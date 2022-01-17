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唐綺陽星座運勢週報：年前狀況多！水瓶引爆改變 雙魚身價調漲

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報1/17-1/23】

重要星象：火星衝刺，天王星順行，木星4-5度。

火星衝刺，農曆年前，忙碌當中容易感到急躁，當心爭執或受傷，多注意交通狀況與安全。天王星順行，水瓶座邁向下一階段，過去蓄勢待發之處，受引爆而改變，影響民生生活與趨勢。木星4-5度，出生星盤中有4-6度者，更加感受到活力與勇氣。

工作注意：牡羊、處女、天秤、天蠍

牡羊：找人合作協商，有所依據更有保障

處女：朝目標前進，把握機會奮鬥

天秤：耕耘方向正確，且樂在其中

天蠍：暫停一下，能有更好的調整

桃花注意：金牛、雙子、射手、魔羯

金牛：能夠吸引到許多愛與疼惜

雙子：當心壞的一面被看出來

射手：聰明急智的表現，很吸引人

魔羯：有機會處理問題或翻盤

財運注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：正財運佳，多做就能多得

雙魚：有機會身價調漲，或投資遇到貴人

健康注意：獅子、水瓶

獅子：需要改變習慣，長期調整健康

水瓶：注意心血管狀況，多重視保暖

星座運勢 火星 獅子 木星 財運 每週星座運勢 唐綺陽

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