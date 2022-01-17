每日星座運勢／金牛包裝自己得信賴 容易促成合作

2022-01-17

牡羊座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

財運：★★★☆☆

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：正北方向

金牛座

想推銷產品，先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸煙、喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

財運順利，大膽投資到熟悉的領域中，可得財豐厚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00苔蘚綠

開運方位：正西方向

雙子座

擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。

財運：★★★☆☆

不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金

開運方位：正西方向

巨蟹座

多關注人際關係上微妙的變化。

整體運：★★★☆☆

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

財運：★★★★☆

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

獅子座

借來的好運在你身上效用更大。

整體運：★★☆☆☆

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

事業運：★★☆☆☆

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

財運：★★☆☆☆

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：正南方向

處女座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人對於穩定的感情生活很嚮往，有結婚的念頭，但時機未到，還需慎重考慮。

事業運：★★☆☆☆

工作進展較緩慢，容易因生活瑣事困擾而分心。工作時應把一切雜念拋開，以免得不償失。

財運：★☆☆☆☆

偏財運不佳，應把重心放在正財上，少買樂透、彩券，切忌沉迷賭博。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00秋葵綠

開運方位：正南方向

天秤座

貴人運旺盛，難事迎刃而解。

整體運：★★★☆☆

遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，其他人意想不到的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關系，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。

事業運：★★☆☆☆

家中之事讓你操心操勞，讓你感覺到比較重的生活壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。

財運：★★★☆☆

花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00青金石藍

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛但眼光太高，有不錯的異性靠近卻難看上眼；已婚者對伴侶的期待越高失望也越大。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個忙碌的一天。少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕、眼紅，是適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀

開運方位：東南方向

射手座

試著給自己減減壓。

整體運：★★★☆☆

工作中有點急於求成，因此工作效果並不理想，需給自己減輕壓力，表現才會更出色。愛情不太順利，單身者需要主動靠近異性，才會有發展戀情的機會。會遭遇好友不遵守承諾的尷尬狀況，看開一些才不會太難過。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，也挺容易吃醋的，收起妒忌心才會讓你更有魅力。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨也多了點，還是忍一忍，少說兩句吧！

財運：★★★☆☆

暗財大多來自長輩及有社會地位的人。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00鉑金灰

開運方位：正東方向

摩羯座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，要控制一下自己的情緒，小心因激動而破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職、加薪增添了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

自制力較弱，情慾旺盛，小心急於戀愛而投入一段感情中，影響正緣。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人的協助。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制不消費，如果想省錢，今日就別逛街吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00石榴紅

開運方位：正東方向

水瓶座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00雪花銀

開運方位：東南方向

雙魚座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00珠貝白

開運方位：正北方向





