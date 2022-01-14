心理測驗／選出你的鍾愛色 瞭解自己適合什麼樣的工作

俗話說「天生我才必有用」，每個人都有各自不同的專長，適合做的事情也大不相同。日本網站「ココロジー」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己擅長什麼樣的工作。

請問：你喜歡下圖中的哪個顏色？請以直覺作答

你最喜歡圖中哪種顏色呢？圖擷取自 ココロジー

A 紅紫色 B 碧綠色 C 水藍色 D 粉橘色

選擇A紅紫色的你，適合從事決策領導的工作。你從小就天資聰穎，碰到什麼困難，都能想到解決辦法，自己也有功成名就的大目標。因此，比起擔任他人的下屬，不如自己帶頭打拚，更能發揮出自己的潛力。

選擇B碧綠色的你，適合從事交涉協調的工作。你有著強大的心智，在必要的狀況下，會不惜動用計謀甚至謊言來達成目標。這樣的你，有著優秀的社交能力，甚至在國與國之間的大場面，更是你最能展露實力的舞台。

選擇C水藍色的你，適合從事出主意的工作。你有著豐富的創造力，同時也對自己有著相當的自信，因此可以源源不絕地提供點子。像設計師、建築師、導演或作家，亦或是廣告宣傳文案等等，都是很適合你的工作。

選擇D粉橘色的你，適合從事娛樂類型的工作。你有著能夠逗笑別人，治癒人心的才華，只要有你在，周圍的陰霾就會一掃而空。天生氣質具有影響力的你，只要站上了演出舞台，一定可以獲得許多人的青睞。