些諺語中，我們能感受到老祖宗的生活智慧。

大寒的到來，表示冬天已到尾聲，春天即將來臨。這時節，陽氣增長不是強烈的降臨，而是悄無聲息地慢慢滲透，以至於陰陽相合，堤岸高出大澤，河澤容於大地，呈現易經裡的【臨卦】之卦象。這正是伺機而動的好時機，務必抓緊，不可失去良機。

#大寒迎年

由於天氣寒冷，古人會在大寒時吃糯米、喝臘八粥暖暖身子，而企業主也多在此時舉辦尾牙。尾牙原是祭拜土地公、保佑明年事業順利的習俗，不過現代的尾牙已逐漸被犒賞員工的熱鬧氣氛所取代了，若有抽獎，那就更棒啦！

大寒的來臨，代表一年即將結束，再過不久就要過農曆新年，所以這個節氣的不少習俗與過年有關，也就有「大寒迎年」的說法。像是除塵大掃除、送灶神、採買年貨、準備祭祖等等，接下來就是除夕圍爐、發紅包這些重頭戲，代表著正式跟舊曆年說再見。

#大寒迎福

隨著舊曆年一天天的倒數，今年的大寒節氣會由哪些生肖獨攬好運呢？恭喜以下點到名的三大生肖！

生肖牛：財運暢通

本命年的最後時期，一掃陰霾，財路方面特別通暢，尤其是在投資領域，常因靈光乍現或直覺準確而大賺一筆。另外偏財運也很發達，中獎機率高，除了可以買彩券碰運氣，也可在出門時低頭看看腳下，說不定會撿到錢喔！

生肖羊：逆風獲利

此時正是你逆風翻盤的時機，只要是你真心想做的事情，不用再小心翼翼，想要投資、創業、或開展副業的人，只要提前做好準備，就可以大膽行動。因為成功率高，獲利也多能讓你滿意。

生肖豬：情暖花開

雖然此時天氣寒冷，不過你的感情運可是早一步抵達春天喔！你的冰雪期暫時結束，桃花朵朵開，單身者有機會享受美好情緣，有伴侶者更是感情升溫、如膠似漆。

大寒已至，寒冬雖然給人蕭瑟清冷的感覺，但季節更迭是必然的離別與考驗，人生起伏輪迴，終有春暖花開的時期。祝福在新的一年裡，人人順遂平安！

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