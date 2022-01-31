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心理測驗／選一張老虎圖 瞭解自己虎年運勢有多旺

聯合新聞網 / 綜合報導
透過選擇不同姿勢的老虎，就能測出這一年的運勢。圖片來源／ingimage
透過選擇不同姿勢的老虎，就能測出這一年的運勢。圖片來源／ingimage

虎年到來，日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，透過老虎的行動，來剖析自己在這個虎虎生風的年份，究竟運勢會如何。

請問：你認為下圖哪一隻老虎看起來最強大？請以直覺作答

圖中的老虎，你認為哪一隻看起來最強大？圖擷取自ananweb
圖中的老虎，你認為哪一隻看起來最強大？圖擷取自ananweb

A 走路的老虎

B 站著的老虎

C 睡著的老虎

D 回頭的老虎

選擇A走路的老虎的你，2022年的好運程度為80％。在這一年，你將憑著自我的意識，開創嶄新的一條道路。而你自己的奮鬥加上好運氣，可以顛覆任何困難。不過春夏之際要多注意健康，只要身體狀態良好，一定能創造一番事業。

選擇B站著的老虎的你，2022年的好運程度為50％。擁有挑戰精神的你，會持續在這一年探索新世界，挖掘更多令人驚奇的東西。過程中或許會有許多意料之外的狀況，然而無論受到任何干擾，都要記得保持好堅定的態度，才是突破難關的不二法門。

選擇C睡著的老虎的你，2022年的好運程度高達99％。你是個我行我素的人，雖然現在像圖中的老虎一樣，仍處在休整的狀態，然而一旦覺醒，勢必一發不可收拾。最重要的就是拿出行動力，只要能夠放膽嘗試，運氣也會站在你這一邊。

選擇D回頭的老虎的你，2022年的好運程度僅有30％。你是看似開朗，實則內心小劇場一堆的性格。這種太過慎重的個性，其實是把兩面刃，或許有時真的避開了災禍，但好機會也隨之而去。有時別想太多，順從本能的接受現狀，反而能夠替運勢加分。

心理測驗 運勢 春節

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