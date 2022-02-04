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「九星信仰」預言2022將總結9年心血 這兩色還能招來好運
中國自古以來，就有名為「九星」的民間信仰，這九星分別是「一白水星、二黑土星、三碧木星、四綠木星、五黃土星、六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星」。這九星分別和五行的「金木水火土」相結合，近來日本網站「All About」，就以這九星的自然哲學，分析2022的運勢。
報導指出，2022年則是輪到「五黃土星」之年，象徵著破壞與創造。同時，2022年也是「9年的總結」，是個會讓過去的努力開花結果，並且開啟嶄新可能的一年。因此適合放下成見，用好奇的心態面對各種事物，讓眼下的生活變得更加多彩多姿。
2022的幸運色則是「橘色」和「紫色」。暖色系的橘色能夠帶出幹勁，搭配良好的運動習慣，會更容易吸收外界的好運。紫色則是高雅而讓人容易留下印象的顏色，能將好運留下。不過必須注意，紫色有種不容易親近的感覺存在，所以最好別在顯眼的地方使用。
對應2022年的破壞與創造，這一年的關鍵概念則是「天」和「地」。就像天上的陽光照耀著，大地的土壤萌芽一般，保持著宏觀的心境持續探索，就有機會找到開拓的新希望，在自己的土壤中結出耀眼的果實。
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