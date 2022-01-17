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唐綺陽星座運勢週報：年前狀況多！水瓶引爆改變 雙魚身價調漲
【唐綺陽星座運勢週報1/17-1/23】
火星衝刺，農曆年前，忙碌當中容易感到急躁，當心爭執或受傷，多注意交通狀況與安全。天王星順行，水瓶座邁向下一階段，過去蓄勢待發之處，受引爆而改變，影響民生生活與趨勢。木星4-5度，出生星盤中有4-6度者，更加感受到活力與勇氣。
工作注意：牡羊、處女、天秤、天蠍
牡羊：找人合作協商，有所依據更有保障
處女：朝目標前進，把握機會奮鬥
天秤：耕耘方向正確，且樂在其中
天蠍：暫停一下，能有更好的調整
桃花注意：金牛、雙子、射手、魔羯
金牛：能夠吸引到許多愛與疼惜
雙子：當心壞的一面被看出來
射手：聰明急智的表現，很吸引人
魔羯：有機會處理問題或翻盤
財運注意：巨蟹、雙魚
巨蟹：正財運佳，多做就能多得
雙魚：有機會身價調漲，或投資遇到貴人
健康注意：獅子、水瓶
獅子：需要改變習慣，長期調整健康
水瓶：注意心血管狀況，多重視保暖
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