快訊

日相岸田有位零負評妻子 IG發合照卻挨批大男人主義

搶當台積電股東！賣場198元福袋抽股票 開店10分鐘賣光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭台銘住家虎圖解析！虎年掛虎畫 不同姿勢大有學問

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為郭台銘家中客廳即擺放著一幅老虎的雙面繡。郭台銘在受訪時曾提及該幅老虎的雙面繡在30年前向來來飯店以逾百萬的金額買下。虎頭朝向門外而非向內，虎背上的紋身有取其步步高昇之意。而「臥虎」像則象徵虎臥中堂，萬事吉祥。擷自郭台銘臉書
圖為郭台銘家中客廳即擺放著一幅老虎的雙面繡。郭台銘在受訪時曾提及該幅老虎的雙面繡在30年前向來來飯店以逾百萬的金額買下。虎頭朝向門外而非向內，虎背上的紋身有取其步步高昇之意。而「臥虎」像則象徵虎臥中堂，萬事吉祥。擷自郭台銘臉書

虎年到！若想在家中或辦公室應景掛張老虎圖，在風水上代表什麼意義呢？什麼樣的老虎圖適合掛在什麼位置，又有寓意上的不同。

基本上，老虎圖對人的運勢和財勢皆是有利的象徵，能為人帶來好運；而老虎的勇猛和霸氣也能當做鎮宅之寶，祈求家人平安。

那要選什麼樣的虎圖呢？在選掛虎圖時，需留意是「上山虎」或「下山虎」。「上山虎」代表著步步高昇、一路向上；「下山虎」則有學成歸來之意，但也有一說，認為在家中不宜掛置「下山虎」，在風水的說法為有形則有靈，若猛虎下山威猛勢必會傷人，特別是家中有人屬猴或蛇者，更加不宜，但生肖屬豬、馬和狗的人，家中則很適合掛老虎畫，特別是金融業或身處部隊中的人也很適宜。

而像鴻海創辦人郭台銘家中的「臥虎」像，則有虎臥中堂，萬事吉祥之意。虎象徵權力、熱情和大膽，坐臥或休息姿態的老虎，則是一種吉祥好運的象徵。

選擇欲掛的老虎圖前，還需仔細看老虎的紋身位置。有人說紋身在背是取其步步登高之意，而紋身在前有借助老虎兇猛之姿，能鎮宅避邪。

老虎圖該掛哪呢？通常較適宜掛於家中的玄關、客廳或書房，臥室及房間內則較不宜。若選在客廳掛虎畫，建議掛在客廳沙發的後面，若是書房，也最好在書房椅子的後面。客廳牆面最好選擇西牆，若住宅室外地勢較低或有空地，在客廳西牆掛虎圖，可以補足家中運勢。

郭台銘 老虎

相關新聞

郭台銘住家虎圖解析！虎年掛虎畫 不同姿勢大有學問

虎年到！若想在家中或辦公室應景掛張老虎圖，在風水上代表什麼意義呢？什麼樣的老虎圖適合掛在什麼位置，又有寓意上的不同。

每日星座運勢／天蠍理性思考現商機 降風險獲回報

2022-02-1 牡羊座 適合學習的一天。 整體運：★★★☆☆ 由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還

心理測驗／選一張老虎圖 瞭解自己虎年運勢有多旺

虎年到來，日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，透過老虎的行動，來剖析自己在這個虎虎生風的年份，究竟運勢會如何。

虎年本命年的人該注意哪些？這一色穿搭錯了恐消減運勢

今年是屬老虎的本命年，由於犯太歲，在生活上要小心會有小意外發生，特別在交通和健康方面都應留心。今年容易會有瑣事纏身，安排好的計畫會被打亂，特別要注意人際關係，需防小人及避免口舌之爭。

犯太歲諸事不利？2022年「虎猴蛇豬」把握好運照樣翻身

太歲，掌管著人們一年的禍福，主宰一整年的運程。古語有云：「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。大環境不景氣，又逢犯太歲，真的會雪上加霜、諸事不利嗎？先別太緊張，只要把握得當，照樣能翻身唷！快跟隨科技紫微網來看一看，2022犯太歲的「虎猴蛇豬」四大生肖，將有哪方面的好運？

虎年誰最旺？初一到初五「12星座招財妙招大公開」

2022年虎年誰財運最旺？國際天星命理風水專家邱彥龍表示，財運紅翻天的第一名恭喜摩羯、水瓶，第二名則是巨蟹、射手、獅子跟天蠍座，第三名處女、雙子、天秤座，第四名則是牡羊、金牛跟雙魚座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。