郭台銘住家虎圖解析！虎年掛虎畫 不同姿勢大有學問

虎年到！若想在家中或辦公室應景掛張老虎圖，在風水上代表什麼意義呢？什麼樣的老虎圖適合掛在什麼位置，又有寓意上的不同。

基本上，老虎圖對人的運勢和財勢皆是有利的象徵，能為人帶來好運；而老虎的勇猛和霸氣也能當做鎮宅之寶，祈求家人平安。

那要選什麼樣的虎圖呢？在選掛虎圖時，需留意是「上山虎」或「下山虎」。「上山虎」代表著步步高昇、一路向上；「下山虎」則有學成歸來之意，但也有一說，認為在家中不宜掛置「下山虎」，在風水的說法為有形則有靈，若猛虎下山威猛勢必會傷人，特別是家中有人屬猴或蛇者，更加不宜，但生肖屬豬、馬和狗的人，家中則很適合掛老虎畫，特別是金融業或身處部隊中的人也很適宜。

而像鴻海創辦人郭台銘家中的「臥虎」像，則有虎臥中堂，萬事吉祥之意。虎象徵權力、熱情和大膽，坐臥或休息姿態的老虎，則是一種吉祥好運的象徵。

選擇欲掛的老虎圖前，還需仔細看老虎的紋身位置。有人說紋身在背是取其步步登高之意，而紋身在前有借助老虎兇猛之姿，能鎮宅避邪。

老虎圖該掛哪呢？通常較適宜掛於家中的玄關、客廳或書房，臥室及房間內則較不宜。若選在客廳掛虎畫，建議掛在客廳沙發的後面，若是書房，也最好在書房椅子的後面。客廳牆面最好選擇西牆，若住宅室外地勢較低或有空地，在客廳西牆掛虎圖，可以補足家中運勢。